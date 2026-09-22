Gondoltad volna? Ez teszi igazán vonzóvá a férfiakat a nők szemében

Egy szép mosoly, egy kaján kacsintás, és azok a szexi szarkalábak: egy férfin még a korosodás is vonzó lehet, van azonban valami, amely egy új kutatás szerint rengeteget nyom a latban, ha az erősebbik nem képviselőinek vonzerejéről van szó. Olvass tovább és megtudhatod, milyen egyszerűen gerjeszthető vonzalom a nőkben úgy, hogy valójában semmit sem kell tenni, csak várni.

Kutatások szerint szakállal sokkal nagyobb vonzalom gerjeszthető a nőkben. Fotó: Shutterstock

A vonzalom gerjeszthető – így hódítsd meg könnyen a nőket

Kinek a pap, kinek a papné – tartja a mondás, egyértelműen utalva arra, hogy ahány ember, annyi ízlés. Ennélfogva nehéz lenne olyan külső vagy belső tulajdonságot mondani, amely egyöntetűen mindenki számára vonzó, kutatások szerint azonban a férfiakat illetően mégis van valami, ami a többség szerint szexisebbé teszi őket. Ezt a külső jegyet a legtöbben a férfiasság és a szexepil jelképének tekintik, és ez a külső jegy nem más, mint

a szakáll.

Az arcszőrzet sok hölgy szerint már önmagában is vonzó, a formázásával azonban rengeteget javíthatnak a megjelenésükön a férfiak. Egyebek mellett kiemelhetik az arcvonalaikat, markánsabb megjelenést kölcsönözhetnek maguknak, sőt a pattanásaikat, bőrhibáikat is könnyen elfedhetik.

A szakállas férfiak vonzerejét egyértelműen alátámasztja Barnaby J. Dixson és Robert C. Brooks egy 2020-as tanulmánya, amelyben a résztvevőket arra kérték, hogy értékeljenek egy sor fotót, amelyeken különböző mértékben szakállas férfiak szerepeltek. Az eredmények azt mutatták, hogy a nők túlnyomó többsége a teljes arcszőrzettel rendelkező férfiakat találta a legvonzóbbnak, mi több, őket tartották a legegészségesebbnek és a szülői szerepre legalkalmasabbnak, ami még inkább növelte a vonzerejüket. A kutatás mindezen kívül azt is feltárta, hogy az arcszőrzet hosszának növekedésével egyre férfiasabbnak vélték a fotókon szereplő alanyokat.

Hasonló eredmény született egy, a Journal of Evolutionary Biology folyóiratban 2016-ban publikált tanulmányban is. A kutatók akkor több mint 8 ezer 500 nőt kértek meg, hogy értékeljék a különböző hosszúságú arcszőrzettel rendelkező férfiakat. Olyan fényképeket mutattak nekik, amelyeken a férfiak borotváltak voltak, illet enyhe borostával, sűrű borostával, és szakállal rendelkeztek. Az eredmények azt mutatták, hogy a nőket jobban vonzották azok, akik valamilyen arcszőrzettel rendelkeztek.