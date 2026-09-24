Elképesztő női rekordok: 131 éve először biciklizték körbe a földet

- Annie Londonderry szinte teljesen kezdő kerékpárosként vágott neki a világ körüli útnak.
- A 19. század végén nemcsak az utazással, hanem a társadalmi elvárásokkal is meg kellett küzdenie.
- Kerékpárját és ruházatát is a saját útja reklámozásának eszközévé tette.
Amikor Annie Londonderry elindult a bostoni államház lépcsőjéről, szinte egyáltalán nem tudott biciklizni – mindössze néhány nappal az indulás előtt tanult meg két keréken egyensúlyozni. Ráadásul a világ körüli utazás első szakaszát egy rendkívül nehéz, közel 20 kilós női Columbia kerékpáron tette meg, miközben a kor elvárásainak megfelelő, mozgást gátló hosszú szoknyát, fűzőt és magas nyakú blúzt viselt.
A kerékpáros influenszer világ körüli utazása
A kerékpár új és izgalmas lehetőségeket kínált a hölgyeknek is, az őrület pedig Annie-t is elérte. A 19. század végének viktoriánus társadalma mélyen elítélte a független, egyedül utazó nőket. Annie ráadásul három kisgyereket és egy férjet hagyott hátra, ami abban a korban hatalmas botránynak számított.
Reklámhelyeket adott el a kerékpárján és a ruháján dedikált fotókat, szuveníreket árult, valamint fizetős előadásokat tartott a megállóiban, hogy finanszírozni tudja a következő etapokat. Zseniális influenszer volt tehát a maga korában, a nehézségeket briliáns marketinggel hidalta át.
Első céljaként Chicagót akarta elérni, ahova a fizikai kihívás és sérülések miatt 4 hónap alatt ért el. Volt olyan makacs és kitartó, hogy esze ágában sem volt feladni: még a tél beállta előtt New Yorkig kerékpározott.
A guruló hirdetőtábla
Mivel több alkalommal utazott hajóval, rekordját sokan megkérdőjelezték. Annie-t guruló hirdetőtáblaként emlegették, merthogy 100 dollárért cserébe a Londonderry Lithia Spring Water Company nevét használta. A rekord felállításának célja azonban nemcsak a pénzszerzés volt:
feltett szándéka volt bizonyítani a sporton keresztül, hogy a nők is képesek ugyanolyan teljesítményre, mint a férfiak.
Sikerének titka egyértelműen a kitartása és eltökéltsége volt, hogy megmutassa: egy háromgyerekes, bevándorló munkáscsaládba született nő is képes lenyűgöző fizikai teljesítményre.
Az 1890-es évek leginspirálóbb nőjévé vált
Ha ma élne, biztosan elnyerné az Inspiráló Nők címet. Amellett, hogy a nők körében is népszerűvé tette a biciklizést, stílust is teremtett. Amikor 1894-ben elindult, még a szigorú társadalmi elvárásokhoz igazodott. Ruházata rendkívül kényelmetlen és balesetveszélyes volt a kerékpáron: földig érő, nehéz fekete szoknyát viselt testhezálló, magas nyakú blúzzal. Később buggyos nadrágra váltott, amely térd alatt volt összeszorítva. Ezt magas szárú zoknival vagy harisnyával, és kényelmes, gumitalpú bakanccsal kombinálta.
Végül Buffalóban vásárolt magának egy férfinadrágot, amelynek a szárából levágott néhány hüvelyknyit, és gumiszalaggal rögzítette. Nem csoda, hogy amikor ebben a maszkulin szettben megérkezett Franciaországba, a helyi konzervatív sajtó sokkot kapott.
Adalék Annie Londonerry rekordjához:
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