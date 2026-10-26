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fényinstallációk

Ragyogó téli mesevilág: íme a legszebb hazai fényparkok, amelyeket látnod kell

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Olvasási idő: 8 perc
Ragyogó téli mesevilág: íme a legszebb hazai fényparkok, amelyeket látnod kell
A késő őszi, karácsony előtti időszak izgalmas programjai a tematikus fényparkok.
Fotó: Shutterstock
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Az ünnepi szezon közeledtével az ország számos pontján kigyúlnak a látványos fényinstallációk, amelyek varázslatos esti kikapcsolódást kínálnak minden korosztálynak. Cikkünkben összegyűjtöttük a legnépszerűbb helyszíneket, amelyeket mindenképpen érdemes felkeresni, ha téli hangulatra vágysz: íme a legszebb hazai adventi fényparkok!
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  • Ámulatba ejtő fénykiállítások és szabadtéri fényparkok nyitják meg kapuikat az országban idén télen.
  • Keszthelytől Szolnokig mesebeli figurák, fényszobrok, zenés installációk és óriáskerekek várják a látogatókat.
  • Cikkünkben összegyűjtöttük a legnépszerűbb helyszíneket a pontos nyitvatartási időkkel.

A téli időszakban a hazai települések különleges díszkivilágítást kapnak. Az esti séták során szabadtéri, tematikus fénykiállítások és zenés installációk várják a látogatókat. Az ország különböző régióiban található, változatos témákat bemutató adventi fényparkok télen is szabadtéri élményekkel gazdagítják a programkínálatot. A botanikus kertek és kastélyparkok egyedi fényfigurákkal és egyedülálló hangulattal nyitják meg kapuikat az érdeklődők előtt.

Adventi fényparkok különböző tematikájú fényinstallációkkal
Az adventi fényparkok Magyarország kedvelt ünnepi hangulatú úti céljai, amelyek segítenek ráhangolódni a karácsonyi időszakra. Fotó: Shutterstock

Melyek a legnépszerűbb adventi fényparkok az országban?

Garden of Lights – Szépség és a Szörnyeteg az ELTE Füvészkertben

A budapesti ELTE Füvészkert idén a jól ismert mese világát kelti életre a látogatók előtt. A bemutatott fényinstallációk Belle és a Szörnyeteg történetét jelenítik meg a botanikus kert fái között. A szervezők a rendszeresen visszatérő vendégeknek szezonbérlet-vásárlási lehetőséget is biztosítanak. Nyitvatartás: 2026. október 23 – 2027. január 3.

Lumina Park, Budapest – Alíz Csodaországban

A margitszigeti Palatinus területén felépített parkban több mint 200 különálló fényinstalláció tekinthető meg. A sétaútvonal olyan ikonikus helyszíneket érint, mint a Bolond Kalapos Háza vagy a Szív Királynő Udvara. A látogatási időpontok folyamatosan igazodnak a korai sötétedéshez.
Nyitvatartás: 2026. október 20 – 2027. március 7. (keddtől vasárnapig sötétedéstől)

Színes fényinstallációk között sétáló emberek egy fényparkban
Mesebeli hangulat vár a különböző fényinstallációk között. Fotó: Shutterstock

Utazás a fények birodalmában – Erzsébet királyné fénykertje Gödöllőn  

A Gödöllői Királyi Kastély kertjében több százezer izzó és tucatnyi fényszobor világítja meg az ösvényeket. A látogatók Erzsébet királyné kedvenc sétaútjait járhatják be, miközben háttérzene és egy 30 méter magas óriáskerék is kiegészíti a programot. A kastélypark teljes területe akadálymentesen bejárható a kerekesszékkel vagy babakocsival érkezők számára.
Nyitvatartás: október 24-től naponta 18:00–21:00

Festetics Fénypark, Keszthely – Amikor a kastély fényre kel

A keszthelyi Festetics-kastély történelmi parkja fényszobrokkal, zenés jelenetekkel és fénykapukkal várja az esti sétára érkezőket. Az udvari alakokat és mesekönyv-jeleneteket idéző alkotások különleges hátteret adnak a kastélykertnek. A helyszín ideális esti programot kínál a Balaton mellett tartózkodóknak.
Nyitvatartás: 2026. október 23 – 2027. január 10., naponta 18:00–21:30 (zárva: november 1. és december 24.)

Wildlight Park, Győr

A győri fényparkban a világító, állatokat mintázó installációk mellett az állatkerti környezet sajátosságai is megmaradnak. A kora délután érkezők még találkozhatnak a nyitott kifutókon tartózkodó állatokkal, például a simogatható kapibarákkal és őzekkel. A tágas területnek köszönhetően a látogatói tömeg egyenletesen oszlik el a helyszínen.
Nyitvatartás: 2026. október 23-tól

Mexikói halottak napi maszkok a Lumina Park fényinstallációi között
Az őszi-téli ünnepkör – mint például a mexikói halottak napja formavilága – kedvelt tematika a fényparkok programjában. Fotó: Shutterstock

NEFAG Fénypark – A Fénykalandok Vadonja, Szolnok

A szolnoki Bagolyvár Vadaspark megújult fényfigurákkal és teljesen új koncepcióval indítja a szezont. A séta során világító tengeri élőlényekkel, léghajóval, mozdonnyal és betlehemi életképpel is találkozhatnak a vendégek. A gyerekek számára kialakított fotópontok és a fényalagút különleges elemei az útvonalnak.
Nyitvatartás: 2026. október 23-tól, mindennap 17:00-21:00.

Mivel a felsorolt programok mindegyike szabadtéri helyszínen található, indulás előtt mindenképpen érdemes ellenőrizni a várható időjárást, és annak megfelelő, réteges öltözetben érkezni.

Nézd meg a videót is a témában:

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