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galéria

Nézegess vicces vörös cicákat a Vörös Macskák Világnapján – galéria

56 perce
Olvasási idő: 4 perc
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Játékosak, ragaszkodók, és kifejezetten makacsak: a vörös cicák igazán különleges cirmosoknak számítanak, nekik van a legélénkebb színük és a legcsintalanabb személyiségük. Bizonyítékként bőven elég arra gondolni, miért úgy alkották meg mindenki kedvenc kandúrját, Garfieldot, ahogy. Galériánkban ezúttal a legviccesebb képeket gyűjtöttük össze vörös macskákról a Vörös Macskák Világnapja alkalmából.
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galériavilágnapvörös macska

Legyünk kutyásak vagy macskásak, a vicces cicás videóknak szinte egyikőnk sem tud ellenállni, még akkor sem, ha egyik táborhoz sem húzunk. Amikor azt gondoljuk, őrültebb dolgokra már nem képesek kedvenc cirmosaink, mindig képesek ránk cáfolni. Alább mi nem egy újabb videót, hanem egy galériát hoztunk a Vörös Macskák Világnapja alkalmából, hogy munka után nyújtózhass egyet és ne kelljen mással foglalkoznod, mint vicces vörös cicák képeinek lapozgatásával.

Vörös macskakölyök a Vörös Macskák Világnapja alkalmából
Galériát készítettünk a Vörös Macskák Világnapja alkalmából. Fotó: Getty / Moment RF

Szeptember 1. a Vörös Macskák Világnapja

A Vörös Macskák Világnapját 2014 óta ünnepeljük. A világnapot egy amerikai szoftverfejlesztő és állatvédő, Chris Roy hozta létre elhunyt vörös macskája, Doobert emlékére. A cica 17 éven át volt Chris hű társa, miután a férfi örökbe fogadta őt. Miután Doobert 2014-ben eltávozott, a gazdi a gyászát valami pozitívumba szerette volna fordítani. Elhatározta, hogy szeptember 1-jét a vörös macskák elismerésének és ünneplésének szenteli.

A világnap létrehozásával Chris egy Doobert nevű online platformot és alkalmazást is elindított, amely a mai napig segít összekötni az állatmenhelyeket és a mentőszervezeteket az önkéntesekkel, hogy a gazdátlan állatok – köztük rengeteg vörös cica – könnyebben és biztonságosabban eljuthassanak az új otthonukba. Mindennek következtében ez a nap a vörös macskák csodálata mellett az állatvédelemre és az örökbefogadás fontosságára is felhívja a figyelmet.

Az alábbi galériából többet is megtudhatsz a vörös macskákról, miközben viccesebbnél viccesebb képeket láthatsz róluk:

Mogorva vörös macska
Boldog vörös macska
Elhízott vörös macska egy szőnyegen
Vörös macska mikulás sapkában, előtte egy doboz ajándékkal
Egymással játszó és verekedő vörös macskák
Vörös macska rajzolt foggal az arca előtt
Szomorkásnak tűnő hosszú szőrű vörös macska
Rénszarvas szarvakkal aggatott vörös macska
Vörös macska terpeszben egy kanapén
Vörös macska a fűben vadászat közben
Vörös macska vicces ruhában és napszemüvegben
Galéria: Garfieldnál is csintalanabbak: nézegess vicces vörös cicákat a Vörös Macskák Világnapján – Galéria
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Ha ítélkező tekintetre vágyunk, elég, ha beszerzünk egy vörös macskát. Grumpy cat máris átadhatja a stafétát!

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