Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
911

25 év telt el, de ezeket a megható szeptember 11-i történeteket soha nem felejtjük el

18 perce
Olvasási idő: 17 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
2001. szeptember 11. a történelem egyik legmegrázóbb napjává vált. A World Trade Center ikertornyainak összeomlása mögött azonban nemcsak felfoghatatlan számok és tragikus képsorok vannak, hanem több ezer személyes történet is. Olyan embereké, akik segítettek másokon, akik túlélték a lehetetlent, vagy akik egy egészen hétköznapi döntés miatt nem voltak ott, amikor bekövetkezett a tragédia.
Link másolása
Vágólapra másolva!
911igaz történetekmeghatóWorld Trade Centerterrortámadás
  • 25 év telt el a szeptember 11-i terrortámadások óta, de a túlélők és az áldozatok családjainak történetei ma is megrázzák az embert.
  • Volt, aki a romok alatt töltött órákat, mások pedig idegenekkel együtt próbáltak kijutni az égő épületekből.
  • Egy rendőr számára 13 óra a törmelék alatt jelentette az élet és a halál közötti várakozást.
  • Egy hétköznapi szemüvegjavítás és egy aláírt CD miatt két ember életét egy egészen apró döntés változtatta meg.
  • Két gyászoló édesanya saját veszteségéből kiindulva más, nehéz helyzetbe került családokon kezdett segíteni.
  • Ezek a történetek megmutatják, hogy szeptember 11. nemcsak a tragédiáról, hanem az emberi összefogásról és a túlélésről is szól.
  • 25 évvel később már egy új generáció számára kell továbbadni azok történetét, akik átélték azt a napot.

Negyedszázad telt el azóta. A National September 11 Memorial & Museum szerint az Egyesült Államokban ma már mintegy 100 millió ember túl fiatal ahhoz, hogy saját emléke legyen 2001. szeptember 11-ről. Ezért is tartják fontosnak, hogy a történetek tovább éljenek. Az évfordulón ezért nem a pusztítás képeit érdemes újra és újra felidézni, hanem azokat az embereket, akiknek az élete azon a napon örökre megváltozott, amikor összedőltek a World Trade Center ikertornyai. 

repülőgép csapódik a world trade centerbe
New Yorkban, 2001. szeptember 11-én helyi idő szerint 8 óra 48 perckor egy utasszállító repülőgép csapódott a Világkereskedelmi Központba
Fotó: SETH MCALLISTER / AFP

9/11 – Terrortámadás miatt dőltek össze a World Trade Center tornyai

A zene iránti rajongás mentette meg az életét

Sara Botkin 24 éves volt, amikor 2001. szeptember 11-én reggel munkába indult a World Trade Centerbe. A South Tower 105. emeletén dolgozott egy biztosítási cégnél, és aznap is úgy készült, mint bármelyik másik munkanapon. Csakhogy volt egy apró kitérője.

Aznap jelent meg Mariah Carey új albuma, a Glitter, Sara pedig rajongott az énekesnőért. Mielőtt felment volna dolgozni, megállt a World Trade Center alatti üzletközpontban, hogy megvegye a lemezt. Ez a néhány perc teljesen hétköznapi döntésnek tűnt – később azonban úgy emlékezett vissza rá, hogy talán éppen ennek köszönhette az életét.

Amikor az első repülőgép a North Towerbe csapódott, Sara még odalent volt, és éppen a lifthez készült. Ha nincs az a rövid vásárlás, jóval feljebb, a munkahelyén lehetett volna. A káoszban a biztonságiak kezdetben még azt mondták az embereknek, hogy maradjanak az épületben, Sara azonban végül másokkal együtt kijutott a szabadba.

A történet különösen megrázó, ha belegondolunk: egy teljesen jelentéktelennek tűnő reggeli döntés – hogy valaki vesz magának egy új CD-t – néhány perccel későbbre tolta azt a pillanatot, amikor belépett volna a munkahelyére. Sara később azt mondta, ő ezt inkább szerencsének tartja. A történtek után Mariah Carey is értesült a történetéről, és egy aláírt CD-t, valamint egy fényképet küldött neki. A lemez így Sara számára már nem egyszerű zenei emlék lett: egy olyan reggelhez kötődött, amelyen egy apró döntés végül egészen más irányba terelte az életét.

Idegenből életmentő hős

Richard Eichen mindössze egy hete dolgozott új munkahelyén, amikor 2001. szeptember 11-én a North Tower 90. emeletén találta magát. A becsapódás ereje a földre lökte, a feje megsérült, körülötte pedig pillanatok alatt káosz alakult ki.

Az egyik irodában találkozott Lucy Gonzalezzel. Együtt indultak lefelé a lépcsőházban, ám Lucy a 25. emelet környékén összeesett. Eichen nem hagyta magára: segített neki talpra állni, majd amikor a nő ismét elájult, vitte tovább lefelé. Később sikerült mindkettőjüknek kijutniuk az épületből – mindössze néhány perccel a North Tower összeomlása előtt.

Különös módon a történetük itt nem ért véget. Bár életben maradtak, csak tíz évvel később találkoztak újra, a 9/11 Memorialnál. Két ember, akik azon a napon még szinte idegenek voltak egymás számára, örökre összekapcsolódtak egy olyan élménnyel, amelyet egyikük sem tudott volna egyedül feldolgozni.

tűzoltók a World Trade Center romjain
Még egy hónappal a World Trade Center elleni terrortámadások után is oltották a tüzeket a tűzoltók.
Fotó: STAN HONDA / AFP/POOL/

Egy rendőr 13 órán át feküdt a romok alatt

Will Jimeno a Port Authority rendőreként érkezett a World Trade Centerhez. Az volt a feladata, hogy segítsen az emberek kimenekítésében. A déli torony összeomlása után azonban ő maga is a törmelék alá került.

Súlyosan megsérült, és mintegy 13 órán keresztül nem tudott kijutni. A mentők végül rátaláltak, és hosszú, nehéz művelet során szabadították ki. A túlélők között is különösen ritka volt az ilyen megmenekülés: Jimeno azon kevesek egyike lett, akiket élve hoztak ki a World Trade Center romjai közül.

A történet azonban nem a mentés pillanatával ért véget. A sérülések, a műtétek és a lelki következmények éveken át elkísérték. Jimeno később arról beszélt, hogy a családja, a felesége és gyermekei adtak neki erőt ahhoz, hogy újra felépítse az életét. Ma a túlélésére nem egyszerűen szerencseként tekint, hanem olyan lehetőségként, amelyért hálás lehet.

Hétköznapi hősök Egy főkulcs, amely többet jelentett egy egyszerű tárgynál

A World Trade Centerben dolgozó William Rodriguez takarítóként jól ismerte az épületet. Volt nála egy olyan főkulcs, amellyel bizonyos zárt ajtókat ki lehetett nyitni. A tragédia közben ez az apró tárgy hirtelen egészen más jelentőséget kapott.

Rodriguez a mentésben is részt vett, és a történetét később számos alkalommal elmesélte. Az ő emléke is azok közé tartozik, amelyek azt mutatják meg, hogy szeptember 11-én nemcsak hivatásosok próbáltak életeket menteni. Hétköznapi emberek is olyan helyzetben találták magukat, amelyre korábban soha nem készülhettek fel. Egy kulcs, egy ajtó, egy segítő kéz – azon a napon ezeknek a hétköznapi dolgoknak is óriási jelentőségük lehetett.

911 utáni porral borított emberek az utcán
Emberek a terrortámadás helyszínén. 
Fotó: STAN HONDA / AFP

Egy szemüvegjavítás miatt maradt életben

Michael Lomonaco séf a World Trade Center északi tornyának tetején működő Windows on the World étteremben dolgozott. Szeptember 11-én azonban nem volt még az étteremben. Egy utolsó pillanatban hozott döntés miatt előbb elment megjavíttatni a szemüvegét. Éppen az optikusnál tartózkodott az épület egy másik részében, amikor a repülőgép becsapódott.

Az étteremben 79 kollégája vesztette életét. Lomonaco számára a túlélés azonban nem jelentette azt, hogy egyszerűen maga mögött hagyta a történteket. A kollégái emlékére létrehozott Windows of Hope Family Relief Fund jelentős összeget gyűjtött azoknak a vendéglátásban dolgozó családoknak a támogatására, akiket a támadások érintettek. A séf később is úgy tekintett saját munkájára, mint amellyel részben azok előtt tiszteleghet, akiket elveszített.

Túlélők a wolrd trade centernél
A mentésben segédkezőket is nagyon megviselte mentálisan a tragédia. 
Fotó: STAN HONDA / AFP

Két özvegy, két család és egy döntés: segíteni másokon

Patti Quigley és Susan Retik életét ugyanazon a napon érte felfoghatatlan veszteség. Mindketten elvesztették férjüket a terrortámadásokban, kisgyermeket neveltek, és várandósak voltak.

A gyász azonban nem választotta el őket egymástól. Éppen ellenkezőleg: egymásban találtak olyan embert, aki pontosan értette, mit jelent egyik napról a másikra egyedül maradni a gyerekekkel.

Később közösen hoztak létre egy szervezetet, amely afgán özvegyeket és gyermekeiket támogatta. Vagyis a saját veszteségükből valami olyat próbáltak létrehozni, amely más családoknak adott kapaszkodót. A 25. évforduló alkalmából ismét közösen tesznek azért, hogy történetük ne csak a gyászról szóljon.

Ez talán az egyik legmeghatóbb történet a sok közül: két ember, akiknek minden okuk megvolt arra, hogy csak a saját fájdalmukkal foglalkozzanak, inkább úgy döntött, hogy másokon segít.

Vannak történetek, amelyeknek nincs valódi vége

A szeptember 11-i emlékezés nem ér véget egyetlen évfordulón. A túlélők közül sokan évtizedeken át hordozzák magukkal a történteket. Vannak, akik fizikailag sérültek meg, mások lelki sebeket kaptak, és olyan családok is vannak, amelyekben egy elveszített szülő vagy gyermek hiánya a mai napig meghatározza a mindennapokat.

A 9/11 Memorial & Museum több mint ezer interjúból álló oral history gyűjteményt őriz. Ezek között túlélők, mentők, családtagok és más érintettek személyes visszaemlékezései szerepelnek.

Az újjáépített World Trade Center az amerikai zászlóval.
Az újjáépített World Trade Centernél idén is megemlékezéseket tartanak az évfordulón.
Fotó: BRYAN R. SMITH / AFP

A 25. évfordulón ezért talán nem is az a legfontosabb kérdés, hogy emlékszünk-e még arra, mi történt. Hanem az, hogy mit kezdünk azokkal a történetekkel, amelyeket azóta ránk bíztak. Mert szeptember 11. nemcsak két torony összeomlásának története. Hanem azoké is, akik lefelé indultak a lépcsőkön, miközben másokat segítettek. Azoké, akik órákig vártak a romok alatt. Azoké, akik elvesztették a szeretteiket, majd valahogy mégis felálltak. És azoké, akik a saját fájdalmukból mások számára próbáltak reményt teremteni.

Huszonöt év után talán ezért nemcsak arra kell emlékeznünk, ami azon a napon elveszett, hanem arra is, ami az emberekből előjött: a bátorságra, az együttérzésre és arra a különös erőre, amely a legnagyobb tragédiák közepette is képes összekötni az embereket.

Nézd meg videón, hogyan repült a toronyba a második repülőgép:

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

 

Szeptember 11-i terrortámadás
Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!