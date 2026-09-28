Filléres trükkök, amelyekkel felgyorsíthatod az otthoni wifit

- Cikkünkben megmutatjuk, hogy miért lassú a net akár egy jó előfizetés mellett is.
- Eláruljuk azt is, miért fontos a router megfelelő elhelyezése.
- Szó lesz továbbá filléres megoldásokról is, amelyek javíthatják a wifi-jel erősségét.
A legtöbben az internetszolgáltatót hibáztatják, amikor belassul a kapcsolat, pedig a probléma gyakran a lakáson belül keresendő. Egy rossz helyre tett router, túl sok csatlakoztatott eszköz vagy egy zavaró elektronikai berendezés is elég lehet ahhoz, hogy akadozzon az internet. A jó hír, hogy a wifi gyorsítása házilag gyakran egyszerűbb, mint gondolnánk.
A wifi gyorsításának lépései
Ha úgy érzed, hogy az internet sebessége messze elmarad attól, amit várnál, érdemes először a saját hálózatodat ellenőrizni. A wifi router teljesítményét számos tényező befolyásolhatja, a lakás elrendezésétől kezdve a bútorokon át egészen a csatlakoztatott készülékek számáig. Szerencsére több olyan egyszerű megoldás létezik, amellyel gyorsabb internet érhető el különösebb befektetés nélkül.
Tedd jobb helyre a routert
A router helye sokkal többet számít, mint azt a legtöbben gondolnák. Ha egy szekrény mögött, a földön vagy egy sarokban működik, a jel nehezebben jut el a lakás távolabbi pontjaira. Érdemes a router készüléket a lakás központi részén, lehetőleg magasabb helyen elhelyezni. Így a wifi egyenletesebben oszlik el a helyiségek között, ami segíthet az internet sebességének növelésében. Emellett érdemes kipróbálnod, hogy az egyik antennát vízszintesre, a másikat függőlegesre állítod. Ezzel elérheted a maximális teljesítményt – írja a laptopszaki.
Ne a mikrohullámú sütő mellé kerüljön
Sokan ott helyezik el a wifi router eszközt, ahol a legkényelmesebb, például a konyhában. Ez azonban nem feltétlenül jó ötlet. A mikrohullámú sütő, valamint más elektronikai berendezések zavarhatják a vezeték nélküli jelet, ami ronthatja a kapcsolat minőségét. Ha gyakran tapasztalod, hogy akadozik az internet, próbáld meg távolabb helyezni a routert az ilyen készülékektől. Már néhány méter is számíthat – emelte ki a netgear szakmai lap.
Indítsd újra rendszeresen
A router ugyanúgy elektronikai eszköz, mint egy számítógép vagy okostelefon. Hosszabb működés után előfordulhat, hogy lassabban reagál vagy kisebb hibák jelentkeznek. Éppen ezért érdemes időnként újraindítani. Sok esetben ez az egyszerű művelet elegendő ahhoz, hogy helyreálljon az internetkapcsolat, és ismét gyorsabb internet álljon rendelkezésre. Ráadásul ezzel az egyszerű lépéssel lenyűgözheted a körülötted élőket is.
Kapcsold le a felesleges eszközöket
Manapság egyetlen otthoni hálózatra több tucat készülék is kapcsolódhat. Telefonok, tabletek, okostévék, játékkonzolok és különböző okoseszközök használják ugyanazt a kapcsolatot. Ha több olyan készülék is csatlakozik a hálózathoz, amelyre éppen nincs szükség, érdemes lekapcsolni azokat. Így könnyebbé válhat az internet gyorsítása otthon, hiszen több sávszélesség maradhat a valóban fontos feladatokra.
Alufólia a router mögött? Meglepő trükk terjed az interneten
Első hallásra furcsának tűnhet, mégis sokan próbálják ki az úgynevezett alufóliás módszert. A trükk lényege, hogy egy enyhén ívelt alufólia-lapot helyeznek a router mögé abban a reményben, hogy az segít a jel egy részét a kívánt irányba terelni. Habár ez nem csodaszer, és nem minden otthonban hoz egyformán látványos eredményt, a módszer szinte semmibe sem kerül, ezért sokan kísérleteznek vele, mielőtt új eszköz vásárlására költenének. Ha beválik, a wifi-jel erőssége valóban javulhat. Korábbi cikkünkben bővebben is beszámoltunk erről a trükkről.
Ha tehát lassú a net, nem feltétlenül kell rögtön új előfizetésen gondolkodni. A wifi gyorsítása házilag gyakran néhány apró változtatással is sikerülhet. Egy jól elhelyezett router, kevesebb zavaró eszköz és némi odafigyelés sokszor többet ér, mint gondolnád.
Gyorsabb internet pillanatok alatt? Nézd meg ezt a videót, ha további tippekre vágysz!
Ezek a cikkek is érdekelhetnek: