Békében rablók, háborúban csodafegyverek – Így éltek a legendás viking harcosok, a berserkerek

- A berserkerek és a farkasbőrösök Odin istenhez kötődő, állati totemekkel azonosuló elit harcosok voltak, akik extatikus, kontrollálhatatlan dühvel vonultak a csatába.
- Békében a társadalom peremére szorultak, törvényen kívüli rablókként rettegésben tartották a falvakat, míg végül a XI. században törvényileg is száműzték őket.
- A népszerű tévhittel ellentétben a harci dühöt nem a légyölő galóca, hanem egy rituálék által kiváltott, önmaguk idézte hipnotikus transzállapot okozta.
A skandináv történelem kezdetén, a VIII. század körül még alig léteztek szervezett katonai intézmények, ám a királyi hatalom megerősödésével párhuzamosan egy különleges, harci testvériség kezdett kirajzolódni. Ezen belül is a leghírhedtebb elit csoportot azok a viking harcosok alkották, akiknek a nevéhez a kontrollálhatatlan düh és a vérszomj mítosza tapadt. Ők voltak a berserkerek.
Kik voltak a berserkerek, a viking harcosok legrettegettebb elitje?
Bár a kereszténység felvétele után a sagák és a folklór világába szorultak vissza – ahol gyakran pajzsot harapó démonként ábrázolták őket –, a történeti források egyértelműen bizonyítják, hogy valóban léteztek. Olyan elit katonákról van szó, akik az élet és a halál mezsgyéjén egyfajta extatikus harci dühben éltek, és közvetlenül Odin istenhez kötődtek.
A berserkerek és a velük általában együtt említett „farkasbőrösök” nem csupán egyszerű katonák voltak, hanem sajátos totemállatok – medvék és farkasok – szellemét megidéző harcos testvériségek tagjai. Úgy hitték, az állatbőrök viselésével átveszik azok erejét és vadászat iránti ösztönét. A források, mint például a IX. századi Haraldskvadet vagy a későbbi sagák, arról számolnak be, hogy sem a vas, sem a tűz nem fogott rajtuk, a fájdalmat pedig egyáltalán nem érezték. A csatában a pajzsfal, vagy a vaddisznó-alakzat (falbontó ék) legelejére rohamcsapatként őket helyezték, hogy megtörjék az ellenség vonalait.
Ugyanakkor a berserkerek jelenléte kétélű fegyvernek számított: szervezetlenségük és kezelhetetlenségük miatt gyakran felborították a taktikai alakzatokat.
I. (Szent) Olaf király például a 1030-as stiklestadi csatában az arcvonal elejére állította őket, ám a berserkerek ahelyett, hogy tartották volna a sort, fegyelmezetlenül rohamra indultak, ami végül a király bukásához és halálához vezetett.
A csata előtti várakozás során annyira elhatalmasodott rajtuk a harci láz, hogy pajzsaikat harapták, fáknak és szikláknak estek neki, vagy akár egymást is megölték. Ezt a jellegzetes ábrázolást őrzi a híres, XII. századi skóciai Lewis-szigeti sakkfigura is, amely pajzsát harapó harcost mintáz.
Mióta tudunk a berserkerek létezéséről?
A berserkerekhez hasonló jelenség legkorábbi írásos nyomai már a korai római forrásokban is felbukkannak. Tacitus az I. századi Germania című művében már írt északi, fanatikus harcosokról, míg a VI. században Prokopiosz bizánci történetíró a „vad herulokról” számolt be. A herulok szinte meztelenül, páncél és sisak nélkül, csupán egy szál ágyékkötőben és könnyű pajzzsal vonultak harcba, ezzel is kifejezve a sérülések iránti megvetésüket. A kutatók szerint a berserkerek intézményének gyökerei éppen ezekhez a Skandináviából származó herul harci kötelékekhez nyúlhatnak vissza.
Érdekesség, hogy az óészaki sagák soha nem nevezték őket őrültnek vagy elmebetegnek. Inkább egy sajátos, félelmetes és egyben megvetett „természetet” tulajdonítottak nekik, amely kiemelte őket a társadalmi normák közül.
A berserkerek a mindennapokban a társadalom peremére szorultak, hiszen a háborúkban hasznos kontrollálhatatlan dühük békében kifejezetten veszélyessé tette őket a helyi közösségekre. Mivel nem tudtak beilleszkedni a megszokott földműves életmódba, sokan közülük törvényen kívüli rablóvá váltak, akik a párbajok jogát kihasználva fosztogatták a falvakat.
Az izlandi törvények már a XI. század elején száműzetéssel büntették a berserker-dühöt, a kereszténység felvétele után pedig végképp nem maradt hely a pogány rituálékat követő harcosok számára. Emiatt a kiközösített, démonizált alakok végleg kiszorultak a rendezett társadalmi struktúrákból.
Gomba vagy hipnózis állt a harci düh mögött?
A közismert elméletet, miszerint a berserkerek légyölő galócát (Amanita muscaria) fogyasztottak a harci düh eléréséhez, egy Ödmann nevű pap vetette fel 1784-ben. Bár ez a hipotézis a mai napig rendkívül népszerű a populáris kultúrában, a modern kutatások és a pszichiátria nagyrészt rácáfolnak. A galóca fogyasztása ugyanis hallucinációk mellett apátiát és depressziót okoz – a berserkereket pedig a legkevésbé sem lehetett apatikusnak nevezni. Ráadásul, ha a gombafogyasztás központi eleme lett volna a kultusznak, a sagák egészen biztosan megemlítették volna, ám erről egyetlen sor sem szól.
A legvalószínűbb magyarázat szerint a harcosok a csata előtti rituálékkal – mint a pajzsharapás vagy az üvöltés – egy önmaguk által előidézett, disszociatív hipnotikus transzba estek. Ebben az állapotban lecsökkent a fájdalomérzetük, megnőtt az izomerőjük és kikapcsoltak a normális gátlásaik. A csatát követően viszont pszichésen és fizikailag is teljesen kimerültek, olyanok lettek, mint a tehetetlen csecsemők. Ezt a viselkedési formát a pogány skandináv társadalom és vallás el tudta fogadni, ám a kereszténység megérkezésével a rituálékat démoninak bélyegezték, így a berserkerek intézménye lassan végleg eltűnt a történelem színpadáról – írja Kim Hjardar történész a History Extra oldalán.
Nézd meg ezt a videót is a félelmetes berserkerekről:
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