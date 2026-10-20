Napi két csészével ettek ebből a gyümölcsből, érdekes változást figyeltek meg

A vizsgálatba 65 év feletti, fizikailag inaktív, enyhe depressziós tünetekkel élő felnőtteket vontak be. Három hónapon keresztül naponta 48 gramm áfonyaport – mintegy két csészényi friss gyümölcsnek megfelelő mennyiséget – vagy placebót fogyasztottak.

Az áfonya meglepő hatását vizsgálták időseknél. Fotó: Shutterstock

Az áfonya fogyasztása után csökkentek a tünetek, de van egy fontos részlet

Összesen 18-an fejezték be a kutatást. Az áfonyát fogyasztóknál nagyobb és egyenletesebb javulást figyeltek meg a depressziós tünetekben, ám a különbség a placebocsoporthoz képest nem bizonyult statisztikailag szignifikánsnak.

A bélflóra teljes összetétele és bizonyos anyagcseretermékek mennyisége nem változott számottevően. Az áfonyás csoportban ugyanakkor módosult néhány, mikrobiális enzimekhez kapcsolódó gén gyakorisága. Ezek egyike a GABA nevű, az agyi jelátvitelben szerepet játszó ingerületátvivő anyag termelődéséhez kapcsolódik.

A kutatók hangsúlyozták, hogy nagyobb vizsgálatokra van szükség annak megállapításához, valóban javíthatja-e az áfonya a hangulatot. A tanulmány a Journal of Nutrition, Health and Aging című folyóiratban jelent meg.