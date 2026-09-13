Ezt az egy dolgot soha ne felejtsd el, mielőtt lehúzod a WC-t – az egészséged bánhatja

A WC lehúzásakor apró részecskék és aeroszolok kerülhetnek a levegőbe, amelyek akár a felnőttek légzési magasságáig is feljuthatnak. A Flinders Egyetem kutatói 22 korábbi tanulmányt elemeztek, és arra jutottak, hogy ezért érdemes öblítés előtt mindig lehajtani a WC fedelét.
A kutatók szerint az öblítés során a nagy sebességű víz turbulenciát hoz létre, ami apró cseppeket juttat a környező levegőbe. Ezek a cseppek a WC-ből és a használótól származó mikroorganizmusokat is tartalmazhatnak.
Mi történik a WC lehúzásakor?
A vizsgált tanulmányokban a levegőben szálló részecskéket a WC-től vízszintesen akár 150 centiméterre, függőlegesen pedig 163 centiméteres magasságban is kimutatták. Ez már a felnőttek tipikus légzési zónájába eshet. Egyes vizsgálatok szerint az aeroszolok legalább 20 másodpercig a levegőben maradhatnak az öblítés után.
A korábbi kutatások többek között E. coli, Salmonella és Clostridium difficile baktériumokat is kimutattak WC-k környezetében. A szakemberek ugyanakkor nem állítják, hogy minden öblítés fertőzést okozna, csupán arra figyelmeztetnek, hogy a belélegzés lehetséges expozíciós útvonal lehet.
Miért kell lehajtani a WC fedelét?
A kutatók szerint minél több mikroba van jelen a WC-ben, annál több bioaeroszol kerülhet a levegőbe, és a nagyobb öblítési mennyiség is több aeroszolt termelhet.
Ezért azt javasolják, hogy ahol van WC-fedél, azt öblítés előtt mindig hajtsuk le.
Ez ugyan nem akadályozza meg teljesen a részecskék kijutását, de csökkentheti a lehetséges belélegzési expozíciót.
Egy korábbi, 2021-es vizsgálat arra is figyelmeztetett, hogy a WC lehúzásakor vizelet-, széklet- és hányásnyomokat tartalmazó apró cseppek kerülhetnek a levegőbe, és több mint 20 másodpercig lebeghetnek – olvasható a Daily Mail cikkében.
Több kórokozó lehet rajtuk, mint gondolná: a legszennyezettebb háztartási tárgyak
Sokan kizárólag a fürdőszobát tartják az otthon legszennyezettebb helyiségének, pedig számos hétköznapi használati tárgy is komoly baktériumforrás lehet. A megfelelő higiénia fenntartása nemcsak a látványos felületek tisztítását jelenti, hanem az apró, naponta használt eszközök rendszeres fertőtlenítését is.
Nyilvános WC-k veszélyei: nem az ülőke a legundorítóbb rész
A legtöbben attól tartanak, hogy az ülőke a legszennyezettebb pont egy mosdóban. A nyilvános WC-k veszélyei azonban sokkal inkább a lehúzáskor keletkező levegőben terjedő részecskékhez, vagyis az úgynevezett székletrészecske-felhő jelenséghez kapcsolódnak.
A légzési zóna az ember arca, főként az orr és a száj körüli levegőtér, ahonnan belélegezzük a környező levegőt. Ha egy részecske ebbe a magasságba jut, nagyobb az esélye annak, hogy belélegezzük.