Alváshiányban szenvedsz? Ez lehet a fő oka, és így tehetsz ellene

Éjszakánként 70 percet alvásidőt veszítünk, amikor nyugtalanul hajtjuk álomra a fejünket, ez pedig egy újonnan közzétett brit tanulmány szerint legalább heti három alkalommal előfordul. A kutatók szerint az alváshiány fő oka, hogy napközben nézünk szembe a nehézségekkel, az aggodalmaink gyökerével.

Az alváshiány fő oka, hogy napközben félresöpörjük a gondjainkat. Illusztráció: Shutterstock

Túl elfoglaltak vagyunk, hogy magunkkal foglalkozzunk

A kutatás során feltárták, hogy a legtöbben azért tesszük félre a nehéz gondolatokat és gondokat, mert túl elfoglaltak vagyunk ahhoz, hogy foglalkozzunk velük. Ezek az aggodalmak azonban később, amikor nyugalomba kerülünk és pihenni próbálunk, alattomosan visszakúsznak a fejünkbe.

Sokan vannak azok is, akiknek a nyugodt alvását mentális problémák zavarják, mindennek ellenére a többségünk elfogadta, hogy a rossz alvás az élet velejárója.

Az alvászavarral élők átlagban már több mint öt éve küzdenek a problémával, de olyanok is akadnak, akik több mint 10 éve nem pihenték rendesen ki magukat.

„Szoros összefüggés van az éjszakáink és a nappalaink között” – kezdte dr. Zoe Williams alvásszakértő. „A nap folyamán felhalmozódott gondjaink követhetnek minket az ágyba, míg egy nehéz éjszaka befolyásolhatja, hogyan érezzük magunkat másnap. Ez nem jelenti azt, hogy minden nyugtalan éjszaka mentális egészségügyi probléma jele lenne. Az alvásunkat a többi életterületünkben zajló események tükrében kell vizsgálnunk ahelyett, hogy a tartós álmatlanságot automatikusan »csak fáradtságnak« minősítenénk.”

Ezek miatt aggódunk a legtöbbet

A kutatók azt is vizsgálták, hogy mi miatt aggódnak a legtöbbet az emberek, vagyis mely gondolatok nem hagyják nyugodni őket. Mint kiderült, a leggyakrabban felmerülő gondolatok között szerepel a jövő és a pénzügyek, ezenkívül sokaknál általános nyugtalanságérzés van jelen, amit az érintettek nem is feltétlenül tudnak szavakba önteni, vagy pontos okot megfogalmazni.

A legnagyobb probléma, hogy a legtöbben nem kérnek segítséget az alvási nehézségeik miatt, mert összességében nem tartják azokat komoly problémának.

„Ha valaki azt mondja, fáradt, az természetesen jelentheti azt, hogy az illetőnek csak több pihenésre van szüksége, de együtt járhat aggodalmakkal, stresszel vagy mentális egészségügyi problémákkal is. Ha megkérdezzük az illetőt, hogyan érzi magát, az segíthet megnyitni egy beszélgetést. Amennyiben az alvászavar vagy a hangulatváltozások tartósak, vagy befolyásolják a mindennapi életet, nem kell megvárni, amíg a helyzet elviselhetetlenné válik; segítséget kell kérni” – hívta fel a figyelmet a szakértő.