Nickelsburg László holokauszttúlélőből lett az '56-os megtorlás egyik legutolsó áldozata

Nickelsburg László holokauszttúlélőként és MDP-tagként vált a Baross téri felkelők parancsnokává 1956-ban.

A „Baross Köztársaság” élén szigorú fegyelmet tartott, szervezte az ellenállást és védte a környék rendjét.

A kádári megtorlás során, egy pótnyomozást követően 1961. augusztus 26-án végezték ki a forradalom egyik utolsó áldozataként.

Az 1956-os forradalom leverése után még évekig tartott a megtorlás Magyarországon. A kivégzettek között volt egy férfi, akinek életútja különösen sok ellentmondást rejtett: Nickelsburg László, akit harcostársai csak „Zsidó Lacinak” neveztek. A holokauszt túlélőjéből előbb lelkes kommunista, majd a budapesti fegyveres ellenállás egyik meghatározó vezetője lett. A Keleti pályaudvar környékén saját „köztársaságot” hozott létre, később pedig olyan bűncselekményekkel is megvádolták, amelyek körülményei máig vitatottak. 1961. augusztus 26-án végezték ki, csaknem öt évvel a forradalom kitörése után, annak egyik legutolsó áldozataként.

Nickelsburg László, az 1956-os forradalom egyik legutolsó kivégzett áldozata.

Fotó: Facebook

Milyen szerepet játszott Nickelsburg László az 1956-os forradalom idején?

Az 1924-ben született Nickelsburg László családja súlyos veszteségeket szenvedett a holokauszt idején. Édesanyját és három testvérét Bergen-Belsenben gyilkolták meg, ő maga 1944-ben megszökött a munkaszolgálatból, majd bujkálva élte túl a háborút.

A felszabadulás után belépett a Magyar Dolgozók Pártjába. Műszerészként dolgozott, többször sztahanovista élmunkásként ismerték el, környezete pedig meggyőződéses kommunistaként tartotta számon. Éppen ezért sokakat meglepett, amikor 1956 októberének végén csatlakozott a Baross téri felkelőkhöz.

Határozott, katonás fellépésével hamar tekintélyt szerzett, és a 150 fős csoport egyik legfontosabb vezetőjévé vált. Hogy pontosan mi motiválta, arról a visszaemlékezések eltérnek: egyesek személyes ambíciókat, mások a diktatúrából való kiábrándulást említik.

A József körút a Baross utcától a Krúdy utca torkolata felé nézve az 1956-os forradalom napjaiban. Ezt a környéket védték Nickelsburgék.

Fotó: Fortepan

A Baross Köztársaság különös története

A Keleti pályaudvar környéke Budapest egyik stratégiai fontosságú forradalmi központjává vált. Nickelsburg és társai ellenőrizték a környező utcákat, fegyvereket gyűjtöttek, igazoltattak, és szembeszálltak a szovjet katonákkal. Nickelsburg pedig vaskézzel ügyelt arra, hogy a soraik közé ne férkőzzenek be köztörvényes elemek, és határozottan fellépett a fosztogatások ellen.