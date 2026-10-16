A brit Gyógyszer- és Egészségügyi Termékeket Szabályozó Hatóság (MHRA) új biztonsági intézkedéseket jelentett be az antidepresszánsokkal kapcsolatban. A betegtájékoztatókban keretes figyelmeztetésekkel és egyértelműbb jelzésekkel hívják majd fel a figyelmet a lehetséges veszélyekre, valamint a segítségkérési lehetőségekre. Az egészségügyi szakembereknek a kezelés megkezdésekor és az adag módosításakor is beszélniük kell a betegekkel az öngyilkossági gondolatok és magatartás kockázatáról.

Új tájékoztatót kapnak az antidepresszánst szedők.

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A kezelés befejezése után sem mindig múlik el az antidepresszáns mellékhatása

A tájékoztatók arra is kitérnek majd, hogy egyes antidepresszánsok súlyos szexuális panaszokat okozhatnak. Ezek között szerepelhet

a nemi szervek érzéketlensége, a nemi vágy teljes elvesztése, merevedési zavar, orgazmusprobléma és hüvelyszárazság.

A PSSD-nek, vagyis az SSRI-kezelést követő szexuális diszfunkciónak nevezett állapotot régóta viták övezik. Egyes orvosok szerint nehéz eldönteni, hogy a tartós tüneteket a gyógyszer vagy az alapbetegség, például a depresszió okozza-e.

A brit hatóság most először mondta ki egyértelműen, hogy az antidepresszánsokhoz kapcsolódó szexuális zavarok a kezelés befejezését követően is fennmaradhatnak.

A panaszok egyes esetekben hónapokig vagy akár évekig tarthatnak.

Az MHRA szerint többek között a duloxetin, a fluvoxamin és a fluoxetin alkalmazása is összefüggésbe hozható ilyen mellékhatásokkal. A legtöbb betegnél ugyanakkor a szexuális panaszok az adag csökkentése vagy a kezelés befejezése után enyhülnek.

A hatóság hangsúlyozta, hogy az intézkedés célja nem az antidepresszánsok használatának visszaszorítása. Megfelelő alkalmazás és orvosi felügyelet mellett a betegek túlnyomó többségénél az előnyök meghaladják a kockázatokat.

Az új betegtájékoztatók várhatóan 2027-ben jelennek meg. A hatóság arra figyelmeztetett, hogy senki ne hagyja abba hirtelen az antidepresszáns szedését: bármilyen változtatás előtt orvossal kell egyeztetni.