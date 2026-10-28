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Mesébe illő őszi kirándulás a Bakony szívében: Bakonybél legszebb látnivalói – fotók

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Aranyló erdők, ezeréves szerzetesi örökség, romantikus romok és csillagászati élmények várják azokat, akik ősszel Bakonybélbe látogatnak. A festői település nemcsak a természetjárók paradicsoma: a Szent Mauríciusz Monostor, a Borostyán-kút, a Kálvária és a Pannon Csillagda is különleges programot kínál. Mutatjuk, mit érdemes felfedezni, és mennyibe kerülnek a belépők. Íme Bakonybél látnivalói!
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  • A Szent Mauríciusz Monostor kiállítása, arborétuma és gyógynövénykertje különleges történelmi élményt kínál.
  • A monostor legutóbb közzétett belépőárai 2100–2500 forint között mozognak, a családi jegy 7900 forint.
  • A Pannon Csillagda november 1-jéig szerdától vasárnapig 10–17 óráig látogatható, a felnőttjegy 3900 forint.
  • A Borostyán-kút és a Kálvária könnyű sétával elérhető, Bakonyújvár romjaihoz hosszabb túra vezet.
  • Bakonybél a Mária Út zarándokhálózatának egyik megállóhelye is.

Bakonybél az egyik legszebb úti cél azoknak, akik szeretnének kiszakadni a hétköznapokból. A Magas-Bakony erdői október végén sárga, narancssárga és vörös árnyalatokban pompáznak, a falut körülölelő hegyek pedig szinte minden irányban kirándulásra csábítanak. A település különlegessége, hogy egyetlen napba történelmi látnivalók, meghitt erdei séták és izgalmas családi programok is beleférnek. Mutatjuk Bakonybél látnivalóit. 

Bakonybél látnivalói közé tartozó őszi erdő
Bakonybél látnivalói közé tartoznak a gyönyörű túraútvonalak is
Fotó: origo.hu  / origo.hu 

Bakonybél látnivalói

Szent Mauríciusz Monostor: ezeréves történelem és csodás arborétum

Bakonybél legismertebb nevezetessége a Szent Mauríciusz Monostor, amelyet 1018-ban alapítottak Szent István király idején. A ma is működő bencés közösség otthonában a látogatók megismerhetik a szerzetesi élet hagyományait, megtekinthetik a kiállítást, a gyógynövénykertet és a történelmi arborétumot.

A kert különösen szép ősszel, amikor az évszázados fák lombjai aranyszínűre váltanak. A monostorban látványműhelyek, gyógynövényszárító padlás és monostori termékeket kínáló ajándékbolt is található.

Nyitvatartás és belépők: a monostor hétköznapokon jellemzően 9 és 16–17 óra között, szombaton 9 és 17 óra között, vasárnap a szentmise után 11 és 12 óra között látogatható. A legutóbb elérhető jegyárak alapján a teljes árú belépő 2500 forint, a kedvezményes 2100 forint, a családi jegy pedig 7900 forint. 

Borostyán-kút és Kálvária: csendes séta az őszi erdőben

A falu központjától nagyjából egy kilométerre található a Borostyán-kút, más néven Szent-kút. A hagyomány szerint Szent Gellért is ezen a vidéken élt remeteként.

A források, a kis kápolna és a közeli Kálvária különösen meghitt hangulatot árasztanak az őszi lombok alatt. A 14 stációból álló keresztút nemcsak vallási emlékhely, hanem a környék egyik legkedveltebb rövid sétacélpontja is.

Bakonyújvár romjai: középkori titkok a fák között

A kalandosabb kirándulások kedvelőinek Bakonyújvár romjai is érdekes úti célt jelenthetnek. A középkori erődítményből ma már csak szerény maradványok láthatók, de az erdő mélyén rejtőző hely különleges hangulatot áraszt.

A romok felkeresése már komolyabb gyalogtúrát igényel, ezért érdemes megfelelő túracipővel, térképpel és elegendő idővel készülni.

Pannon Csillagda: utazás a világűrbe Bakonybélben

A település másik különlegessége a Pannon Csillagda, ahol a látogatók interaktív csillagászati és űrkutatási kiállításon fedezhetik fel a világegyetem titkait. A digitális planetárium, a látványos filmvetítések és a modern távcsövek a gyerekeknek és a felnőtteknek is élményt kínálnak.

Derült időben naptávcsöves megfigyelésre is lehetőség nyílhat, az előzetesen meghirdetett esti programokon pedig a csillagos égbolt kerül a középpontba.

Nyitvatartás 2026 őszén: Április 13. és november 1. között szerdától vasárnapig 10 és 17 óra között fogad látogatókat a Csillagda, november 1-jén is nyitva tart. A pénztár 16 órakor zár. Jegyárak 2026-ban: A felnőttbelépő 3900 forint, a kedvezményes jegy 3200 forint, a családi csomag 11 500 forint. A belépő a kiállítás mellett egy planetáriumi előadást is tartalmaz. Az esti csillagászati program ára 6500 forint személyenként, amelyre előzetesen, online lehet jegyet vásárolni.

Túrázás és zarándoklat: Bakonybélből számos út indul

Bakonybél a természetjárók számára is remek kiindulópont. A könnyed erdei sétáktól a hosszabb, nagyobb szintemelkedéssel járó túrákig sokféle útvonal közül választhatunk.

Népszerű kirándulóhely a Kerteskői-szurdok, a Gerence-patak völgye, az Odvas-kői-barlang és a Bakony legmagasabb pontja, a Kőris-hegy. A hosszabb túrák során Bakonyújvár romjai is útba ejthetők.

A település a Mária Út zarándokhálózatához is kapcsolódik. A közép-európai zarándokút a vallási és kulturális emlékhelyeket köti össze, Bakonybélben pedig a bencés monostor fontos megállóhely a zarándokok számára.

Egy őszi kirándulás, amelyet kár lenne kihagyni

Bakonybélben az a legjobb, hogy mindenki megtalálhatja a kedvére való programot. A történelem szerelmesei a monostorban és a várromoknál, a családok a Csillagdában, a természetkedvelők pedig a színpompás erdőkben tölthetnek el felejthetetlen órákat.

Galériánkban megmutatjuk, milyen gyönyörű Bakonybél az őszi hónapokban:

A falu közelében található Borostyán-kút, más néven Szent-kút, Bakonybél egyik legkedveltebb kirándulóhelye.
A hagyomány Szent Gellért emlékéhez köti a környéket, amelynek különleges hangulatát a forrás, a kis kápolna és az erdei környezet adja.
A kápolnától indul a kálvária, Jézus szenvedésének stációi.
Felérve a nem túl meredek dombra, a keresztre feszített Jézus és a két lator szobra várja a kirándulókat és a híveket.
Bakonybél egyik legfontosabb látnivalója a Szent Mauríciusz Monostor, amelynek alapítása a 11. század elejére nyúlik vissza.
A monostorban ikon kiállítás is megtekinthető.
A monostor kiállítása a hely történetébe és a szerzetesi élet mindennapjaiba enged bepillantást.
A monostor arborétumában az őszi lombszínek és a nyugodt környezet különösen szép látványt nyújtanak.
A szerzetesek az arborétumba őshonos és ritka növényfajokat is telepítettek.
Bakonybél egy igazán nyugodt, természetközeli település, ahol a házak végében már a természet az úr.
A Mária Út egy Közép-Európán áthaladó zarándok- és turisztikai hálózat, amelynek egyik legszebb szakasza a Bakonyban halad keresztül.
A történelem kedvelőinek Bakonyújvár romjai is izgalmas úti célt jelentenek. Az egykori erődítmény maradványai a Bakony erdős vidékének középkori múltját idézik. Bár ma már csak szerény nyomai láthatók, a hely különleges hangulatát éppen az adja, ahogyan a természet lassan visszahódította a régi falak környezetét.
Bakonybél igazi kirándulóparadicsom, több túraútvonalon indulhatunk el, amelyek különböző nehézségi szintűek.
Galéria: Mesébe illő őszi táj a Bakony szívében: Bakonybél legszebb helyei – fotók
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A falu közelében található Borostyán-kút, más néven Szent-kút, Bakonybél egyik legkedveltebb kirándulóhelye.

 

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