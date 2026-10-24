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Végre választ kaphatunk Amelia Earhart eltűnésének rejtélyére? Egy apró és veszélyes szigetre vezetnek a nyomok

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Újabb fordulatot vett a történelem egyik legnagyobb rejtélye. A kutatók szerint közel lehetnek Amelia Earhart eltűnésének megfejtéséhez. A nyomok egy lakatlan csendes-óceáni szigetre vezetnek, ahol az elemekkel és egy hatalmas rákpopulációval is meg kell küzdenie a kutatóknak, ha válaszokat akarnak kapni.
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eltűnéséletmódAmelia Earhartrejtélylakatlan sziget
  • Amelia Earhart 1937-ben tűnt el a Csendes-óceán felett, miközben társával együtt megpróbálta körberepülni a Földet.
  • Egy új expedíció szerint a Nikumaroro-sziget lagúnájában rejtőzhetnek a gépének maradványai.
  • A kutatást megnehezítik a környezeti tényezők és a több kilós, rendkívül erős kókuszrákok, amelyek egyes elméletek szerint Earhart halálában is szerepet játszhattak.

Amelia Earhart eltűnése 89 éve összeesküvés-elméleteket és bizonytalanságot szül, mivel sosem találták meg a repülőgépe maradványait és sosem kaptunk egyértelmű választ arra, hogy mi történhetett vele. Egészen mostanáig.

Amelia Earhart a repülőgépe előtt állva nem sokkal az eltűnése előtt
Amelia Earhart eltűnése közel kilenc évtizede foglalkoztatja a kutatókat és az összeesküvés-elméletek híveit Fotó: Forrás:Live Science 

Amelia Earhart halála: egy rejtély, amely 89 éve nem hagyja nyugodni a világot

Amelia Earhart a repülés történetének egyik legnagyobb úttörője volt. Az amerikai pilótanő 1937-ben arra készült, hogy a világ első nőjeként repülje körbe a Földet. Navigátorával, Fred Noonannel már az út nagy részét teljesítették, amikor július 2-án Új-Guineából felszállva a Howland-sziget felé vették az irányt.

A rádiókapcsolat azonban megszakadt, a gépük pedig nyomtalanul eltűnt

Habár az amerikai haditengerészet hatalmas kutatóakciót indított, sem a repülőt, sem a két utast nem találták meg. Azóta számtalan elmélet született. Voltak, akik szerint a gép a tengerbe zuhant, mások úgy vélték, Earhart és Noonan egy lakatlan szigeten hajtott végre kényszerleszállást. A történet a mai napig a modern történelem egyik legismertebb megoldatlan rejtélye. Vajon mi történhetett a világ legismertebb női pilótájával?

Új nyomra bukkantak a kutatók

A napokban egy 17 fős kutatócsoport érkezett a Kiribatihoz tartozó Nikumaroro-szigetre, miután egy korábbi műholdfelvételen egy különös alakzatot fedeztek fel a lagúna közelében. A kutatást az Archaeological Legacy Institute és a Purdue Egyetem szakemberei végzik, akik azt remélik, hogy a felfedezett objektum Amelia Earhart Lockheed Electra típusú repülőgépének maradványa. A kutatók szerint a helyszín azért lehet kulcsfontosságú, mert régóta létezik az úgynevezett Nikumaroro-elmélet, amely szerint Earhart és navigátora itt szállhatott vagy zuhanhatott le. A mostani expedíció célja, hogy megtisztítsák a területet a sűrű növényzettől, majd közelebbről is megvizsgálják a sekély vízben fekvő objektumot. Van azonban még egy nehezítő körülmény a rejtélyes szigeten.

Óriásrákok őrizhetik a titkot

A kutatók munkáját nemcsak a dzsungel, hanem a sziget hírhedt lakói, a kókuszrákok is megnehezítik. Ezek a több kilogrammos állatok a világ legnagyobb szárazföldi ízeltlábúi közé tartoznak. Olyan erős ollóik vannak, hogy képesek feltörni egy kókuszdió kemény héját, szorításuk pedig erősebb lehet egy emberi harapásnál. Emiatt az expedíció tagjai éjszakánként inkább a hajójukon alszanak, mert félnek a szigeten táborozni.

A dögevő állatok szerepe nemcsak a jelenlegi kutatás miatt érdekes. Korábban olyan elmélet is szóba került, mely szerint Earhart és Noonan túlélhették a kényszerleszállást, de később mégis meghaltak a szigeten. A maradványaikat pedig a kókuszrákok hordhatták szét. Ezzel választ kapnánk arra, hogy miért nem találták meg soha a maradványaikat. Ez az elmélet azután kapott nagyobb nyilvánosságot, hogy egy kísérletben a kutatók bebizonyították, hogy a rákok 1 hét alatt képesek teljesen lecsupaszítani egy sertéstetemet is. Ahhoz azonban, hogy kiderüljön az igazság, először azonosítani kell a lagúnában fekvő roncsot. Ezután lehet utánajárni annak, hogy mi történt a géppel és annak utasaival.

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Amelia Earhart eltűnésének részleteiről több információt az alábbi videóban találhatsz:

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