Mesébe illő őszi kirándulás a Bakony szívében: Bakonybél legszebb látnivalói – fotók

- A Szent Mauríciusz Monostor kiállítása, arborétuma és gyógynövénykertje különleges történelmi élményt kínál.
- A monostor legutóbb közzétett belépőárai 2100–2500 forint között mozognak, a családi jegy 7900 forint.
- A Pannon Csillagda november 1-jéig szerdától vasárnapig 10–17 óráig látogatható, a felnőttjegy 3900 forint.
- A Borostyán-kút és a Kálvária könnyű sétával elérhető, Bakonyújvár romjaihoz hosszabb túra vezet.
- Bakonybél a Mária Út zarándokhálózatának egyik megállóhelye is.
Bakonybél az egyik legszebb úti cél azoknak, akik szeretnének kiszakadni a hétköznapokból. A Magas-Bakony erdői október végén sárga, narancssárga és vörös árnyalatokban pompáznak, a falut körülölelő hegyek pedig szinte minden irányban kirándulásra csábítanak. A település különlegessége, hogy egyetlen napba történelmi látnivalók, meghitt erdei séták és izgalmas családi programok is beleférnek. Mutatjuk Bakonybél látnivalóit.
Bakonybél látnivalói
Szent Mauríciusz Monostor: ezeréves történelem és csodás arborétum
Bakonybél legismertebb nevezetessége a Szent Mauríciusz Monostor, amelyet 1018-ban alapítottak Szent István király idején. A ma is működő bencés közösség otthonában a látogatók megismerhetik a szerzetesi élet hagyományait, megtekinthetik a kiállítást, a gyógynövénykertet és a történelmi arborétumot.
A kert különösen szép ősszel, amikor az évszázados fák lombjai aranyszínűre váltanak. A monostorban látványműhelyek, gyógynövényszárító padlás és monostori termékeket kínáló ajándékbolt is található.
Nyitvatartás és belépők: a monostor hétköznapokon jellemzően 9 és 16–17 óra között, szombaton 9 és 17 óra között, vasárnap a szentmise után 11 és 12 óra között látogatható. A legutóbb elérhető jegyárak alapján a teljes árú belépő 2500 forint, a kedvezményes 2100 forint, a családi jegy pedig 7900 forint.
Borostyán-kút és Kálvária: csendes séta az őszi erdőben
A falu központjától nagyjából egy kilométerre található a Borostyán-kút, más néven Szent-kút. A hagyomány szerint Szent Gellért is ezen a vidéken élt remeteként.
A források, a kis kápolna és a közeli Kálvária különösen meghitt hangulatot árasztanak az őszi lombok alatt. A 14 stációból álló keresztút nemcsak vallási emlékhely, hanem a környék egyik legkedveltebb rövid sétacélpontja is.
Bakonyújvár romjai: középkori titkok a fák között
A kalandosabb kirándulások kedvelőinek Bakonyújvár romjai is érdekes úti célt jelenthetnek. A középkori erődítményből ma már csak szerény maradványok láthatók, de az erdő mélyén rejtőző hely különleges hangulatot áraszt.
A romok felkeresése már komolyabb gyalogtúrát igényel, ezért érdemes megfelelő túracipővel, térképpel és elegendő idővel készülni.
Pannon Csillagda: utazás a világűrbe Bakonybélben
A település másik különlegessége a Pannon Csillagda, ahol a látogatók interaktív csillagászati és űrkutatási kiállításon fedezhetik fel a világegyetem titkait. A digitális planetárium, a látványos filmvetítések és a modern távcsövek a gyerekeknek és a felnőtteknek is élményt kínálnak.
Derült időben naptávcsöves megfigyelésre is lehetőség nyílhat, az előzetesen meghirdetett esti programokon pedig a csillagos égbolt kerül a középpontba.
Nyitvatartás 2026 őszén: Április 13. és november 1. között szerdától vasárnapig 10 és 17 óra között fogad látogatókat a Csillagda, november 1-jén is nyitva tart. A pénztár 16 órakor zár. Jegyárak 2026-ban: A felnőttbelépő 3900 forint, a kedvezményes jegy 3200 forint, a családi csomag 11 500 forint. A belépő a kiállítás mellett egy planetáriumi előadást is tartalmaz. Az esti csillagászati program ára 6500 forint személyenként, amelyre előzetesen, online lehet jegyet vásárolni.
Túrázás és zarándoklat: Bakonybélből számos út indul
Bakonybél a természetjárók számára is remek kiindulópont. A könnyed erdei sétáktól a hosszabb, nagyobb szintemelkedéssel járó túrákig sokféle útvonal közül választhatunk.
Népszerű kirándulóhely a Kerteskői-szurdok, a Gerence-patak völgye, az Odvas-kői-barlang és a Bakony legmagasabb pontja, a Kőris-hegy. A hosszabb túrák során Bakonyújvár romjai is útba ejthetők.
A település a Mária Út zarándokhálózatához is kapcsolódik. A közép-európai zarándokút a vallási és kulturális emlékhelyeket köti össze, Bakonybélben pedig a bencés monostor fontos megállóhely a zarándokok számára.
Egy őszi kirándulás, amelyet kár lenne kihagyni
Bakonybélben az a legjobb, hogy mindenki megtalálhatja a kedvére való programot. A történelem szerelmesei a monostorban és a várromoknál, a családok a Csillagdában, a természetkedvelők pedig a színpompás erdőkben tölthetnek el felejthetetlen órákat.
Galériánkban megmutatjuk, milyen gyönyörű Bakonybél az őszi hónapokban:
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