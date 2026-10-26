Ragyogó téli mesevilág: íme a legszebb hazai fényparkok, amelyeket látnod kell

Ámulatba ejtő fénykiállítások és szabadtéri fényparkok nyitják meg kapuikat az országban idén télen.

Keszthelytől Szolnokig mesebeli figurák, fényszobrok, zenés installációk és óriáskerekek várják a látogatókat.

Cikkünkben összegyűjtöttük a legnépszerűbb helyszíneket a pontos nyitvatartási időkkel.

A téli időszakban a hazai települések különleges díszkivilágítást kapnak. Az esti séták során szabadtéri, tematikus fénykiállítások és zenés installációk várják a látogatókat. Az ország különböző régióiban található, változatos témákat bemutató adventi fényparkok télen is szabadtéri élményekkel gazdagítják a programkínálatot. A botanikus kertek és kastélyparkok egyedi fényfigurákkal és egyedülálló hangulattal nyitják meg kapuikat az érdeklődők előtt.

Az adventi fényparkok Magyarország kedvelt ünnepi hangulatú úti céljai, amelyek segítenek ráhangolódni a karácsonyi időszakra. Fotó: Shutterstock

Melyek a legnépszerűbb adventi fényparkok az országban?

Garden of Lights – Szépség és a Szörnyeteg az ELTE Füvészkertben

A budapesti ELTE Füvészkert idén a jól ismert mese világát kelti életre a látogatók előtt. A bemutatott fényinstallációk Belle és a Szörnyeteg történetét jelenítik meg a botanikus kert fái között. A szervezők a rendszeresen visszatérő vendégeknek szezonbérlet-vásárlási lehetőséget is biztosítanak. Nyitvatartás: 2026. október 23 – 2027. január 3.

Lumina Park, Budapest – Alíz Csodaországban

A margitszigeti Palatinus területén felépített parkban több mint 200 különálló fényinstalláció tekinthető meg. A sétaútvonal olyan ikonikus helyszíneket érint, mint a Bolond Kalapos Háza vagy a Szív Királynő Udvara. A látogatási időpontok folyamatosan igazodnak a korai sötétedéshez.

Nyitvatartás: 2026. október 20 – 2027. március 7. (keddtől vasárnapig sötétedéstől)

Mesebeli hangulat vár a különböző fényinstallációk között. Fotó: Shutterstock

Utazás a fények birodalmában – Erzsébet királyné fénykertje Gödöllőn

A Gödöllői Királyi Kastély kertjében több százezer izzó és tucatnyi fényszobor világítja meg az ösvényeket. A látogatók Erzsébet királyné kedvenc sétaútjait járhatják be, miközben háttérzene és egy 30 méter magas óriáskerék is kiegészíti a programot. A kastélypark teljes területe akadálymentesen bejárható a kerekesszékkel vagy babakocsival érkezők számára.

Nyitvatartás: október 24-től naponta 18:00–21:00