Ragyogó téli mesevilág: íme a legszebb hazai fényparkok, amelyeket látnod kell

- Ámulatba ejtő fénykiállítások és szabadtéri fényparkok nyitják meg kapuikat az országban idén télen.
- Keszthelytől Szolnokig mesebeli figurák, fényszobrok, zenés installációk és óriáskerekek várják a látogatókat.
- Cikkünkben összegyűjtöttük a legnépszerűbb helyszíneket a pontos nyitvatartási időkkel.
A téli időszakban a hazai települések különleges díszkivilágítást kapnak. Az esti séták során szabadtéri, tematikus fénykiállítások és zenés installációk várják a látogatókat. Az ország különböző régióiban található, változatos témákat bemutató adventi fényparkok télen is szabadtéri élményekkel gazdagítják a programkínálatot. A botanikus kertek és kastélyparkok egyedi fényfigurákkal és egyedülálló hangulattal nyitják meg kapuikat az érdeklődők előtt.
Melyek a legnépszerűbb adventi fényparkok az országban?
Garden of Lights – Szépség és a Szörnyeteg az ELTE Füvészkertben
A budapesti ELTE Füvészkert idén a jól ismert mese világát kelti életre a látogatók előtt. A bemutatott fényinstallációk Belle és a Szörnyeteg történetét jelenítik meg a botanikus kert fái között. A szervezők a rendszeresen visszatérő vendégeknek szezonbérlet-vásárlási lehetőséget is biztosítanak. Nyitvatartás: 2026. október 23 – 2027. január 3.
Lumina Park, Budapest – Alíz Csodaországban
A margitszigeti Palatinus területén felépített parkban több mint 200 különálló fényinstalláció tekinthető meg. A sétaútvonal olyan ikonikus helyszíneket érint, mint a Bolond Kalapos Háza vagy a Szív Királynő Udvara. A látogatási időpontok folyamatosan igazodnak a korai sötétedéshez.
Nyitvatartás: 2026. október 20 – 2027. március 7. (keddtől vasárnapig sötétedéstől)
Utazás a fények birodalmában – Erzsébet királyné fénykertje Gödöllőn
A Gödöllői Királyi Kastély kertjében több százezer izzó és tucatnyi fényszobor világítja meg az ösvényeket. A látogatók Erzsébet királyné kedvenc sétaútjait járhatják be, miközben háttérzene és egy 30 méter magas óriáskerék is kiegészíti a programot. A kastélypark teljes területe akadálymentesen bejárható a kerekesszékkel vagy babakocsival érkezők számára.
Nyitvatartás: október 24-től naponta 18:00–21:00
Festetics Fénypark, Keszthely – Amikor a kastély fényre kel
A keszthelyi Festetics-kastély történelmi parkja fényszobrokkal, zenés jelenetekkel és fénykapukkal várja az esti sétára érkezőket. Az udvari alakokat és mesekönyv-jeleneteket idéző alkotások különleges hátteret adnak a kastélykertnek. A helyszín ideális esti programot kínál a Balaton mellett tartózkodóknak.
Nyitvatartás: 2026. október 23 – 2027. január 10., naponta 18:00–21:30 (zárva: november 1. és december 24.)
Wildlight Park, Győr
A győri fényparkban a világító, állatokat mintázó installációk mellett az állatkerti környezet sajátosságai is megmaradnak. A kora délután érkezők még találkozhatnak a nyitott kifutókon tartózkodó állatokkal, például a simogatható kapibarákkal és őzekkel. A tágas területnek köszönhetően a látogatói tömeg egyenletesen oszlik el a helyszínen.
Nyitvatartás: 2026. október 23-tól
NEFAG Fénypark – A Fénykalandok Vadonja, Szolnok
A szolnoki Bagolyvár Vadaspark megújult fényfigurákkal és teljesen új koncepcióval indítja a szezont. A séta során világító tengeri élőlényekkel, léghajóval, mozdonnyal és betlehemi életképpel is találkozhatnak a vendégek. A gyerekek számára kialakított fotópontok és a fényalagút különleges elemei az útvonalnak.
Nyitvatartás: 2026. október 23-tól, mindennap 17:00-21:00.
Mivel a felsorolt programok mindegyike szabadtéri helyszínen található, indulás előtt mindenképpen érdemes ellenőrizni a várható időjárást, és annak megfelelő, réteges öltözetben érkezni.
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