Hátborzongató Baba Vanga jóslat terjed: kiderült, mi várhat ránk novemberben, és mikor jöhet el a világvége

A már évtizedekkel ezelőtt elhunyt, titokzatos jósnő, Baba Vanga hátborzongató jóslata szerint novemberben olyan elképesztő esemény történhet, amely az egész világot megdöbbentheti. A gyakran „a Balkán Nostradamusaként” emlegetett asszony állítólagos látnoki képességeivel vált világhírűvé, követői ugyanis úgy tartják, hogy több jelentős eseményt, köztük Diana hercegné halálát is előre megjósolta.
Baba Vanga jóslata 2026 novemberére: földönkívüliek érkezhetnek a Földre
Bár a 2026-ra vonatkozó jóslatainak hitelességét semmi sem támasztja alá, sokakat mégis aggodalommal tölt el, hogy milyen eseményeket tulajdonítanak neki. Az egyik legmegdöbbentőbb állítólagos jövendölése szerint novemberben földönkívüliek érkezhetnek a Földre, méghozzá egy hatalmas űrhajó fedélzetén.
A különböző beszámolók szerint Baba Vanga jóslata egészen pontosan úgy szól, hogy 2026 novemberében az emberiség először lép kapcsolatba földönkívüli élettel, amikor egy óriási űrhajó belép a Föld légkörébe.
A novemberre jósolt földönkívüli látogatásról azonban semmilyen hiteles dokumentum nem maradt fenn, amely bizonyítaná, hogy Baba Vanga valóban tett ilyen kijelentést. A témához legközelebb álló, ténylegesen feljegyzett jóslatot unokahúga, Kraszimira Sztojanova idézte fel. Eszerint a jósnő azt állította, hogy a Vamfim nevű bolygóról származó idegen lények már most is a Földön élnek, ám az emberek számára láthatatlanok. Baba Vanga állítólag azt is kijelentette, hogy kétszáz év múlva az emberiség kapcsolatba lép más világok értelmes lényeivel.
A misztikus jósnő beszámolói szerint a földönkívüliek áttetsző, halpikkelyekhez hasonlóan csillogó ruházatot viselnek, és egy hatalmas jelentőségű eseményre készülnek, amely az egész emberiséget érintheti. Azt azonban továbbra sem tudni, honnan ered a 2026 novemberére vonatkozó jóslat, ahogyan Baba Vanga számos más, neki tulajdonított jövendölésének eredete is bizonytalan.
A bolgár jósnőnek egy másik, sokat emlegetett jóslatot is tulajdonítanak, amely szerint 5079-ben elérkezik a világvége.
Az ehhez vezető események egyik első jele állítólag 2125-ben mutatkozik meg, amikor magyarországi szakemberek rejtélyes jeleket fognak az űr távoli vidékeiről. A jövendölés szerint néhány évvel később, 2130-ban a földönkívüliek már abban is segítenek az emberiségnek, hogy lehetővé váljon a víz alatti élet.
A Baba Vangának tulajdonított jóslatok szerint mindez 2221-ben egy hátborzongató felfedezéshez vezethet, amely alapjaiban rengetheti meg az emberiséget. A jövendölések alapján 2288-ban az időutazás is valósággá válhat. A távolabbi jövő sem tartogat kizárólag kedvező fordulatokat: 2371-ben súlyos éhínség sújthatja a Földet, majd 2378-ban egy új, rendkívül gyorsan szaporodó emberi faj jelenhet meg.
A jóslatok szerint 4302-re, egy korábbi háborút követően, új városok épülnek szerte a bolygón, és egy új, hatalmas világvallás is kialakul. Az új vallási közösség vezetői kiemelt figyelmet fordítanak majd a tudomány és a technológia fejlődésére. Ennek eredményeként a kutatók állítólag megfejtik a betegségek kialakulásának egyetemes törvényszerűségeit, így az emberiség képessé válhat valamennyi betegség gyógyítására.
A még távolabbi jövőre vonatkozó jövendölések ennél is meghökkentőbbek. Baba Vanga állítólag azt jósolta, hogy 4308-ra az emberek már nem ismerik a gonoszság, a rosszindulat és a gyűlölet fogalmát, mivel képessé válnak agyuk 34 százalékának kihasználására. A jóslat szerint 4599-re az emberiség eléri a halhatatlanságot, miközben az emberek és a földönkívüliek fokozatosan egyesülnek. Ekkorra a Föld népessége az elképesztő 340 milliárd főt is elérheti – írja a Daiy Star.
A legmegdöbbentőbb fordulat azonban még hátravan. A jósnőnek tulajdonított jövendölés szerint 5079-ben az emberiség felfedezi az univerzum határait, majd úgy dönt, hogy elhagyja az ismert világegyetemet, hogy kiderítse, mi található azon túl. Ez a különös esemény jelentené a világ végét, legalábbis abban a formában, ahogyan ma ismerjük…