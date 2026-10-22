Villanyfűtésed van? Ezt készítsd be arra az esetre, ha a vihar miatt elmegy az áram

Kiderül, melyik modern elektromos fűtés hűl ki azonnal, és melyik nyújt védelmet még órákon át.

A fényen kívül meleg víz vagy akár ivóvíz nélkül is maradhatsz egy kiterjedt áramkimaradás során.

Összegyűjtöttük azokat a nélkülözhetetlen eszközöket, amelyeket még a baj bekövetkezte előtt érdemes bekészítened.

Egy nagy vihar akkor is kellemetlen, ha villanyfűtésed van, és akkor is, ha padlófűtéssel gondoskodsz az otthoni melegről. Egy áramszünet azonnal leállíthatja a világítást, fűtést, vízellátást és a hűtőgépeket, megbéníthatja a kommunikációt, ezáltal a mindennapi ügyintézést. Még mielőtt elkezdenél pánikolni, mutatjuk, miket célszerű bekészítened egy esetleges kritikus helyzet idejére.

A modern ember hozzászokott, hogy egyetlen gombnyomással irányítja a környezetét. Áramszünet esetén ez a kontroll megszűnik, ami tehetetlenség-érzést és szorongást szülhet. Forrás: 123RF

Villanyfűtéssel működő berendezések, amelyek áramszünet esetén semmit sem érnek

A villanyfűtés kategóriájába olyan berendezések tartoznak, mint az elektromos fűtőpanelek és konvektorok, a gyors hőt biztosító ventilátoros hősugárzók és olajradiátorok, az elektromos padlófűtés, valamint a modern, energiatakarékos inverteres klímák.

Amikor elmegy az áram, ezek azonnal kikapcsolnak. Mivel többségük nem rendelkezik hőtároló tömeggel, a hőleadásuk perceken belül megszűnik.

Ha elektromos padlófűtésed van, akkor szerencséd van, ugyanis még órákig képes passzívan ontani magából a korábban eltárolt meleget.

Vészhelyzeti csomag: ezeket erősen ajánlott áramszünet idején előre bekészíteni

A felkészülés kulcsa, hogy a szükséges eszközök egy helyen, könnyen hozzáférhetően legyenek elhelyezve, így sötétben nem kell majd keresgélni azokat. Mivel ilyenkor a falak gyorsan áthűlhetnek, mi magunk is kihűlhetünk.

A kihűlést elkerülendő mindig legyen otthon bekészítve

1 pár vastag gyapjú zokni és 1 szett melegítőruha (termo) – ezek jobban tartják a hőt, mint a pamut.

Egy jó téli hálózsák, amelyben akkor sem fogsz fázni, ha a szobában 10 fok van.

Izolációs fólia: pár száz forintos tétel, de a testhő akár 80-90 százalékát visszatartja. Ágyba, paplan alá is be lehet tenni.

Termosz: ha van meleg vizes bojler, és érzed, hogy ingadozik az áram, azonnal töltsd meg a termoszaidat forró vízzel.

A pokróc és a takaró abszolút alapdarabok, amelyek között a gyapjú a legjobb, mert még akkor is szigetel és tartja a hőt, ha esetleg nyirkos lesz a levegő a lakásban. A polár (fleece) takarók könnyűek, olcsók, és szintén remekül melegen tartanak.

Ha elhúzódik az áramszünet, a pokrócokat nemcsak magatokra teríthetitek, hanem szigetelésre is használhatjátok. Szögekkel, csipeszekkel vagy ragasztószalaggal rögzítsetek pokrócokat az ablakok elé vagy a huzatos ajtókra – ezzel rengeteg hőt meg lehet menteni.

A fényforrás pótlása érdekében

készíts be elemes vagy akkumulátoros zseblámpákat, fejlámpát vagy LED kempinglámpát és pótelemeket. A gyertyák és gyufák is jó szolgálatot tesznek, de ezeket tűzveszély miatt sose hagyd felügyelet nélkül;

egy feltöltött powerbank manapság számos helyzetben − áramszünet idején is − életmentő lehet a telefonok működésben tartásához;

tarts otthon tartós élelmiszereket mint konzervek, kekszek, száraz rágcsálnivalók és aszalt gyümölcsök. Továbbá jó, ha elegendő palackozott vizet is elraktároztál, mert bizonyos hálózati rendszereknél az áramkimaradás a víznyomás megszűnésével járhat együtt.

Habár egy váratlan áramszünet kicsit sem kellemes, némi előrelátással és a megfelelő eszközök bekészítésével teljesen biztonságban és nyugodtan vészelheted át az időszakot.

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