Készülj fel a legrosszabbra: ez történne 48 órára teljesen elmenne az áram

48 óra áram nélkül: így omlana össze fokozatosan a mindennapi életünk.

Eltűnne a térerő, leállna a vízellátás, kiürülnének a boltok? Tovább is van...

Meddig bírná a társadalom áram nélkül?

A modern társadalom szinte minden létfontosságú rendszere a villamosenergiára épül, így a kimaradás láncreakciót indítana el. Az alábbiakban részletesen bemutatjuk, mi történne, ha 48 órán át áramszünet lenne és mi telefon, világítás, laptop és power bank nélkül maradnánk.

Napokig tartó áramszünettel modern civilizáció rövid idő alatt összeomlana, és az emberiség visszakényszerülne az ipari forradalom előtti, 19. századi életkörülmények közé.

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Kell egy kis áramszünet?

48 óra alatt a teljes, anarchiaszerű pánik még nem törne ki, de a társadalom a szélére sodródna. Nézzük lépésről lépsre, hogyan változik az emberi psziché, a közhangulat és a technika. Az első 24 órában inkább az értetlenség és a düh dominálna, de az emberek valahogy még megpróbálnának alkalmazkodni és segíteni egymásnak.

1. nap: Csak egy kis zavar a rendszerben?

0–2. óra: Az áramszünet miatt nincs világítás, leállnak a hűtők, a liftek és a klímák. A mobilhálózatok még működnek, a tornyok akkumulátora miatt, de a vezetékes internet és a wi-fi azonnal megszűnik. Mivel az utcákon leállnak a közlekedési lámpák, óriási dugók alakulnak ki.

Az emberek többsége azt hiszi, csak a szokásos, rövid kimaradásról van szó. Kicsit bosszankodnak, viccelődnek, és elkezdik tölteni a telefonjukat, ha van power bankjük.

2–4. óra: Ez a digitális sötétség kezdete: a mobilhálózati tornyok tartalék akkumulátorai kezdenek lemerülni, majd a térerő teljesen megszűnik. Az emberek nem tudnak információt meríteni a médiából, hiszen lemerült a telefonjuk és a televízió, rádió sem működik. A boltok, benzinkutak bezárnak, mert a pénztárgépek, kártyaolvasók és a benzinpumpák sem működnek. Ekkor léphet fel az első komolyabb frusztráció, a digiális elvonási tünetek felerősödhetnek, az autósok beszorulnak a dugókba, a tömegközlekedés megbénul.

A mobilhálózatok és az internet a tartalék akkumulátorok lemerülésével (pár órán belül) teljesen leállnak.

Forrás: 123RF

4–6. óra: A vízművek nyomásszivattyúi áram hiányában leállnak. A panellakásokban csapvizet sem nyernek a lakók és már csak a megmaradt ásványvíz-tartalékaikra számíthatnak. A városok teljes sötétségbe borulnak, csak a vészkivilágítások és a kórházak generátorai zúgnak. Akinek van, gyertyát gyújt, zseblámpával világít, vagy előkerül a jól bevált retró petróleumlámpa.