25 év telt el, de ezeket a megható szeptember 11-i történeteket soha nem felejtjük el

25 év telt el a szeptember 11-i terrortámadások óta, de a túlélők és az áldozatok családjainak történetei ma is megrázzák az embert.

Volt, aki a romok alatt töltött órákat, mások pedig idegenekkel együtt próbáltak kijutni az égő épületekből.

Egy rendőr számára 13 óra a törmelék alatt jelentette az élet és a halál közötti várakozást.

Egy hétköznapi szemüvegjavítás és egy aláírt CD miatt két ember életét egy egészen apró döntés változtatta meg.

Két gyászoló édesanya saját veszteségéből kiindulva más, nehéz helyzetbe került családokon kezdett segíteni.

Ezek a történetek megmutatják, hogy szeptember 11. nemcsak a tragédiáról, hanem az emberi összefogásról és a túlélésről is szól.

25 évvel később már egy új generáció számára kell továbbadni azok történetét, akik átélték azt a napot.

Negyedszázad telt el azóta. A National September 11 Memorial & Museum szerint az Egyesült Államokban ma már mintegy 100 millió ember túl fiatal ahhoz, hogy saját emléke legyen 2001. szeptember 11-ről. Ezért is tartják fontosnak, hogy a történetek tovább éljenek. Az évfordulón ezért nem a pusztítás képeit érdemes újra és újra felidézni, hanem azokat az embereket, akiknek az élete azon a napon örökre megváltozott, amikor összedőltek a World Trade Center ikertornyai.

New Yorkban, 2001. szeptember 11-én helyi idő szerint 8 óra 48 perckor egy utasszállító repülőgép csapódott a Világkereskedelmi Központba

Fotó: SETH MCALLISTER / AFP

9/11 – Terrortámadás miatt dőltek össze a World Trade Center tornyai

A zene iránti rajongás mentette meg az életét

Sara Botkin 24 éves volt, amikor 2001. szeptember 11-én reggel munkába indult a World Trade Centerbe. A South Tower 105. emeletén dolgozott egy biztosítási cégnél, és aznap is úgy készült, mint bármelyik másik munkanapon. Csakhogy volt egy apró kitérője.

Aznap jelent meg Mariah Carey új albuma, a Glitter, Sara pedig rajongott az énekesnőért. Mielőtt felment volna dolgozni, megállt a World Trade Center alatti üzletközpontban, hogy megvegye a lemezt. Ez a néhány perc teljesen hétköznapi döntésnek tűnt – később azonban úgy emlékezett vissza rá, hogy talán éppen ennek köszönhette az életét.

Amikor az első repülőgép a North Towerbe csapódott, Sara még odalent volt, és éppen a lifthez készült. Ha nincs az a rövid vásárlás, jóval feljebb, a munkahelyén lehetett volna. A káoszban a biztonságiak kezdetben még azt mondták az embereknek, hogy maradjanak az épületben, Sara azonban végül másokkal együtt kijutott a szabadba.