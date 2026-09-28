Filléres trükkök, amelyekkel felgyorsíthatod az otthoni wifit

Cikkünkben megmutatjuk, hogy miért lassú a net akár egy jó előfizetés mellett is.

Eláruljuk azt is, miért fontos a router megfelelő elhelyezése.

Szó lesz továbbá filléres megoldásokról is, amelyek javíthatják a wifi-jel erősségét.

A legtöbben az internetszolgáltatót hibáztatják, amikor belassul a kapcsolat, pedig a probléma gyakran a lakáson belül keresendő. Egy rossz helyre tett router, túl sok csatlakoztatott eszköz vagy egy zavaró elektronikai berendezés is elég lehet ahhoz, hogy akadozzon az internet. A jó hír, hogy a wifi gyorsítása házilag gyakran egyszerűbb, mint gondolnánk.

Gyorsabb internet házilag? Mutatjuk a wifi gyorsításának legegyszerűbb lépéseit. Fotó: Freepik

A wifi gyorsításának lépései

Ha úgy érzed, hogy az internet sebessége messze elmarad attól, amit várnál, érdemes először a saját hálózatodat ellenőrizni. A wifi router teljesítményét számos tényező befolyásolhatja, a lakás elrendezésétől kezdve a bútorokon át egészen a csatlakoztatott készülékek számáig. Szerencsére több olyan egyszerű megoldás létezik, amellyel gyorsabb internet érhető el különösebb befektetés nélkül.

Tedd jobb helyre a routert

A router helye sokkal többet számít, mint azt a legtöbben gondolnák. Ha egy szekrény mögött, a földön vagy egy sarokban működik, a jel nehezebben jut el a lakás távolabbi pontjaira. Érdemes a router készüléket a lakás központi részén, lehetőleg magasabb helyen elhelyezni. Így a wifi egyenletesebben oszlik el a helyiségek között, ami segíthet az internet sebességének növelésében. Emellett érdemes kipróbálnod, hogy az egyik antennát vízszintesre, a másikat függőlegesre állítod. Ezzel elérheted a maximális teljesítményt – írja a laptopszaki.

Ne a mikrohullámú sütő mellé kerüljön

Sokan ott helyezik el a wifi router eszközt, ahol a legkényelmesebb, például a konyhában. Ez azonban nem feltétlenül jó ötlet. A mikrohullámú sütő, valamint más elektronikai berendezések zavarhatják a vezeték nélküli jelet, ami ronthatja a kapcsolat minőségét. Ha gyakran tapasztalod, hogy akadozik az internet, próbáld meg távolabb helyezni a routert az ilyen készülékektől. Már néhány méter is számíthat – emelte ki a netgear szakmai lap.