Árcsökkentett Wagyu marha került az üzletekbe – „csak” cirka 60 ezer forint

Nem kevesebb, mint 59 ezer 990 forintot kell fizetnie annak, aki haza szeretne vinni egy kilót a Lidl „akciósan” kapható Wagyu marhahátszínéből vagy -rostélyosából. A meglepő kedvezményen sokan felhördültek, az újságból kivágott képek valóságos mémmé váltak a közösségi médiában. Az áruházlánc ugyanakkor nem viccnek szánta a csökkentett árként hirdetett összeget, hiszen aki ért hozzá, az tudja: a Wagyu a világ egyik legdrágább húsféléje a szarvasmarhák genetikai adottságai, speciális tartása, valamint az adott japán fajta igényeihez igazított takarmányozás miatt.

A Lidl akciós újsága szerint az árcsökkentett Wagyu marha szeptember 3. és 6. között érhető el az áruházlánc üzleteiben

Fotó: Lidl

Ezért a világ egyik legdrágábbika a Wagyu marhahús

Mindenekelőtt érdemes tisztázni, hogy a „wagyu” önmagában egy nagyon tág kategória, nem egyetlen fajta szarvasmarhát, hanem a japán szarvasmarha-fajtákat jelöli. A Japanese Black messze a legelterjedtebb, ebből származik a legtöbb prémium wagyu. A világ legdrágábbikaként általánosságban a Kobe marha ismert, ez az a wagyu fajta, amellyel a tenyésztők komoly zenét, többek között Mozartot hallgattatnak, hogy a húsa minél kellemesebb íze érdekében kellően nyugodt, kiegyensúlyozott legyen. A Kobe egyébként egy szigorúan meghatározott eredetű és minőségű wagyu, amely a japán Hyōgo prefektúrából származó Tajima marhából készül, és szigorú minősítési feltételeknek kell megfelelnie. Mindezek alapján azonban nem minden esetben jelenthető ki, hogy a Kobe a legdrágább a világon, egy kiváló minőségű, például A5-ös japán wagyu ára ugyanis magasabb is lehet egy adott Kobe steak értékénél.

Hogy miképp alakul egy Wagyu marhahús árazása, az egyebek mellett függ attól, hogy ausztrál vagy japán wagyuról van-e szó, illetve hogy milyen márványozottsági osztályba (BMS/A5) sorolt a termék. A Wagyu marhákra jellemző erős, egyenletes márványozottság azt jelenti, hogy a zsír az izomrostok között rakódik le, aminek köszönhetően a hús sütés után különösen puha, porhanyós állagot kap.

Egy japán A5-ös Wagyu hátszín kilós ára nagyjából 55 ezer és 100 ezer forint között mozog, míg egy ugyanilyen osztályozottságú rostélyos kilója átlagosan 35-40 ezer forinttól kapható.

Ezek után a Lidl 59 ezer 990 forintos ára már nem is tűnik olyan horribilisnek, ugyanakkor közte és a mellette hirdetett többi termék ára között nevetségesen nagy a kontraszt, nem véletlen, hogy a kevésbé hozzáértőknek fennakad rajta a szeme. Kérdés, hogy a prémium húsokat kereső személyek mekkora eséllyel térnek majd be az áruházba. Ha te is a minőségi húsok kedvelője vagy, szavazz, kipróbálnád-e a magyar Faluvégi Hús nevű vállalat német áruházláncban kapható termékét.