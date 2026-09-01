Nézegess vicces vörös cicákat a Vörös Macskák Világnapján – galéria

Legyünk kutyásak vagy macskásak, a vicces cicás videóknak szinte egyikőnk sem tud ellenállni, még akkor sem, ha egyik táborhoz sem húzunk. Amikor azt gondoljuk, őrültebb dolgokra már nem képesek kedvenc cirmosaink, mindig képesek ránk cáfolni. Alább mi nem egy újabb videót, hanem egy galériát hoztunk a Vörös Macskák Világnapja alkalmából, hogy munka után nyújtózhass egyet és ne kelljen mással foglalkoznod, mint vicces vörös cicák képeinek lapozgatásával.

Galériát készítettünk a Vörös Macskák Világnapja alkalmából. Fotó: Getty / Moment RF

Szeptember 1. a Vörös Macskák Világnapja

A Vörös Macskák Világnapját 2014 óta ünnepeljük. A világnapot egy amerikai szoftverfejlesztő és állatvédő, Chris Roy hozta létre elhunyt vörös macskája, Doobert emlékére. A cica 17 éven át volt Chris hű társa, miután a férfi örökbe fogadta őt. Miután Doobert 2014-ben eltávozott, a gazdi a gyászát valami pozitívumba szerette volna fordítani. Elhatározta, hogy szeptember 1-jét a vörös macskák elismerésének és ünneplésének szenteli.

A világnap létrehozásával Chris egy Doobert nevű online platformot és alkalmazást is elindított, amely a mai napig segít összekötni az állatmenhelyeket és a mentőszervezeteket az önkéntesekkel, hogy a gazdátlan állatok – köztük rengeteg vörös cica – könnyebben és biztonságosabban eljuthassanak az új otthonukba. Mindennek következtében ez a nap a vörös macskák csodálata mellett az állatvédelemre és az örökbefogadás fontosságára is felhívja a figyelmet.

Az alábbi galériából többet is megtudhatsz a vörös macskákról, miközben viccesebbnél viccesebb képeket láthatsz róluk: