180 éve fedezték fel a Neptunuszt – így tárult fel előttünk a világűr csodája – Galéria

180 éve fedezték fel a Neptunuszt, matematikai számítások segítségével.

A Neptunusz egy hideg jégóriás, és egy éve 165 földi évig tart rajta.

A Voyager 2 1989-ben járt a bolygónál, és rengeteg új részletet mutatott meg róla.

A Hubble lenyűgöző képeket készített a Naprendszerről és a távoli univerzumról.

Marsjárók kutatják a vörös bolygót, a múltjára utaló nyomokat keresve.

A Szaturnusz gyűrűi az űrkutatás ikonikus látványosságai közé tartoznak.

Az űrszondák egyre távolabbi világokat tárnak fel előttünk.

Galéria fotókkal.

A Neptunusz felfedezése különleges mérföldkő volt a csillagászat történetében. A kékes színű, rendkívül távoli bolygó létezésére először nem közvetlen megfigyelésből, hanem az Uránusz pályájának eltéréseiből következtettek. Urbain Le Verrier és John Couch Adams matematikai számításokkal próbálták meghatározni a feltételezett bolygó helyét, majd Johann Gottfried Galle 1846-ban megtalálta az égitestet. Az űrkutatás azóta rengeteget fejlődött, nézd meg galériánkban, hogyan.

Az űrkutatásnak köszönhetően kinyílt az emberiség előtt az Univerzum.

Fotó: NASA

Az űrkutatás csodái

A Neptunusz a Naprendszer nyolcadik és legtávolabbi bolygója. Jégóriás, amely több mint harmincszor messzebb kering a Naptól, mint a Föld, és egyetlen Nap körüli útja nagyjából 165 földi évig tart. Erős szelek, hideg légkör és halvány gyűrűk jellemzik, 16 ismert holdja közül pedig a Triton a legnagyobb. A bolygót eddig egyetlen űreszköz, a Voyager 2 tanulmányozta közelről, 1989-ben.

A világűr megismerése azonban azóta hatalmasat lépett előre. A Hubble űrteleszkóp évtizedeken át olyan távoli galaxisokról, ködökről, csillagokról és bolygókról készített felvételeket, amelyek újra és újra átírták az univerzumról alkotott képünket. A Naprendszerben közben robotok indultak a Marsra, és a marsjárók a felszínt vizsgálva kerestek bizonyítékokat arra, hogy egykor alkalmas lehetett-e az élet számára.

Az űrkutatás ikonikus képei között ott vannak a Szaturnusz látványos gyűrűi is, amelyeket több űrszonda és teleszkóp segítségével egyre részletesebben ismerhetünk meg. És miközben egykor a Neptunusz felfedezése számított óriási áttörésnek, ma már olyan távoli világokról is készülnek felvételek, amelyekről néhány évtizede még szinte semmit sem tudtunk.