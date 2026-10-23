Nickelsburg László holokauszttúlélőből lett az '56-os megtorlás egyik legutolsó áldozata

- Nickelsburg László holokauszttúlélőként és MDP-tagként vált a Baross téri felkelők parancsnokává 1956-ban.
- A „Baross Köztársaság” élén szigorú fegyelmet tartott, szervezte az ellenállást és védte a környék rendjét.
- A kádári megtorlás során, egy pótnyomozást követően 1961. augusztus 26-án végezték ki a forradalom egyik utolsó áldozataként.
Az 1956-os forradalom leverése után még évekig tartott a megtorlás Magyarországon. A kivégzettek között volt egy férfi, akinek életútja különösen sok ellentmondást rejtett: Nickelsburg László, akit harcostársai csak „Zsidó Lacinak” neveztek. A holokauszt túlélőjéből előbb lelkes kommunista, majd a budapesti fegyveres ellenállás egyik meghatározó vezetője lett. A Keleti pályaudvar környékén saját „köztársaságot” hozott létre, később pedig olyan bűncselekményekkel is megvádolták, amelyek körülményei máig vitatottak. 1961. augusztus 26-án végezték ki, csaknem öt évvel a forradalom kitörése után, annak egyik legutolsó áldozataként.
Milyen szerepet játszott Nickelsburg László az 1956-os forradalom idején?
Az 1924-ben született Nickelsburg László családja súlyos veszteségeket szenvedett a holokauszt idején. Édesanyját és három testvérét Bergen-Belsenben gyilkolták meg, ő maga 1944-ben megszökött a munkaszolgálatból, majd bujkálva élte túl a háborút.
A felszabadulás után belépett a Magyar Dolgozók Pártjába. Műszerészként dolgozott, többször sztahanovista élmunkásként ismerték el, környezete pedig meggyőződéses kommunistaként tartotta számon. Éppen ezért sokakat meglepett, amikor 1956 októberének végén csatlakozott a Baross téri felkelőkhöz.
Határozott, katonás fellépésével hamar tekintélyt szerzett, és a 150 fős csoport egyik legfontosabb vezetőjévé vált. Hogy pontosan mi motiválta, arról a visszaemlékezések eltérnek: egyesek személyes ambíciókat, mások a diktatúrából való kiábrándulást említik.
A Baross Köztársaság különös története
A Keleti pályaudvar környéke Budapest egyik stratégiai fontosságú forradalmi központjává vált. Nickelsburg és társai ellenőrizték a környező utcákat, fegyvereket gyűjtöttek, igazoltattak, és szembeszálltak a szovjet katonákkal. Nickelsburg pedig vaskézzel ügyelt arra, hogy a soraik közé ne férkőzzenek be köztörvényes elemek, és határozottan fellépett a fosztogatások ellen.
Nickelsburg az általuk ellenőrzött területet „Baross Köztársaságnak” nevezte. A felkelők kezdetben a többi hatalmi központtól függetlenül intézkedtek, október 31-én azonban csatlakoztak a nemzetőrséghez.
A csoport történetéhez súlyos, máig tisztázatlan vádak is kapcsolódnak. A későbbi eljárásban Nickelsburgot azzal vádolták, hogy parancsára foglyokat végeztek ki. Az állítólagos áldozatok személyazonossága és a történtek körülményei azonban nem tisztázottak. A kivégzések megtörténtéről a történészek véleménye is megoszlik.
A halálos ítélet, amely évekkel később született
A november 4-i szovjet támadás után Nickelsburg mentőápolóként dolgozott, majd megsebesült. Decemberben Bécsbe menekült, de néhány nap múlva visszatért Magyarországra.
1957 februárjában ismét letartóztatták, és életfogytiglani börtönbüntetésre ítélték. Ügye azonban ezzel nem zárult le. 1959-ben újabb nyomozás kezdődött, majd a perújítás során 1961. július 15-én halálra ítélték. Kegyelmi kérvényét elutasították.
1961. augusztus 26-án akasztották fel, ugyanazon a napon, amikor két társát, Kovács Lajost és Hámori Istvánt is kivégezték. Nickelsburg Lászlót az 1956-os forradalom miatti megtorlások kivégzettjei között tartjuk számon, akit az egyik legutolsóként végeztek ki.
Életútja a magyar történelem egyik különösen ellentmondásos sorsát őrzi: a férfi, aki túlélte a náci üldöztetést, később annak a kommunista rendszernek vált áldozatává, amelyben egykor maga is hitt.
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