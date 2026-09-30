Marékszám szeded a pirulákat? Ezek a gyógyszerek vesekárosodást okozhatnak

Ha már tünetekkel jár, nagy a baj – figyelmeztet dr. Emilio Sánchez spanyol nefrológus, aki szerint a krónikus vesebetegség sokáig teljesen tünetmentes maradhat, és még előrehaladott állapotban is csak az érintettek egy részénél jelentkezhetnek panaszok, amelyek sokszor nem is specifikusak, hanem fáradtság, étvágytalanság és hányinger formájában jelenhetnek meg. Mivel ezeknek a kialakulása már a betegség súlyos stádiumát jelezheti, így a legcélszerűbb, ha rendszeresen szűrővizsgálatot végeztetünk. Ezzel elkerülhetjük a súlyos vesekárosodást.
Vesekárosodást okozó gyógyszerek
A legnagyobb kockázatnak azok vannak kitéve, akik valamilyen krónikus betegséggel, például diabétesszel vagy valamilyen szív- és érrendszeri kórsággal küzdenek, számukra ugyanis napi szinten kötelező bizonyos létfontosságú gyógyszerek szedése. Mi több, esetükben az alapbetegségek következtében is roncsolódhat a vese, akárcsak azok esetében, akik rendszeresen szednek különféle pirulákat például fejfájás vagy gyomorsavtúltengés kezelésére.
Az amerikai Nemzeti Vese Alapítvány (NKF) szerint egyes fájdalomcsillapítók például nem megfelelő használat mellett bizonyítottan károsíthatják a vesét, már meglévő vesebetegség esetén pedig tovább ronthatják a veseműködést. Ennélfogva a vény nélkül kapható gyógyszereket sem szabad veszélytelennek tekinteni.
A következőkben bemutatjuk, leginkább mely típusú gyógykészítményeket érdemes körültekintően alkalmazni!
Nem szteroid gyulladáscsökkentők
A vesére egyik legkárosabb hatóanyag a nem szteroid gyulladáscsökkentőkben található ibuprofén és naproxén. Alkalmi használatuk nem okoz gondot, ám ha valaki nagy adagban és hosszú távon szedi valamelyiket, az már nagy mértékben befolyásolhatja a vese véráramlását, ami vesekárosodáshoz vezethet. A kockázat különösen magas időskorban, illetve csökkent veseműködés, szívbetegség, magas vérnyomás és kiszáradás esetén.
Paracetamol
Megfázás esetén előszeretettel alkalmazunk paracetamol tartalmú italporokat, ám ennek a hatóanyagnak a mértéktelen alkalmazása is nagy megterhelést ró a vesékre. Nagyon fontos, hogy a nem szteroid gyulladáscsökkentőkhöz hasonlóan ezt is csak alkalomszerűen, valamint minden esetben az előírt adagolásnak megfelelően használjuk. Ugyancsak érdemes ügyelni rá, hogy többféle fájdalom vagy megfázás elleni készítmény egyidejű alkalmazása esetén ne vegyünk be ugyanabból a hatóanyagból a kelleténél többet.
Antibiotikumok
Egyes fertőzésellenes készítmények közvetlenül károsíthatják a vesét, mások pedig azért lehetnek kockázatosak, mert a vesén keresztül ürülnek. Csökkent veseműködés esetén szükség lehet az alkalmazott dózis módosítására. A megfelelő készítmény kiválasztása és adagolása orvosi feladat, az előírt kezelést pedig nem szabad önállóan módosítani vagy abbahagyni.
Savcsökkentők
A protonpumpagátlók a gyomorsav termelődését csökkentő gyógyszerek közé tartoznak. Elsősorban reflux és gyomorfekély kezelésére alkalmatosak, tartós használatuk azonban káros lehet a vesékre nézve, így időnként érdemes átbeszélni a kezelőorvossal a szedésüket, különösen meglévő vesebetegség esetén.
Lítium
A lítiumot egyes pszichiátriai betegségek kezelésére alkalmazzák, hosszú távú szedése mellett pedig fontos lehet a veseműködés rendszeres ellenőrzése. Fontos ugyanakkor, hogy a lítiumot sem szabad saját elhatározásból elhagyni vagy az adagját megváltoztatni. A kezelés során az orvos dönthet a vér lítiumszintjének és a veseműködésnek a monitorozásáról.
Gyógyszerkombinációk
A vesekárosodás kockázatát növelheti, ha bizonyos gyógyszereket egyidejűleg alkalmazunk. Ebből kifolyólag különösen fontos, hogy a kezelőorvos ismerje az összes rendszeresen szedett gyógyszert, ideértve a vény nélkül kapható készítményeket is. Különösen fontos az óvatosság akkor, ha valaki eleve csökkent veseműködéssel él, a különféle gyógyszerek adagolását ugyanis szükség esetén a veseműködéshez kell igazítani.
Mire figyeljünk gyógyszerszedésnél?
A gyógyszerek megfelelő alkalmazás mellett általában biztonságosan használhatók, az esetleges vesekárosodás kockázatot ugyanakkor növelheti a túl nagy dózis, a túl hosszú ideig tartó vagy túl gyakori alkalmazás, illetve bizonyos gyógyszerek kombinációja. Mindemiatt kiemelten fontos, hogy mindig tartsuk be a gyógyszerek adagolására vonatkozó előírásokat, és vény nélkül kapható fájdalomcsillapítót se szedjünk a szükségesnél nagyobb adagban vagy hosszabb ideig. Ha rendszeresen szükségünk van vény nélkül kapható készítményekre, érdemes az orvosunkkal egyeztetni. Meglévő vesebetegség esetén ez különösen fontos, pláne, ha új készítményt kezdenénk szedni.
A legfontosabb a megelőzés
Mint azt fentebb írtuk, a vesekárosodás megelőzésében kulcsfontosságúak a rendszeres szűrővizsgálatok. A veseműködés vér- és vizeletvizsgálattal egyszerűen ellenőrizhető, egy teljes labort félévente, de legalább évi egyszer érdemes végeztetni. Emellett szintén lényeges az egészséges étrend, a rendszeres testmozgás, a dohányzás kerülése és az egészséges testsúly fenntartása.
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