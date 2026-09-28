Nem csak a nőn múlhat: így játszhat szerepet a férfi spermiuma a vetélésben

A petesejt bizonyos mértékig képes a spermiumból érkező DNS-károsodás javítására, de ennek is vannak határai. Ha a károsodás jelentős, az összefügghet kedvezőtlen reprodukciós kimenetelekkel.

A tudományos eredmények alapján a magasabb spermium-DNS-fragmentáció és az ismétlődő terhességvesztés között kimutatható kapcsolat, bár ennek pontos klinikai jelentőségéről továbbra is folynak kutatások.

Meglepő eredményt hozott egy brit kutatás a férfi termékenységgel kapcsolatban

A téma egyik sokat idézett vizsgálatát az Imperial College London kutatói végezték. A kutatók 50 olyan férfit vizsgáltak, akiknek partnere legalább három egymást követő terhességet elveszített. Eredményeiket 60 olyan férfi adataival hasonlították össze, akiknek partnerénél nem fordult elő vetélés.

Az eredmény figyelemre méltó volt: az ismétlődő vetélésben érintett férfiak spermiumaiban nagyjából kétszer akkora DNS-károsodást találtak, mint a kontrollcsoportban.

A vizsgálat emellett körülbelül négyszer magasabb reaktívoxigénszármazék-szintet talált az érintett férfiak ondójában. Ezek a molekulák megfelelő mennyiségben természetes biológiai folyamatok részei, túlzott jelenlétük azonban oxidatív stresszt idézhet elő és károsíthatja a sejteket, köztük a spermiumokat.

Fontos ugyanakkor, hogy ez egy viszonylag kis, korai vizsgálat volt. Eredménye fontos összefüggésre mutatott rá, de önmagában nem bizonyítja, hogy a spermium DNS-károsodása okozta a vizsgált vetéléseket.

A petesejt a spermiumok bizonyos károsodásait képes kijavítani.

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Női termékenység

A kutatás egyik szerzője, Channa Jayasena professzor, az Imperial College London reproduktív endokrinológiai és andrológiai szakembere arra hívta fel a figyelmet, hogy az ismétlődő vetélések kivizsgálása hagyományosan elsősorban a nőkre koncentrált. A kutató az Imperial College-nak nyilatkozva arról beszélt, hogy az orvoslásnak hosszú időbe telt felismernie: a spermium egészsége is szerepet játszhat a vetélésben, ezért az okok keresésénél nem kizárólag a női partnerre érdemes összpontosítani.

Ez azért lényeges szemléletváltás, mert a terhesség biológiailag két ember genetikai hozzájárulásából indul. Az embrió genetikai állományának egyik fele a petesejtből, másik fele a spermiumból származik.