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áfonya

Napi két csészével ettek ebből a gyümölcsből, érdekes változást figyeltek meg

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Egy kisebb kísérleti kutatás szerint az áfonya rendszeres fogyasztása befolyásolhatja a bélbaktériumok működését, és összefügghet a depressziós tünetek enyhülésével az időseknél. A résztvevők alacsony száma és a statisztikailag nem igazolt hangulati különbség miatt azonban messzemenő következtetéseket még nem lehet levonni.
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áfonyakutatásgyümölcs

A vizsgálatba 65 év feletti, fizikailag inaktív, enyhe depressziós tünetekkel élő felnőtteket vontak be. Három hónapon keresztül naponta 48 gramm áfonyaport – mintegy két csészényi friss gyümölcsnek megfelelő mennyiséget – vagy placebót fogyasztottak.

áfonya
Az áfonya meglepő hatását vizsgálták időseknél. Fotó: Shutterstock

Az áfonya fogyasztása után csökkentek a tünetek, de van egy fontos részlet

Összesen 18-an fejezték be a kutatást. Az áfonyát fogyasztóknál nagyobb és egyenletesebb javulást figyeltek meg a depressziós tünetekben, ám a különbség a placebocsoporthoz képest nem bizonyult statisztikailag szignifikánsnak.

A bélflóra teljes összetétele és bizonyos anyagcseretermékek mennyisége nem változott számottevően. Az áfonyás csoportban ugyanakkor módosult néhány, mikrobiális enzimekhez kapcsolódó gén gyakorisága. Ezek egyike a GABA nevű, az agyi jelátvitelben szerepet játszó ingerületátvivő anyag termelődéséhez kapcsolódik.

A kutatók hangsúlyozták, hogy nagyobb vizsgálatokra van szükség annak megállapításához, valóban javíthatja-e az áfonya a hangulatot. A tanulmány a Journal of Nutrition, Health and Aging című folyóiratban jelent meg.

 

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