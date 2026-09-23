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űrkutatás

180 éve fedezték fel a Neptunuszt – így tárult fel előttünk a világűr csodája – Galéria

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Éppen 180 éve, 1846. szeptember 23-án fedezték fel a Naprendszer nyolcadik bolygóját, a Neptunuszt. Azóta elképesztő mennyiségű új ismerettel gazdagodtunk a világűrről: űrszondák, Marsjárók és teleszkópok mutatták meg olyan távoli égitestek titkait, amelyeket korábban csak elképzelni tudtunk. Gyönyörködj az űrkutatás legszebb fotóiban.
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űrkutatásHubble-űrtávcsőNASAmarsjáróNeptunusz
  • 180 éve fedezték fel a Neptunuszt, matematikai számítások segítségével.
  • A Neptunusz egy hideg jégóriás, és egy éve 165 földi évig tart rajta.
  • A Voyager 2 1989-ben járt a bolygónál, és rengeteg új részletet mutatott meg róla.
  • A Hubble lenyűgöző képeket készített a Naprendszerről és a távoli univerzumról.
  • Marsjárók kutatják a vörös bolygót, a múltjára utaló nyomokat keresve.
  • A Szaturnusz gyűrűi az űrkutatás ikonikus látványosságai közé tartoznak.
  • Az űrszondák egyre távolabbi világokat tárnak fel előttünk.
  • Galéria fotókkal. 

A Neptunusz felfedezése különleges mérföldkő volt a csillagászat történetében. A kékes színű, rendkívül távoli bolygó létezésére először nem közvetlen megfigyelésből, hanem az Uránusz pályájának eltéréseiből következtettek. Urbain Le Verrier és John Couch Adams matematikai számításokkal próbálták meghatározni a feltételezett bolygó helyét, majd Johann Gottfried Galle 1846-ban megtalálta az égitestet. Az űrkutatás azóta rengeteget fejlődött, nézd meg galériánkban, hogyan.

űrkutatásnál használ távcső képe a Rák ködről
Az űrkutatásnak köszönhetően kinyílt az emberiség előtt az Univerzum. 
Fotó: NASA

Az űrkutatás csodái

A Neptunusz a Naprendszer nyolcadik és legtávolabbi bolygója. Jégóriás, amely több mint harmincszor messzebb kering a Naptól, mint a Föld, és egyetlen Nap körüli útja nagyjából 165 földi évig tart. Erős szelek, hideg légkör és halvány gyűrűk jellemzik, 16 ismert holdja közül pedig a Triton a legnagyobb. A bolygót eddig egyetlen űreszköz, a Voyager 2 tanulmányozta közelről, 1989-ben.

A világűr megismerése azonban azóta hatalmasat lépett előre. A Hubble űrteleszkóp évtizedeken át olyan távoli galaxisokról, ködökről, csillagokról és bolygókról készített felvételeket, amelyek újra és újra átírták az univerzumról alkotott képünket. A Naprendszerben közben robotok indultak a Marsra, és a marsjárók a felszínt vizsgálva kerestek bizonyítékokat arra, hogy egykor alkalmas lehetett-e az élet számára.

Az űrkutatás ikonikus képei között ott vannak a Szaturnusz látványos gyűrűi is, amelyeket több űrszonda és teleszkóp segítségével egyre részletesebben ismerhetünk meg. És miközben egykor a Neptunusz felfedezése számított óriási áttörésnek, ma már olyan távoli világokról is készülnek felvételek, amelyekről néhány évtizede még szinte semmit sem tudtunk.

A galériában lenyűgöző felvételeken idézzük fel a Neptunusz és az űrkutatás legemlékezetesebb pillanatait:

A Fátyol-köd egy szupernóva-maradvány a Hattyú csillagképben.
A Hubble űrteleszkóp által készített impozáns felvétel az NGC 4698 spirálgalaxisról.
A Neptunusz kék színe miatt a római tengeristenről kapta a nevét.
A Szaturnusz gyűrűit Galileo Galilei látta meg először távcsővel 1610-ben. Azóta még többet tudunk, például azt is, hogy több ezer gyűrűből áll, amelyek néha szinte láthatatlanok a Földről nézve, ha a gázbolygó olyan szögben áll.
A Rák-köd csillagászati szempontból nagyon fiatal képződmény, egy szupernóva-robbanásból akalult ki, amelyet 1054-ben kínai és arab csillagászok is megfigyeltek.
Az Orion-köd ezért szabad szemmel is látható; halvány csillagnak tűnik az Orion öve alatt, emiatt a környező csillagokkal együtt Orion kardjának is nevezik.
Hamarosan űrhajósokat is küldhet a NASA a Mars bolygóra.
A csillagvárosok valójában a napok és bolygók bölcsői.
A Macskaszem-köd az egyik leglátványosabb planetáris köd, amely egy csillag halálából született.
A Csiga-köd vagy Hélix-köd a Földhöz legközelebbi planetáris köd; 700 fényévnyire, a Vízöntő csillagképben található.
Galéria: Fotókon a világűr legszebb csodái
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A Fátyol-köd egy szupernóva-maradvány a Hattyú csillagképben.

Az alábbi videó további gyönyörű képeket mutat be a Hubble űrteleszkóp jóvoltából:

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