Így büntet a törvény, ha nem viselkedsz felelős gazdiként − Ma van az állatok világnapja

Az állatok világnapja október 4-én az állatok védelmére, jólétére és a velük szemben vállalt emberi felelősségre hívja fel a figyelmet.

A szabálytalan állattartásnak komoly következménye lehet: az állatot akár el is kobozhatják, a gazdát pedig évekre eltilthatják az állattartástól.

Az állat elhagyása és bántalmazása tilos, és a szabályok a kutyákon és macskákon túl a veszélyes állatok tartására is kiterjednek.

„Egyszer s mindenkorra felelős lettél azért, amit megszelídítettél" − Antoine de Saint-Exupéry szavait a modern embernek is érdemes egy életre a szívébe vésnie. Az állatok világnapja is valahol ebből az alapvetésből indul ki: október 4-én tartjuk, az állatokat rajogásig szerető Assisi Szent Ferenc emléknapján. A kezdeményezés nemcsak a házi kedvencekről szól, hanem minden állatról: a velünk élő kutyákról és macskákról, a gazdasági állatokról, a vadon élő fajokról és azokról is, amelyek sorsa közvetetten az emberi tevékenységtől függ.

Az állatok világnapja emlékeztet: a minőségi eledel, a felszerelések és a rendszeres állatorvosi ellátás (oltások, parazitamentesítés, ivartalanítás) a gazdi felelőssége.

Állatok világnapja: ha van egy kutyád, nem elég, ha csak megsimogatod a fejét

Mielőtt hazaviszel egy kutyát, macskát vagy bármilyen más állatot, érdemes végiggondolnod, hogy éveken keresztül tudod-e vállalni a gondozását, a költségeit és az ezzel járó életmódbeli változásokat. Egy állat ugyanis nem impulzusvásárlás tárgya, és nem olyan ajándék, amit később egyszerűen vissza lehet vinni a boltba.

Október 4-e az állatok világnapja: fókuszban a szeretet és a gondoskodás.

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Az állatot akár el is vehetik tőled

Ha nem megfelelően tartod kiskedvenced, ne csodálkozz, ha beárul a szomszéd, és a hatóság elszállítja biztonságos helyre. Az elkobzás és az elhelyezés költségeit bizonyos esetekben be is hajthatják rajtad. De mit jelent pontosan a házikedvenc megfelelő tartása? Többek között azt, hogy gazdiként

megfelelő élelmet és ivóvizet;

biztonságos, megfelelő méretű és állapotú helyet;

a fajának megfelelő mozgási lehetőséget biztosítasz;

véded őket az időjárás káros hatásaitól (kinti kutyus vagy cica esetében);

megfelelően gondozod és állatorvosi ellátásban részesíted (kötelező oltások, betegségek esetén);

Nem megfelelő állattartás többek között, ha az állatot olyan módon korlátozva tartod, hogy nincs lehetősége zavartalanul pihenni vagy sérülés nélkül mozogni.

Állandóan fúrsz, kalapálsz, üvölteted a zenét? Netán rövid pórázra kötve tartod a hidegben a kutyust? Tudod mit? Inkább ne tarts háziállatot. Mindkettőtöknek jobb lesz.

Nemcsak börtön lehet a következmény: el is tilthatnak az állattartástól

Ez talán az egyik legkevésbé ismert szabály.

Ha szándékosan vagy ismételten megszeged az állatvédelmi szabályokat, és emiatt az állat maradandó egészségkárosodást szenved vagy elpusztul, a hatóság 2-8 évre eltilthat az állattartástól.

Kedvtelésből tartott állatoknál ez azt jelenti, hogy például éveken keresztül nem tarthatsz kutyát, macskát vagy más hobbiállatot. Be kell érned a lakásban felbukkanó poloskákkal és a nyáron berepülő szúnyogokkal. És ez nem feltétlenül csak egy egyszeri bírság. Az eltiltást nyilvántartásba veszik, és annak betartását a hatóság ellenőrizheti.