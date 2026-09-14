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ritka betegség

Tilos sírni, fürödni, inni – kór, ami előtt a orvosok értetlenül állnak

35 perce
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Nyugtató kádfürdő, hűs limonádé, egy nagy úszás vagy frissítő nyári zápor – legtöbbünknek ezek jutnak eszébe a kikapcsolódásról, vannak azonban, akiknek a felsoroltak egyet jelentenek a kínok kínjával. A vízallergia, orvosi nevén aquagenic urticaria egy rendkívül ritka betegség, átlagosan 230 millió emberből csupán egy szenved tőle. Most elárujuk, hogy élik mindennapjaikat.
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ritka betegségbőrpanaszhisztaminbőrpírallergia
  • Zuhanyzás néhány percig: van, aki csak rövid ideig és hideg vízben tud tisztálkodni.
  • A saját izzadságuk is problémát okozhat: a meleg nyári napok ezért különösen nehezek lehetnek.
  • Az ivás sem mindig egyszerű: egyes betegek különféle folyadékokat választanak a sima víz helyett.

A zuhanyzás, az izzadás vagy akár egy könnycsepp is komoly kellemetlenséget okozhat azoknak, akik ezzel a ritka betegséggel élnek. Vízallergia esetén már a bőr vízzel való érintkezése is fájdalmas, viszkető és csalánkiütésszerű tüneteket válthat ki, jobb esetben. 

Fiatal nő vízallergia tüneteivel a karján.
A tisztálkodás komoly fájdalommal jár, és a vízallergia miatt a betegeknek rendkívüli módon korlátozniuk kell a vízzel való közvetlen érintkezést.
Fotó: Yanya / Shutterstock

Vízallergia kínzó tünetei – van, hogy még a zuhanyzás is kín

Tessa-Hansen Smith 14 évesen észlelte magán először a vörös kiütéseket zuhanyzás közben. Arra gondolt, hogy a kis faluban, ahol lakott, rossz minőségű a víz. Ám idővel a testápolókra is ugyanígy reagált a bőre, és nem bírta abbahagyni a vakarózást. 

Ha mosogatott, a karja teljesen kivörösödött, és minél melegebb volt a víz, annál erőteljesebben jelentkezett a csalánkiütésszerű tünet. 

Nyáron a fokozott izzadás is ugyanezt váltja ki nála, ami azért is kellemetlen, mert az emberek ilyenkor arról kérdezgetik, fertőző-e.

Rengeteg gyógymódot kipróbáltam otthon, például az almaecetes borogatást, de semmi nem használt. Elkeseredtem, amikor közölték, hogy jelenleg nincs rá gyógymód. Allergiagyógyszert írtak fel, de a fájdalom és a viszketés még mindig a mindennapjaim része. Az egész korábbi életmódomat meg kellett változtatnom a vízallergia miatt. 

– panaszolta a hölgy még 2023-ban az abcNews-nak, aki zuhanyozni maximum 3 percig képes, és akkor is csak minél hidegebb vízben, mert úgy kevésbé fájdalmas. 

Attól is fájdalmat érzek, ha sírok, és könnycsepp éri az arcomat, az pedig egyenesen horrorisztikus lenne számomra, ha vizet innék −  nyelési és légzési nehézségeket okozna. 

– árulta el. 

Inkább kólán élnek, mint vízen

Egyes extrém esetekben a betegek kerülik a sima csap- vagy ásványvizet a rosszulléttől való rettegés vagy a vízben lévő egyéb adalékanyagok (például klór) miatt, és inkább a kólát választják,  mivel az teljesen más összetételű.

Nő kólát iszik víz helyett a vízallergia miatt.
Mivel a tiszta víz közvetlenül reagálhat a nyálkahártyával, sokan  inkább ízesített folyadékokat választanak. Ezeket a szervezet valamiért sokkal könnyebben tolerálja.
Fotó: fadfebrian / Shutterstock

Szorongás, depresszió, bezárkózás

Amikor a beteg allergiás reakciót tapasztal, az immunrendszer hisztamint szabadít fel. 

A vízallergia nem fertőz, de kiemelten fontos, hogy a vízallergiától szenvedő páciensek bőre a lehető legkevesebbszer érintkezzen vízzel, viseljenek könnyű ruházatot nyáron, réteges ruházatot télen, és változtassanak az étrendjükön is, vagyis vonják ki a magas víztartalmú élelmiszereket . Súlyos esetben  EpiPen használatára lehet szükség. Az EpiPen adrenalint tartalmaz. 

– tudtuk meg dr. Csiki Árpád háziorvostól. 

A vízallergia fogságában, egy életen át − tekintsd meg egy fiatal hölgy vallomását:

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