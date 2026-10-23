Nincs garázsod? Ezekkel a praktikákkal megóvhatod az autód a viharkároktól

Nem mindegy, hova parkolunk vihar előtt.

A fa alatti hely például nagyobb veszélyt jelenthet, mint a nyílt utca.

Egy olcsó autótakaró akár százezres károkat is megelőzhet.

Az őszi zivatarok egyre gyakrabban járnak együtt heves széllökésekkel, felhőszakadással és jégesővel. Akinek nincs garázsa vagy fedett beállója, annak különösen érdemes odafigyelnie rá, hol és hogyan hagyja a járművét, amikor közeleg az égi áldás. Mutatjuk, mit tehetsz, hogy rendben legyen az autó védelme.

Egy őszi vihar több százezer forintos károkat okozhat a szabadban parkoló autókban. Kivéve, ha megfelelő az autó védelme Fotó: 1234RF

A megfelelő parkolás és néhány egyszerű óvintézkedés sokat segíthet a viharkárok megelőzésében, különösen azoknak, akik garázs nélküli parkolásra kényszerülnek.

Segítünk, hogy az autó védelme vihar ellen is helytálljon

Sokan teszik fel a kérdést, hogyan óvják az autójukat jégeső ellen, ha csak utcai hely áll rendelkezésre. A jégeső elleni autóvédelem egyik legegyszerűbb módja a speciális védőponyva használata, amely jelentősen mérsékelheti a jég okozta sérülések és a költséges jégkár kockázatát. Az ilyen autóvédelmi eszközök különösen hasznosak azok számára, akik rendszeresen kinti parkolásra kényszerülnek. Most néhány olyan tipikus hibát és hasznos tanácsot osztunk meg veled, melyek segítségével elkerülheted a több százezres károkat!

Ne parkolj fa alá!

Elsőre jó ötletnek tűnhet egy lombos fa árnyékába állni, ám vihar idején ez könnyen visszaüthet. Az erős szél letörheti az ágakat, amelyek betörhetik a szélvédőt vagy komoly horpadásokat okozhatnak a karosszérián.

Keresd a fedett parkolókat

Ha a meteorológiai előrejelzés heves vihart vagy jégesőt jelez, érdemes bevásárlóközpontok, mélygarázsok vagy parkolóházak fedett helyeit keresni. Egy néhány órás parkolási díj eltörpülhet a javítási költségek mellett. A szakértők szerint ez a parkoló autó védelme szempontjából a leghatékonyabb megoldás. Ha nincs saját garázsod, akkor érdemes előre feltérképezned a környék fedett parkolóit, hogy egy közeledő vihar esetén gyorsan biztonságba helyezhesd a járműved.

Védekezz a jégeső ellen

A jégeső az egyik legkomolyabb veszélyforrás. Ha nincs fedett hely, segítséget jelenthet egy vastag autótakaró ponyva vagy speciális jégvédő huzat. Szükséghelyzetben még a vastag pokrócok vagy kartonlapok is csökkenthetik a becsapódó jég erejét. Az Alkatrészek.hu szerint egy ponyva nélkül kint parkoló autó valójában meztelen viharok esetén.