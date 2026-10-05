Ezeket ne hagyd figyelmek kívül: öt jel, ami arra utalhat, hogy problémáid vannak az alkohollal

Egy stresszes nap után elfogyasztott pohár bortól kezdve egészen addig, hogy az alkohol már rendszeresen befolyásolja a munkavégzést vagy az emberi kapcsolatokat, akad néhány kulcsfontosságú jel, ami arra utalhat, hogy ideje beszüntetni az alkoholfogyasztást. Amennyiben felmerült már benned az, hogy talán problémáid lehetnek az alkoholhoz fűződő viszonyoddal, akkor Kanny Sanchez, a Priory - az Egyesült Királyság legnagyobb, független mentális egészségügyi és függőségi támogató szolgáltatója -, vezető függőségi szakértőjének tippjei segíthetnek ennek eldöntésében.

Öt jel, ami arra utalhat, hogy problémáid vannak az alkohollal / Fotó: shutterstock / Shutterstock

Öt jel, ami arra utalhat, hogy problémáid vannak az alkohollal

1. A szeretteid már aggodalmukat fejezték ki

Előfordulhat, hogy a barátaid és a családtagjaid előbb észreveszik, hogy aggasztó a kapcsolatod az alkohollal, mint te magad.

Ha a barátaid, a családod vagy a partnered már megjegyezte, hogy mennyit iszol, akkor azt vedd komolyan. A hozzánk legközelebb állók gyakran előbb veszik észre a változásokat, mint mi

- mondta el Sanchez.

2. Azért iszol, hogy megbirkózz az érzelmeiddel

Ha egy stresszes nap után, vagy ha szomorúnak érzed magad, azonnal alkoholra vágysz, akkor érdemes lehet újraértékelned az italhoz fűződő viszonyodat.

Sokan nyúlnak egy pohár italért egy stresszes nap után, vagy amikor levertnek érzik magukat. A probléma az, hogy az alkohol depresszáns, így amint a kezdeti hatás elmúlik, a hangulat még rosszabbra fordulhat, mint korábban volt. Ha az ivás lett a nehéz érzések kezelésének fő módja, akkor az egy intő jel

- magyarázta el Sanchez.

3. Titkolózóvá váltál az ivási szokásaiddal kapcsolatban

Az az érzés, hogy el kell titkolnod vagy hazudnod kell arról, hogy mennyit iszol valójában, egy másik fontos jelzés arra, hogy újra kell értékelned az alkoholhoz fűződő kapcsolatodat.

A titkolózás az egyik legtisztább jelzés. Ez azt jelentheti, hogy lekicsinyled, mennyit ittál, vagy fizikailag elrejted az üvegeket azok elől, akikkel együtt élsz. Ha úgy érzed, hogy el kell titkolnod, akkor valószínűleg egy részed már tudja, hogy baj van

- mondta el Sanchez.