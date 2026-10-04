Így büntet a törvény, ha nem viselkedsz felelős gazdiként − Ma van az állatok világnapja

- Az állatok világnapja október 4-én az állatok védelmére, jólétére és a velük szemben vállalt emberi felelősségre hívja fel a figyelmet.
- A szabálytalan állattartásnak komoly következménye lehet: az állatot akár el is kobozhatják, a gazdát pedig évekre eltilthatják az állattartástól.
- Az állat elhagyása és bántalmazása tilos, és a szabályok a kutyákon és macskákon túl a veszélyes állatok tartására is kiterjednek.
„Egyszer s mindenkorra felelős lettél azért, amit megszelídítettél" − Antoine de Saint-Exupéry szavait a modern embernek is érdemes egy életre a szívébe vésnie. Az állatok világnapja is valahol ebből az alapvetésből indul ki: október 4-én tartjuk, az állatokat rajogásig szerető Assisi Szent Ferenc emléknapján. A kezdeményezés nemcsak a házi kedvencekről szól, hanem minden állatról: a velünk élő kutyákról és macskákról, a gazdasági állatokról, a vadon élő fajokról és azokról is, amelyek sorsa közvetetten az emberi tevékenységtől függ.
Állatok világnapja: ha van egy kutyád, nem elég, ha csak megsimogatod a fejét
Mielőtt hazaviszel egy kutyát, macskát vagy bármilyen más állatot, érdemes végiggondolnod, hogy éveken keresztül tudod-e vállalni a gondozását, a költségeit és az ezzel járó életmódbeli változásokat. Egy állat ugyanis nem impulzusvásárlás tárgya, és nem olyan ajándék, amit később egyszerűen vissza lehet vinni a boltba.
Az állatot akár el is vehetik tőled
Ha nem megfelelően tartod kiskedvenced, ne csodálkozz, ha beárul a szomszéd, és a hatóság elszállítja biztonságos helyre. Az elkobzás és az elhelyezés költségeit bizonyos esetekben be is hajthatják rajtad. De mit jelent pontosan a házikedvenc megfelelő tartása? Többek között azt, hogy gazdiként
- megfelelő élelmet és ivóvizet;
- biztonságos, megfelelő méretű és állapotú helyet;
- a fajának megfelelő mozgási lehetőséget biztosítasz;
- véded őket az időjárás káros hatásaitól (kinti kutyus vagy cica esetében);
- megfelelően gondozod és állatorvosi ellátásban részesíted (kötelező oltások, betegségek esetén);
Nem megfelelő állattartás többek között, ha az állatot olyan módon korlátozva tartod, hogy nincs lehetősége zavartalanul pihenni vagy sérülés nélkül mozogni.
Állandóan fúrsz, kalapálsz, üvölteted a zenét? Netán rövid pórázra kötve tartod a hidegben a kutyust? Tudod mit? Inkább ne tarts háziállatot. Mindkettőtöknek jobb lesz.
Nemcsak börtön lehet a következmény: el is tilthatnak az állattartástól
Ez talán az egyik legkevésbé ismert szabály.
Ha szándékosan vagy ismételten megszeged az állatvédelmi szabályokat, és emiatt az állat maradandó egészségkárosodást szenved vagy elpusztul, a hatóság 2-8 évre eltilthat az állattartástól.
Kedvtelésből tartott állatoknál ez azt jelenti, hogy például éveken keresztül nem tarthatsz kutyát, macskát vagy más hobbiállatot. Be kell érned a lakásban felbukkanó poloskákkal és a nyáron berepülő szúnyogokkal. És ez nem feltétlenül csak egy egyszeri bírság. Az eltiltást nyilvántartásba veszik, és annak betartását a hatóság ellenőrizheti.
Krokodilok, nagymacskák, farkasok − Az állatvédelmi törvények nem csak kutyákra és macskákra vonatkoznak
Habár nehezen fér a fejünkbe, kik azok az elborult elméjű polgárok, aki közösségre veszélyes állatot tartanak otthon (egy 50 négyzetméteres lakásban), de maradjunk annyiban, hogy vannak. Csakhogy az állatvédelmi törvénynek vannak olyan rendelkezései is, amelyek épp a veszélyes állatokra − például nagymacskákra, medvékre, farkasokra, krokodilokra és bizonyos mérges kígyókra − vonatkoznak. Házikedvencként való tartásuk, szaporításuk és forgalmazásuk eleve tilos, és az ilyen állatot a hatóság elkobozhatja.
A „majd csak lesz valahogy” nem jogi kategória: az állat elhagyása tilos
Az állatvédelmi törvény külön kimondja, hogy a környezetünkben tartott állattal nem lehet egyszerűen felhagyni. Az állat elűzése, elhagyása vagy kitétele szigorúan tilos.
Az állatkínzás nem fér bele, csak azért mert gyerek!
A 7 és 12 éves kor közötti gyerekek már pontosan tisztában vannak azzal, hogy fájdalmat okoznak az állatoknak, ezért sem nevezhető normálisnak, ha mégis bántják őket.
Természetes kíváncsiság egy ideig magyarázhatja, ha meghúzkodja a gyermek a cica farkát, de a szándékos durvaság bizony intő jel lehet, hogy valami nincs rendben a lelkével. De mindegy is, hogy a fiatal olyan családban él, ahol frusztráció vagy bántalmazás éri, állatot kínozni tilos
- mondja Bujdosó Karolina pszichológus, aki szerint egyre több a fiatalkorú bűnelkövető.
J. M. Macdonald pszichiáter alkotta meg az ún. gyilkos hármas jelzőrendszerét. Három jellegzetességet írt le, amelyekből kettő jelenléte már arra utal, hogy a gyerek nagymértékben agresszív, és szadista hajlamokkal rendelkezik. Az egyik ilyen fontos jel az állandó tűzgyújtogatás, a második az ötéves kor feletti rendszeres ágybavizelés, a harmadik pedig az állatkínzás.
Azok a gyerekek, akik állatkínzásra vetemednek, nem érzik át a dolog súlyát, de ettől még az állatkínzás bűn, jár érte a büntetés. Az új Btk. szerint már 14 éves kortól felelősségre vonható az elkövető.
A szülő és a szociális intézmény felelőssége, hogy a gyerekek minél korábban tanuljanak az állatokról, a velük való kontaktusteremtésről, és hogy megértessék velük: az állatoknak szeretet és gondoskodás kell.
Fontos videó a felelős állattartáshoz:
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