Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
rekord

Elképesztő női rekordok: 131 éve először biciklizték körbe a földet

25 perce
Olvasási idő: 6 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Női rekordot döntött Annie Londonderry, aki először kerülte meg a Földet kerékpárral. A viszontagságokkal teli világ körüli utazás 1894 júniusában kezdődött és 1895 szeptemberében ért véget. Emberfeletti teljesítményével Annie rengeteget tett a női emancipációért.
Link másolása
Vágólapra másolva!
rekordéletmódnői emancipációkerékpárvilág körüli utazás
  • Annie Londonderry szinte teljesen kezdő kerékpárosként vágott neki a világ körüli útnak. 
  • A 19. század végén nemcsak az utazással, hanem a társadalmi elvárásokkal is meg kellett küzdenie. 
  • Kerékpárját és ruházatát is a saját útja reklámozásának eszközévé tette. 

Amikor Annie Londonderry elindult a bostoni államház lépcsőjéről, szinte egyáltalán nem tudott biciklizni – mindössze néhány nappal az indulás előtt tanult meg két keréken egyensúlyozni. Ráadásul a világ körüli utazás első szakaszát egy rendkívül nehéz, közel 20 kilós női Columbia kerékpáron tette meg, miközben a kor elvárásainak megfelelő, mozgást gátló hosszú szoknyát, fűzőt és magas nyakú blúzt viselt.

Annie Londonderry, világ körüli utazás
Annie Londonnery: világ körüli utazás és a modern nő imázsának megteremtése
Fotó: Profimedia/RedDot

A kerékpáros influenszer világ körüli utazása

A kerékpár új és izgalmas lehetőségeket kínált a hölgyeknek is, az őrület pedig Annie-t is elérte. A 19. század végének viktoriánus társadalma mélyen elítélte a független, egyedül utazó nőket. Annie ráadásul három kisgyereket és egy férjet hagyott hátra, ami abban a korban hatalmas botránynak számított. 

Reklámhelyeket adott el a kerékpárján és a ruháján dedikált fotókat, szuveníreket árult, valamint fizetős előadásokat tartott a megállóiban, hogy finanszírozni tudja a következő etapokat. Zseniális influenszer volt tehát a maga korában, a nehézségeket briliáns marketinggel hidalta át.

Első céljaként Chicagót akarta elérni, ahova a fizikai kihívás és sérülések miatt 4 hónap alatt ért el. Volt olyan makacs és kitartó, hogy esze ágában sem volt feladni: még a tél beállta előtt New Yorkig kerékpározott. 

Annie Londonderry, világ körüli utazás
Ő volt az egyik első olyan sportoló, aki önmagát és kerékpárját „élő hirdetőtáblává” alakította. Fotó: Profimedia/RedDot

A guruló hirdetőtábla

Mivel több alkalommal utazott hajóval, rekordját sokan megkérdőjelezték. Annie-t guruló hirdetőtáblaként emlegették, merthogy 100 dollárért cserébe a Londonderry Lithia Spring Water Company nevét használta. A rekord felállításának célja azonban nemcsak a pénzszerzés volt:

feltett szándéka volt bizonyítani a sporton keresztül, hogy a nők is képesek ugyanolyan teljesítményre, mint a férfiak.

Sikerének titka egyértelműen a kitartása és eltökéltsége volt, hogy megmutassa: egy háromgyerekes, bevándorló munkáscsaládba született nő is képes lenyűgöző fizikai teljesítményre. 

Az 1890-es évek leginspirálóbb nőjévé vált 

Ha ma élne, biztosan elnyerné az Inspiráló Nők címet. Amellett, hogy a nők körében is népszerűvé tette a biciklizést, stílust is teremtett. Amikor 1894-ben elindult, még a szigorú társadalmi elvárásokhoz igazodott. Ruházata rendkívül kényelmetlen és balesetveszélyes volt a kerékpáron: földig érő, nehéz fekete szoknyát viselt testhezálló, magas nyakú blúzzal. Később buggyos nadrágra váltott, amely térd alatt volt összeszorítva. Ezt magas szárú zoknival vagy harisnyával, és kényelmes, gumitalpú bakanccsal kombinálta.

Végül Buffalóban vásárolt magának egy férfinadrágot, amelynek a szárából levágott néhány hüvelyknyit, és gumiszalaggal rögzítette. Nem csoda, hogy amikor ebben a maszkulin szettben megérkezett Franciaországba, a helyi konzervatív sajtó sokkot kapott. 

Adalék Annie Londonerry rekordjához:

Ezek a cikkek is érdekelhetnek: 

Majdnem feladta az úszást a 13 éves csodatini, aki maga mögé utasította Hosszú Katinkát
Alulról falja fel az óceán a Föld hatalmas jégtakaróit
12 órán át egyensúlyozott 100 méter magasan – elképesztő világrekord született – videó

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!