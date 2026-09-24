Elképesztő női rekordok: 131 éve először biciklizték körbe a földet

Annie Londonderry szinte teljesen kezdő kerékpárosként vágott neki a világ körüli útnak.

A 19. század végén nemcsak az utazással, hanem a társadalmi elvárásokkal is meg kellett küzdenie.

Kerékpárját és ruházatát is a saját útja reklámozásának eszközévé tette.

Amikor Annie Londonderry elindult a bostoni államház lépcsőjéről, szinte egyáltalán nem tudott biciklizni – mindössze néhány nappal az indulás előtt tanult meg két keréken egyensúlyozni. Ráadásul a világ körüli utazás első szakaszát egy rendkívül nehéz, közel 20 kilós női Columbia kerékpáron tette meg, miközben a kor elvárásainak megfelelő, mozgást gátló hosszú szoknyát, fűzőt és magas nyakú blúzt viselt.

Annie Londonnery: világ körüli utazás és a modern nő imázsának megteremtése

Fotó: Profimedia/RedDot

A kerékpáros influenszer világ körüli utazása

A kerékpár új és izgalmas lehetőségeket kínált a hölgyeknek is, az őrület pedig Annie-t is elérte. A 19. század végének viktoriánus társadalma mélyen elítélte a független, egyedül utazó nőket. Annie ráadásul három kisgyereket és egy férjet hagyott hátra, ami abban a korban hatalmas botránynak számított.

Reklámhelyeket adott el a kerékpárján és a ruháján dedikált fotókat, szuveníreket árult, valamint fizetős előadásokat tartott a megállóiban, hogy finanszírozni tudja a következő etapokat. Zseniális influenszer volt tehát a maga korában, a nehézségeket briliáns marketinggel hidalta át.

Első céljaként Chicagót akarta elérni, ahova a fizikai kihívás és sérülések miatt 4 hónap alatt ért el. Volt olyan makacs és kitartó, hogy esze ágában sem volt feladni: még a tél beállta előtt New Yorkig kerékpározott.

Ő volt az egyik első olyan sportoló, aki önmagát és kerékpárját „élő hirdetőtáblává” alakította. Fotó: Profimedia/RedDot

A guruló hirdetőtábla

Mivel több alkalommal utazott hajóval, rekordját sokan megkérdőjelezték. Annie-t guruló hirdetőtáblaként emlegették, merthogy 100 dollárért cserébe a Londonderry Lithia Spring Water Company nevét használta. A rekord felállításának célja azonban nemcsak a pénzszerzés volt:

feltett szándéka volt bizonyítani a sporton keresztül, hogy a nők is képesek ugyanolyan teljesítményre, mint a férfiak.

Sikerének titka egyértelműen a kitartása és eltökéltsége volt, hogy megmutassa: egy háromgyerekes, bevándorló munkáscsaládba született nő is képes lenyűgöző fizikai teljesítményre.