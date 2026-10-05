Ezeket ne hagyd figyelmek kívül: öt jel, ami arra utalhat, hogy problémáid vannak az alkohollal

Egy stresszes nap után elfogyasztott pohár bortól kezdve egészen addig, hogy az alkohol már rendszeresen befolyásolja a munkavégzést vagy az emberi kapcsolatokat, akad néhány kulcsfontosságú jel, ami arra utalhat, hogy ideje beszüntetni az alkoholfogyasztást. Amennyiben felmerült már benned az, hogy talán problémáid lehetnek az alkoholhoz fűződő viszonyoddal, akkor Kanny Sanchez, a Priory - az Egyesült Királyság legnagyobb, független mentális egészségügyi és függőségi támogató szolgáltatója -, vezető függőségi szakértőjének tippjei segíthetnek ennek eldöntésében.
Öt jel, ami arra utalhat, hogy problémáid vannak az alkohollal
1. A szeretteid már aggodalmukat fejezték ki
Előfordulhat, hogy a barátaid és a családtagjaid előbb észreveszik, hogy aggasztó a kapcsolatod az alkohollal, mint te magad.
Ha a barátaid, a családod vagy a partnered már megjegyezte, hogy mennyit iszol, akkor azt vedd komolyan. A hozzánk legközelebb állók gyakran előbb veszik észre a változásokat, mint mi
- mondta el Sanchez.
2. Azért iszol, hogy megbirkózz az érzelmeiddel
Ha egy stresszes nap után, vagy ha szomorúnak érzed magad, azonnal alkoholra vágysz, akkor érdemes lehet újraértékelned az italhoz fűződő viszonyodat.
Sokan nyúlnak egy pohár italért egy stresszes nap után, vagy amikor levertnek érzik magukat. A probléma az, hogy az alkohol depresszáns, így amint a kezdeti hatás elmúlik, a hangulat még rosszabbra fordulhat, mint korábban volt. Ha az ivás lett a nehéz érzések kezelésének fő módja, akkor az egy intő jel
- magyarázta el Sanchez.
3. Titkolózóvá váltál az ivási szokásaiddal kapcsolatban
Az az érzés, hogy el kell titkolnod vagy hazudnod kell arról, hogy mennyit iszol valójában, egy másik fontos jelzés arra, hogy újra kell értékelned az alkoholhoz fűződő kapcsolatodat.
A titkolózás az egyik legtisztább jelzés. Ez azt jelentheti, hogy lekicsinyled, mennyit ittál, vagy fizikailag elrejted az üvegeket azok elől, akikkel együtt élsz. Ha úgy érzed, hogy el kell titkolnod, akkor valószínűleg egy részed már tudja, hogy baj van
- mondta el Sanchez.
4. Befolyásolja a munkádat vagy a kapcsolataidat
A legtöbben időnként szenvedünk enyhe fejfájástól vagy nem kívánt másnaposságtól, azonban, ha az ivás utóhatásai rendszeresen befolyásolják az életünket, akkor azzal mindenképp foglalkozni kell.
A munkából való késés, a partnerrel való vitatkozás vagy az emberek cserbenhagyása olyan jelek, amelyekre érdemes odafigyelni. Ha az ivás már problémákat okoz a mindennapi életedben, és te ennek ellenére ezt folytatod, akkor az egy olyan minta, amivel foglalkozni kell
- jelentette ki a szakértő.
5. Rendszeresen sokat iszol egyedül
Végezetül pedig, ha azt tapasztalod, hogy rendszeresen egyedül iszogatsz, az ugyancsak aggodalomra adhat okot.
Egy pohár bor a nap végén önmagában még nem jelent problémát, az viszont aggodalomra adhat okot, ha az egyedül ivás gyakori és mértéktelen, ahelyett, hogy csak alkalmanként, társasági környezetben történne
- mondta el Sanchez, hozzátéve, az alkoholproblémák felismerése már önmagában is hatalmas eredmény.
Nagy lépés felismerni, hogy az ivás problémát jelenthet, és büszkének kell lenned rá. Jó kezdet, ha beszélsz valakivel, akiben megbízol, például egy baráttal vagy családtaggal. Ha pedig szakmai segítséget keres, fordulj a háziorvosodhoz, vagy vedd fel a kapcsolatot egy speciális függőségi jótékonysági szervezettel, esetleg kezelési szolgáltatással
- árulta el a szakértő, a The Sun beszámolója szerint.
Súlyos károkat okozhat a túlzásba vitt alkoholfogyasztás
Az NHS (az angol Nemzeti Egészségügyi Szolgálat) szerint a heti 14 egységnél - egy egység 10 ml vagy 8 g tiszta alkoholnak felel meg -, több alkohol rendszeres fogyasztása komoly egészségkárosodást okozhat. Ha ez a szokás évekig fennáll, az növelheti a rák: a száj-, torok- és mellrák, a stroke, a szívbetegség és a májbetegség kockázatát is. Emellett bizonyítékok vannak rá, hogy a rendszeres, magas kockázatú alkoholfogyasztás ronthatja a mentális egészséget. A szakértők szerint pedig már a mérsékelt alkoholfogyasztás is növelheti a vastagbélrák kialakulásának esélyét, különösen hosszú távon.