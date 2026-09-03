Zöldségek, amelyek természetes módon csökkenthetik a koleszterinszintet

Az étkezés a koleszterinszintre is nagy hatással lehet, a zöldségekben gazdag táplálkozással pedig hozzájárulhatunk az egészséges szint fenntartásához. A rostokban és antioxidánsokban gazdag spenót a koleszterinszint mellett ráadásul csökkentheti a szívroham és a stroke kockázatát is, míg a likopint tartalmazó paradicsom az LDL-koleszterinszintet és az erek gyulladását. Mutatjuk a teljes listát!

Zöldségek, amelyek csökkenhetik a koleszterinszintet / Fotó: Pexels (Képünk illusztráció)

Zöldségek, amelyek csökkenhetik a koleszterinszintet

1. Spenót

Az olyan leveles zöldségek, mint amilyen a spenót, rost- és antioxidánstartalmuk miatt kulcsfontosságúak a koleszterinszint csökkentésében. Mind a konzerv, mind a friss spenót jelentős mennyiségű rostot tartalmaz, és egy erős antioxidánst, a luteint, amely segíthet csökkenteni a szívroham és a stroke kockázatát is. A spenót gazdag A-, B- és K-vitaminban, valamint magnéziumban, vasban és kalciumban, amelyek a kutatások szerint támogathatják az egészséges koleszterinszintet, segíthetnek a vércukorszint szabályozásában és csökkenthetik bizonyos rákos megbetegedések kockázatát.



2. Paradicsom

Akár nyersen, akár főzve fogyasztják, a paradicsom rost- és antioxidánstartalma segíthet csökkenteni a koleszterinszintet és hozzájárul a szív egészségéhez. A paradicsomban lévő likopin csökkentheti az LDL (avagy „rossz”) koleszterinszintet azáltal, hogy enyhíti az erek gyulladását és megelőzi az elzáródásokat.

4. Tök

A rostban gazdag, alacsony kalóriatartalmú tök kulcsfontosságú a koleszterinszint javításában. A tökben és a tökmagban egyaránt megtalálható rost és antioxidánsok segíthetnek szabályozni a vérnyomást, csökkenteni az LDL-koleszterinszintet és a szívbetegségek általános kockázatát. Ez a zöldség jelentős mennyiségű szívbarát tápanyagot is tartalmaz, úgy mint magnéziumot, káliumot, A-vitamint és vasat.

5. Édesburgonya

Az édesburgonya magas rost- és antioxidánstartalma támogathatja az egészséges koleszterinszint kialakulását. Ez a zöldség a gyulladáscsökkentés és az LDL-koleszterinszint csökkentése, valamint a HDL (avagy „jó”) koleszterinszint növelése révén hozzájárul a szív egészségéhez is. Az édesburgonya emellett magasabb szénhidráttartalmú, és alacsonyabb a glikémiás indexe (GI), ennek hála pedig kisebb valószínűséggel befolyásolja negatívan a vércukorszintet.

