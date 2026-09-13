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Ezt az egy dolgot soha ne felejtsd el, mielőtt lehúzod a WC-t – az egészséged bánhatja

wc

Ezt az egy dolgot soha ne felejtsd el, mielőtt lehúzod a WC-t – az egészséged bánhatja

34 perce
Olvasási idő: 6 perc
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Egy teljesen hétköznapi mozdulatnak is komoly egészségügyi következménye lehet. A WC lehúzása közben olyan apró részecskék és mikroorganizmusok kerülhetnek a levegőbe, amelyek az ember légzési zónájáig is feljuthatnak. Cikkünkben mutatjuk, miért érdemes lehajtani a WC fedelét, mielőtt leöblítenénk.
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wcegészségbaktériumszennyeződés

A WC lehúzásakor apró részecskék és aeroszolok kerülhetnek a levegőbe, amelyek akár a felnőttek légzési magasságáig is feljuthatnak. A Flinders Egyetem kutatói 22 korábbi tanulmányt elemeztek, és arra jutottak, hogy ezért érdemes öblítés előtt mindig lehajtani a WC fedelét.

A WC lehúzásakor aeroszolok és baktériumokat hordozó részecskék kerülhetnek a levegőbe, akár 163 centiméter magasra és 20 másodpercre.
A WC lehúzásakor aeroszolok és baktériumokat hordozó részecskék kerülhetnek a levegőbe, akár 163 centiméter magasra és 20 másodpercre. (illusztráció) Forrás: Pexels Fotó: Artbovich

A kutatók szerint az öblítés során a nagy sebességű víz turbulenciát hoz létre, ami apró cseppeket juttat a környező levegőbe. Ezek a cseppek a WC-ből és a használótól származó mikroorganizmusokat is tartalmazhatnak.

Mi történik a WC lehúzásakor?

A vizsgált tanulmányokban a levegőben szálló részecskéket a WC-től vízszintesen akár 150 centiméterre, függőlegesen pedig 163 centiméteres magasságban is kimutatták. Ez már a felnőttek tipikus légzési zónájába eshet. Egyes vizsgálatok szerint az aeroszolok legalább 20 másodpercig a levegőben maradhatnak az öblítés után.

A légzési zóna az ember arca, főként az orr és a száj körüli levegőtér, ahonnan belélegezzük a környező levegőt. Ha egy részecske ebbe a magasságba jut, nagyobb az esélye annak, hogy belélegezzük.

A korábbi kutatások többek között E. coli, Salmonella és Clostridium difficile baktériumokat is kimutattak WC-k környezetében. A szakemberek ugyanakkor nem állítják, hogy minden öblítés fertőzést okozna, csupán arra figyelmeztetnek, hogy a belélegzés lehetséges expozíciós útvonal lehet.

Miért kell lehajtani a WC fedelét?

A kutatók szerint minél több mikroba van jelen a WC-ben, annál több bioaeroszol kerülhet a levegőbe, és a nagyobb öblítési mennyiség is több aeroszolt termelhet.

 Ezért azt javasolják, hogy ahol van WC-fedél, azt öblítés előtt mindig hajtsuk le. 

Ez ugyan nem akadályozza meg teljesen a részecskék kijutását, de csökkentheti a lehetséges belélegzési expozíciót.

Egy korábbi, 2021-es vizsgálat arra is figyelmeztetett, hogy a WC lehúzásakor vizelet-, széklet- és hányásnyomokat tartalmazó apró cseppek kerülhetnek a levegőbe, és több mint 20 másodpercig lebeghetnek – olvasható a Daily Mail cikkében.

Több kórokozó lehet rajtuk, mint gondolná: a legszennyezettebb háztartási tárgyak

Sokan kizárólag a fürdőszobát tartják az otthon legszennyezettebb helyiségének, pedig számos hétköznapi használati tárgy is komoly baktériumforrás lehet. A megfelelő higiénia fenntartása nemcsak a látványos felületek tisztítását jelenti, hanem az apró, naponta használt eszközök rendszeres fertőtlenítését is.

Nyilvános WC-k veszélyei: nem az ülőke a legundorítóbb rész

A legtöbben attól tartanak, hogy az ülőke a legszennyezettebb pont egy mosdóban. A nyilvános WC-k veszélyei azonban sokkal inkább a lehúzáskor keletkező levegőben terjedő részecskékhez, vagyis az úgynevezett székletrészecske-felhő jelenséghez kapcsolódnak.

 

 

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