Matematikus kiszámolta: még idén eljön a világvége − a pontos dátumot is elárulta

Heinz von Foerster világvége-képlete szerint nagyon közel a világvége.

A tudós a jóslatot részben gondolatkísérletnek szánta.

Cikkünkből kiderül, melyik napra eshet a végső megsemmisülés.

Vésd jól az eszedbe 2026. november 13-át! Ha lehet hinni a híres fizikus-matematikusnak, akkor e napon következhet be a világvége. Heinz von Foerster 60 évvel ezelőtt merült el a témában, és már akkor hangoztatta, hogy az összeomlás oka a túlnépesedés lesz.

Az emberiség a kezdetek óta várja a világ pusztulását, de az eddigi összes világvége elmaradt. Fotó: Art Toy / Shutterstock

Hónapokon belül eljöhet a világvége

A férfi elméletét nemrég felkapta a közösségi média, a szakértők azonban cáfolják, hogy konkrét világvége-jóslatról van szó, így szerintük nincs ok pánikra. A számítás szerint azonban hónapokon belül itt a világvége.

Heinz von Foerster 1960-ban a Science folyóiratban publikált tanulmányt, amelyben kollégáival végzett számításaikat ismertette.

A kutatás az emberi népesség alakulását vizsgálta, és abból indult ki, hogy az exponenciális növekedés egy idő után meghaladhatja a Föld eltartóképességét. Ennek egyenes következménye a természeti erőforrások kimerülése. Hozzátette továbbá azt is, hogy amennyiben a népesség növekedését nem korlátozzuk, az emberi faj a saját létezését fogja veszélybe sodorni.

Mindez pontosan 2026.november 13-án – épp egy pénteki napon – következhet be.

A szakemberek nyugalomra intenek

Kortárs kutatók és matematikusok inkább figyelmeztetésként tekintenek Foerster állítására és kutatására, azt azonban elismerik, hogy az elmúlt hatvan évben valóban erőteljes túlnépesedés figyelhető meg. 1960-ban körülbelül 3,02 milliárd ember élt a bolygón, jelenleg pedig mintegy 8,3 milliárd ember.

Csakhogy a népességnövekedés üteme az elmúlt évtizedekben számottevően lassult.

Mindez azt jelenti, hogy von Foerster számítása nem tekinthető olyan pontos előrejelzésnek, amely alapján reálisan meg lehetne határozni az emberiség végének időpontját. A tudós képlete mára matematikailag teljesen elavulttá vált − mindössze egy érdekes tudománytörténeti kuriózum marad.

Videón azok a világvége-jóslatok, amelyek nem váltak valóra: