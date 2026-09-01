Ez a házi szer a legjobb a koszos serpenyőhöz

A makacs zsírfoltok eltüntetése Fodor Barbara extrém takarító szerint háromféle módon is lehetséges.

A zsíroldáshoz a citromos, a meleg vizes, és a kádas trükk is beválhat.

A filléres módszerektől az edények újra ragyogni fognak.

A legdurvább szennyeződésekkel is megbirkózik Fodor Barbara. Az extrém takarító ingyen pucolja patyolattisztává azok otthonát, akik mély depressziójuk miatt kényszeres gyűjtögetésbe kezdtek. A kosztenger ismerős terep neki, nemrég pedig készségesen elárulta, hogy mi a legjobb házi módszer, ha zsíroldásról van szó.

Kiderült a nagy titok, miképp lesz könnyű a zsíroldás. Illusztráció: larisa Stefanjuk / Shutterstock

Hogyan végezhető tökéletes zsíroldás?

Az extrém takarítás mesterasszonya, Barbara naponta találkozik a legdurvább szennyeződésekkel. Pontosan tudja, mi az, ami valóban hatásos egy serpenyő tisztítása során. Mint azt felfedte, a legnagyobb hiba, ha drótkefével vagy késsel kapargatjuk a felületet, azzal ugyanis tönkretehetjük az edényeinket. Ehelyett egy házi praktika bevetését javasolja, amellyel a leégett réteg könnyen fellazulhat. Ehhez pénzt is alig kell költenünk, ugyanis rámutatott: a legjobb zsíroldó az otthonunkban rejlik.

– Nagyon jó megoldás, ha mosogatószeres vizet forralunk a zsíros edényben, így hatékonyan bevethetjük az otthoni zsíroldókat – árulta el Barbara, hozzátéve, hogy ettől a trükktől a legreménytelenebbnek tűnő konyhai eszköz is újra csillogni fog.

Citromos szer a zsírfolt eltávolítására

Akkor sincs ok pánikra, ha a makacs szennyeződés az edény falára száradt. Ilyen esetben hatékony és filléres megoldás lehet, ha összekeverünk némi citromlevet és sót, és ezzel a keverékkel dörzsöljük le a lerakódásokat.

– Szoktam használni habkövet a takarítások során, ami szintén lehozza a leégett részeket, de óvatosan kell használni, mert kárt tehet a serpenyőben – hangsúlyozta.

Fodor Barbara szerint tilos drótkefével nekiesni a zsíros serpenyőnek. Fotó: Fodor Barbara

Brutális, de hatásos

Barbara a munkája során nem ismer lehetetlent, így ha a helyzet úgy hozza, egészen döbbenetes technikákat is bevet a tökéletes eredményért. Egyszer olyan helyzetbe csöppent, amikor a hagyományos mosogatás kevésnek bizonyult, ezért radikális lépést tett.

Volt olyan, hogy forró vizet engedtem a kádba, zsíroldót tettem bele, és beleraktam a tányérokat, edényeket és evőeszközöket, majd az egészet állni hagytam. A végén szépen leázott róluk minden

– zárta szavait, utalva rá, hogy a zsírfoltok eltüntetése a legvégső esetnek tűnő helyzetben is lehetséges.