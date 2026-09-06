Matematikus kiszámolta: még idén eljön a világvége − a pontos dátumot is elárulta

- Heinz von Foerster világvége-képlete szerint nagyon közel a világvége.
- A tudós a jóslatot részben gondolatkísérletnek szánta.
- Cikkünkből kiderül, melyik napra eshet a végső megsemmisülés.
Vésd jól az eszedbe 2026. november 13-át! Ha lehet hinni a híres fizikus-matematikusnak, akkor e napon következhet be a világvége. Heinz von Foerster 60 évvel ezelőtt merült el a témában, és már akkor hangoztatta, hogy az összeomlás oka a túlnépesedés lesz.
Hónapokon belül eljöhet a világvége
A férfi elméletét nemrég felkapta a közösségi média, a szakértők azonban cáfolják, hogy konkrét világvége-jóslatról van szó, így szerintük nincs ok pánikra. A számítás szerint azonban hónapokon belül itt a világvége.
Heinz von Foerster 1960-ban a Science folyóiratban publikált tanulmányt, amelyben kollégáival végzett számításaikat ismertette.
A kutatás az emberi népesség alakulását vizsgálta, és abból indult ki, hogy az exponenciális növekedés egy idő után meghaladhatja a Föld eltartóképességét. Ennek egyenes következménye a természeti erőforrások kimerülése. Hozzátette továbbá azt is, hogy amennyiben a népesség növekedését nem korlátozzuk, az emberi faj a saját létezését fogja veszélybe sodorni.
Mindez pontosan 2026.november 13-án – épp egy pénteki napon – következhet be.
A szakemberek nyugalomra intenek
Kortárs kutatók és matematikusok inkább figyelmeztetésként tekintenek Foerster állítására és kutatására, azt azonban elismerik, hogy az elmúlt hatvan évben valóban erőteljes túlnépesedés figyelhető meg. 1960-ban körülbelül 3,02 milliárd ember élt a bolygón, jelenleg pedig mintegy 8,3 milliárd ember.
Csakhogy a népességnövekedés üteme az elmúlt évtizedekben számottevően lassult.
Mindez azt jelenti, hogy von Foerster számítása nem tekinthető olyan pontos előrejelzésnek, amely alapján reálisan meg lehetne határozni az emberiség végének időpontját. A tudós képlete mára matematikailag teljesen elavulttá vált − mindössze egy érdekes tudománytörténeti kuriózum marad.
Videón azok a világvége-jóslatok, amelyek nem váltak valóra:
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