Aranyér: ezek az első tünetek, amelyeket sokan figyelmen kívül hagynak – az orvos elárulta, mi segíthet

Az aranyér tünetei között viszketés, duzzanat, fájdalom és élénkpiros vérzés is előfordulhat.

A belső és külső aranyér eltérő panaszokat okozhat.

A székrekedés, az erőlködés és a hosszas vécén ülés növelheti a kialakulás kockázatát.

Az aranyér kezelése házilag elsősorban a széklet rendezésére és a kellemetlen tünetek enyhítésére épül.

Enyhe esetben néhány nap alatt javulhat az állapot, de tartós vagy vérzéssel járó panaszoknál orvosi vizsgálat szükséges.

Az aranyér az egyik leggyakoribb végbéltáji panasz, amely fiatalabb és idősebb korban egyaránt előfordulhat. Sokan kizárólag az ülőmunkával hozzák összefüggésbe, pedig a kialakulásában a táplálkozás, a székelési szokások, a terhesség és az öröklött hajlam is szerepet játszhat. A jó hír, hogy az enyhébb esetek gyakran otthon is kezelhetők. A vérzést és a tartós panaszokat azonban nem szabad automatikusan aranyérnek tulajdonítani.

Az emberek közel 75 százaléka megtapasztalja élete során az aranyér kellemetlen tüneteit.

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Mik az aranyér tünetei? Ezekre a jelekre figyelj

Az aranyeres párnák természetes anatómiai képletek, amelyek a végbél zárásában is szerepet játszanak. Problémát akkor okoznak, amikor megduzzadnak, kitágulnak vagy előesnek. Az aranyér tünetei attól is függnek, hogy a duzzanat a végbélen belül vagy a végbélnyílás körül helyezkedik el.

Gyakori aranyeres panaszok:

a viszketés,

az irritáció,

a székelés közben vagy után jelentkező kellemetlen érzés,

illetve az élénkpiros vér megjelenése a vécépapíron,

külső aranyér esetén érzékeny csomó is kitapintható.

A belső aranyér ugyanakkor sokszor fájdalom nélkül vérzik, ezért az érintettek hajlamosak lehetnek elbagatellizálni a tünetet.

Fontos: a végbélvérzés hátterében nemcsak aranyér, hanem végbélrepedés, gyulladás vagy akár daganatos betegség is állhat. A vérzés okát ezért orvosnak kell tisztáznia.

Az aranyér típusai: nem mindegy, hol alakul ki a csomó

Az aranyér típusai alapvetően két csoportra oszthatók.

A belső aranyér a végbélcsatorna belső részén helyezkedik el. Kezdetben nem feltétlenül okoz fájdalmat, de vérzéssel járhat. Előrehaladottabb esetben székeléskor előboltosulhat, majd magától vagy kézi segítséggel húzódhat vissza. A külső aranyér a végbélnyílás környékén jelenik meg. Gyakrabban járhat viszketéssel, érzékenységgel és fájdalommal. Ha vérrög keletkezik benne, hirtelen kialakuló, erősen fájdalmas, kemény csomó jelentkezhet.

A belső aranyeret az orvosok négy súlyossági fokozatba is sorolják, attól függően, hogy előesik-e, és visszahúzódik-e magától.