Készülj fel a legrosszabbra: ez történne 48 órára teljesen elmenne az áram

- 48 óra áram nélkül: így omlana össze fokozatosan a mindennapi életünk.
- Eltűnne a térerő, leállna a vízellátás, kiürülnének a boltok? Tovább is van...
- Meddig bírná a társadalom áram nélkül?
A modern társadalom szinte minden létfontosságú rendszere a villamosenergiára épül, így a kimaradás láncreakciót indítana el. Az alábbiakban részletesen bemutatjuk, mi történne, ha 48 órán át áramszünet lenne és mi telefon, világítás, laptop és power bank nélkül maradnánk.
Kell egy kis áramszünet?
48 óra alatt a teljes, anarchiaszerű pánik még nem törne ki, de a társadalom a szélére sodródna. Nézzük lépésről lépsre, hogyan változik az emberi psziché, a közhangulat és a technika. Az első 24 órában inkább az értetlenség és a düh dominálna, de az emberek valahogy még megpróbálnának alkalmazkodni és segíteni egymásnak.
1. nap: Csak egy kis zavar a rendszerben?
0–2. óra: Az áramszünet miatt nincs világítás, leállnak a hűtők, a liftek és a klímák. A mobilhálózatok még működnek, a tornyok akkumulátora miatt, de a vezetékes internet és a wi-fi azonnal megszűnik. Mivel az utcákon leállnak a közlekedési lámpák, óriási dugók alakulnak ki.
Az emberek többsége azt hiszi, csak a szokásos, rövid kimaradásról van szó. Kicsit bosszankodnak, viccelődnek, és elkezdik tölteni a telefonjukat, ha van power bankjük.
2–4. óra: Ez a digitális sötétség kezdete: a mobilhálózati tornyok tartalék akkumulátorai kezdenek lemerülni, majd a térerő teljesen megszűnik. Az emberek nem tudnak információt meríteni a médiából, hiszen lemerült a telefonjuk és a televízió, rádió sem működik. A boltok, benzinkutak bezárnak, mert a pénztárgépek, kártyaolvasók és a benzinpumpák sem működnek. Ekkor léphet fel az első komolyabb frusztráció, a digiális elvonási tünetek felerősödhetnek, az autósok beszorulnak a dugókba, a tömegközlekedés megbénul.
4–6. óra: A vízművek nyomásszivattyúi áram hiányában leállnak. A panellakásokban csapvizet sem nyernek a lakók és már csak a megmaradt ásványvíz-tartalékaikra számíthatnak. A városok teljes sötétségbe borulnak, csak a vészkivilágítások és a kórházak generátorai zúgnak. Akinek van, gyertyát gyújt, zseblámpával világít, vagy előkerül a jól bevált retró petróleumlámpa.
Lassan mindenkiben kezd tudatosulni, hogy a gond nagyobb, mint amire számítottak. A dolog egyetlen előnye, hogy kénytelenek leszünk komunikálni egymással, például a szomszédokkal,már csak azért is, hogy némi információt szerezzünk.
6–12. óra: Az első éjszaka a hűtők kezdenek felengedni, a félelem más szintre lép: az elszigeteltség és a sötétségtől való félelem egyre fojtogatóbbá válik.
2. nap: A feszültség nő, beindul a túlélési ösztön
12–24. óra: reggelre a hűtőkben lévő ételek nagy része megromlik, a munkahelyek, iskolák zárva maradnak. Megkezdődik a roham a még nyitva lévő, készpénzt elfogadó kisboltokba vagy oda, ahol még vizet lehet szerezni. Az emberek feszültek, türelmetlenek, ami csak generálja az összetűzéseket és a fizikai bántalmazást.
24–36. óra: a kórházak, börtönök és fontosabb szerverparkok tartalékgenerátorai kezdenek teljesen kifogyni az üzemanyagból. Ha nem kapnak utánpótlást, az egészségügyi ellátás is veszélybe kerül, mindeközben a szennyvízelvezetés is akadozik, a vécék lehúzása problémássá válik.
Ekkorra már a telefonok 95%-a teljesen lemerül, így az emberek elvágva érzik magukat a világtól. Sokan elhagyják a várost, vidékre, rokonokhoz menekülnek, ahol van kút vagy kályha.
36–48. óra: A még készpénzt elfogadó boltok készletei teljesen elfogynak. Mivel a rendvédelmi szervek túlterheltek, a fosztogatások száma megnő az őrizetlenül hagyott üzletekben. A bizalmatlanság felerősödik, a szomszédok közötti szolidaritást felváltja az erőforrások féltése.
Amennyiben 2 teljes nap után is áram nélkül maradnánk, a harmadik napon már valódi, kontrollálhatatlan tömegpánikkal kellene számolni.
Hogyan lehet egy ilyen helyzetre felkészülni?
- A felkészülés kulcsa, hogy a háztartásod külső segítség nélkül is működőképes maradjon.
- A legfontosabb a fejenként napi 3 liter ivóvíz és az olyan tartós élelmiszerek felhalmozása, amelyek hűtés vagy főzés nélkül is fogyaszthatók.
- A sötétség ellen tarts otthon feltöltött LED-es lámpákat, powerbankeket és bőséges pótlemet.
- Mivel a bankkártyák használhatatlanná válnak, mindig legyen nálad kisebb címletű készpénz a vásárláshoz.
- A családdal előre beszéljétek meg, hogy térerő hiányában hol találkoztok, ha külön lennétek.
- Az áramszünet első perceiben pedig azonnal töltsd meg a kádat és az edényeket vízzel, amíg még van nyomás a csapokban.
Tekintsd meg az alábbi animációs kisfilmet a témában:
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