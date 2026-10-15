Hátborzongató Baba Vanga jóslat terjed: kiderült, mi várhat ránk novemberben, és mikor jöhet el a világvége

A már évtizedekkel ezelőtt elhunyt, titokzatos jósnő, Baba Vanga hátborzongató jóslata szerint novemberben olyan elképesztő esemény történhet, amely az egész világot megdöbbentheti. A gyakran „a Balkán Nostradamusaként” emlegetett asszony állítólagos látnoki képességeivel vált világhírűvé, követői ugyanis úgy tartják, hogy több jelentős eseményt, köztük Diana hercegné halálát is előre megjósolta.

Baba Vanga jóslata 2026 novemberére: földönkívüliek érkezhetnek a Földre Fotó: unsplash.com

Baba Vanga jóslata 2026 novemberére: földönkívüliek érkezhetnek a Földre

Bár a 2026-ra vonatkozó jóslatainak hitelességét semmi sem támasztja alá, sokakat mégis aggodalommal tölt el, hogy milyen eseményeket tulajdonítanak neki. Az egyik legmegdöbbentőbb állítólagos jövendölése szerint novemberben földönkívüliek érkezhetnek a Földre, méghozzá egy hatalmas űrhajó fedélzetén.

A különböző beszámolók szerint Baba Vanga jóslata egészen pontosan úgy szól, hogy 2026 novemberében az emberiség először lép kapcsolatba földönkívüli élettel, amikor egy óriási űrhajó belép a Föld légkörébe.

A novemberre jósolt földönkívüli látogatásról azonban semmilyen hiteles dokumentum nem maradt fenn, amely bizonyítaná, hogy Baba Vanga valóban tett ilyen kijelentést. A témához legközelebb álló, ténylegesen feljegyzett jóslatot unokahúga, Kraszimira Sztojanova idézte fel. Eszerint a jósnő azt állította, hogy a Vamfim nevű bolygóról származó idegen lények már most is a Földön élnek, ám az emberek számára láthatatlanok. Baba Vanga állítólag azt is kijelentette, hogy kétszáz év múlva az emberiség kapcsolatba lép más világok értelmes lényeivel.

A misztikus jósnő beszámolói szerint a földönkívüliek áttetsző, halpikkelyekhez hasonlóan csillogó ruházatot viselnek, és egy hatalmas jelentőségű eseményre készülnek, amely az egész emberiséget érintheti. Azt azonban továbbra sem tudni, honnan ered a 2026 novemberére vonatkozó jóslat, ahogyan Baba Vanga számos más, neki tulajdonított jövendölésének eredete is bizonytalan.

A bolgár jósnőnek egy másik, sokat emlegetett jóslatot is tulajdonítanak, amely szerint 5079-ben elérkezik a világvége.