Végre választ kaphatunk Amelia Earhart eltűnésének rejtélyére? Egy apró és veszélyes szigetre vezetnek a nyomok

Amelia Earhart 1937-ben tűnt el a Csendes-óceán felett, miközben társával együtt megpróbálta körberepülni a Földet.

Egy új expedíció szerint a Nikumaroro-sziget lagúnájában rejtőzhetnek a gépének maradványai.

A kutatást megnehezítik a környezeti tényezők és a több kilós, rendkívül erős kókuszrákok, amelyek egyes elméletek szerint Earhart halálában is szerepet játszhattak.

Amelia Earhart eltűnése 89 éve összeesküvés-elméleteket és bizonytalanságot szül, mivel sosem találták meg a repülőgépe maradványait és sosem kaptunk egyértelmű választ arra, hogy mi történhetett vele. Egészen mostanáig.

Amelia Earhart eltűnése közel kilenc évtizede foglalkoztatja a kutatókat és az összeesküvés-elméletek híveit Fotó: Forrás:Live Science

Amelia Earhart halála: egy rejtély, amely 89 éve nem hagyja nyugodni a világot

Amelia Earhart a repülés történetének egyik legnagyobb úttörője volt. Az amerikai pilótanő 1937-ben arra készült, hogy a világ első nőjeként repülje körbe a Földet. Navigátorával, Fred Noonannel már az út nagy részét teljesítették, amikor július 2-án Új-Guineából felszállva a Howland-sziget felé vették az irányt.

A rádiókapcsolat azonban megszakadt, a gépük pedig nyomtalanul eltűnt.

Habár az amerikai haditengerészet hatalmas kutatóakciót indított, sem a repülőt, sem a két utast nem találták meg. Azóta számtalan elmélet született. Voltak, akik szerint a gép a tengerbe zuhant, mások úgy vélték, Earhart és Noonan egy lakatlan szigeten hajtott végre kényszerleszállást. A történet a mai napig a modern történelem egyik legismertebb megoldatlan rejtélye. Vajon mi történhetett a világ legismertebb női pilótájával?

Új nyomra bukkantak a kutatók

A napokban egy 17 fős kutatócsoport érkezett a Kiribatihoz tartozó Nikumaroro-szigetre, miután egy korábbi műholdfelvételen egy különös alakzatot fedeztek fel a lagúna közelében. A kutatást az Archaeological Legacy Institute és a Purdue Egyetem szakemberei végzik, akik azt remélik, hogy a felfedezett objektum Amelia Earhart Lockheed Electra típusú repülőgépének maradványa. A kutatók szerint a helyszín azért lehet kulcsfontosságú, mert régóta létezik az úgynevezett Nikumaroro-elmélet, amely szerint Earhart és navigátora itt szállhatott vagy zuhanhatott le. A mostani expedíció célja, hogy megtisztítsák a területet a sűrű növényzettől, majd közelebbről is megvizsgálják a sekély vízben fekvő objektumot. Van azonban még egy nehezítő körülmény a rejtélyes szigeten.