Marékszám szeded a pirulákat? Ezek a gyógyszerek vesekárosodást okozhatnak

Ha már tünetekkel jár, nagy a baj – figyelmeztet dr. Emilio Sánchez spanyol nefrológus, aki szerint a krónikus vesebetegség sokáig teljesen tünetmentes maradhat, és még előrehaladott állapotban is csak az érintettek egy részénél jelentkezhetnek panaszok, amelyek sokszor nem is specifikusak, hanem fáradtság, étvágytalanság és hányinger formájában jelenhetnek meg. Mivel ezeknek a kialakulása már a betegség súlyos stádiumát jelezheti, így a legcélszerűbb, ha rendszeresen szűrővizsgálatot végeztetünk. Ezzel elkerülhetjük a súlyos vesekárosodást.

Vesekárosodást okozhatnak a felelőtlenül szedett gyógyszerek. Fotó: Shutterstock

Vesekárosodást okozó gyógyszerek

A legnagyobb kockázatnak azok vannak kitéve, akik valamilyen krónikus betegséggel, például diabétesszel vagy valamilyen szív- és érrendszeri kórsággal küzdenek, számukra ugyanis napi szinten kötelező bizonyos létfontosságú gyógyszerek szedése. Mi több, esetükben az alapbetegségek következtében is roncsolódhat a vese, akárcsak azok esetében, akik rendszeresen szednek különféle pirulákat például fejfájás vagy gyomorsavtúltengés kezelésére.

Az amerikai Nemzeti Vese Alapítvány (NKF) szerint egyes fájdalomcsillapítók például nem megfelelő használat mellett bizonyítottan károsíthatják a vesét, már meglévő vesebetegség esetén pedig tovább ronthatják a veseműködést. Ennélfogva a vény nélkül kapható gyógyszereket sem szabad veszélytelennek tekinteni.

A következőkben bemutatjuk, leginkább mely típusú gyógykészítményeket érdemes körültekintően alkalmazni!

Nem szteroid gyulladáscsökkentők

A vesére egyik legkárosabb hatóanyag a nem szteroid gyulladáscsökkentőkben található ibuprofén és naproxén. Alkalmi használatuk nem okoz gondot, ám ha valaki nagy adagban és hosszú távon szedi valamelyiket, az már nagy mértékben befolyásolhatja a vese véráramlását, ami vesekárosodáshoz vezethet. A kockázat különösen magas időskorban, illetve csökkent veseműködés, szívbetegség, magas vérnyomás és kiszáradás esetén.

Paracetamol

Megfázás esetén előszeretettel alkalmazunk paracetamol tartalmú italporokat, ám ennek a hatóanyagnak a mértéktelen alkalmazása is nagy megterhelést ró a vesékre. Nagyon fontos, hogy a nem szteroid gyulladáscsökkentőkhöz hasonlóan ezt is csak alkalomszerűen, valamint minden esetben az előírt adagolásnak megfelelően használjuk. Ugyancsak érdemes ügyelni rá, hogy többféle fájdalom vagy megfázás elleni készítmény egyidejű alkalmazása esetén ne vegyünk be ugyanabból a hatóanyagból a kelleténél többet.