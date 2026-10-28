Mesébe illő őszi kirándulás a Bakony szívében: Bakonybél legszebb látnivalói – fotók

A Szent Mauríciusz Monostor kiállítása, arborétuma és gyógynövénykertje különleges történelmi élményt kínál.

A monostor legutóbb közzétett belépőárai 2100–2500 forint között mozognak, a családi jegy 7900 forint.

A Pannon Csillagda november 1-jéig szerdától vasárnapig 10–17 óráig látogatható, a felnőttjegy 3900 forint.

A Borostyán-kút és a Kálvária könnyű sétával elérhető, Bakonyújvár romjaihoz hosszabb túra vezet.

Bakonybél a Mária Út zarándokhálózatának egyik megállóhelye is.

Bakonybél az egyik legszebb úti cél azoknak, akik szeretnének kiszakadni a hétköznapokból. A Magas-Bakony erdői október végén sárga, narancssárga és vörös árnyalatokban pompáznak, a falut körülölelő hegyek pedig szinte minden irányban kirándulásra csábítanak. A település különlegessége, hogy egyetlen napba történelmi látnivalók, meghitt erdei séták és izgalmas családi programok is beleférnek. Mutatjuk Bakonybél látnivalóit.

Bakonybél látnivalói közé tartoznak a gyönyörű túraútvonalak is

Fotó: origo.hu / origo.hu

Bakonybél látnivalói

Szent Mauríciusz Monostor: ezeréves történelem és csodás arborétum

Bakonybél legismertebb nevezetessége a Szent Mauríciusz Monostor, amelyet 1018-ban alapítottak Szent István király idején. A ma is működő bencés közösség otthonában a látogatók megismerhetik a szerzetesi élet hagyományait, megtekinthetik a kiállítást, a gyógynövénykertet és a történelmi arborétumot.

A kert különösen szép ősszel, amikor az évszázados fák lombjai aranyszínűre váltanak. A monostorban látványműhelyek, gyógynövényszárító padlás és monostori termékeket kínáló ajándékbolt is található.

Nyitvatartás és belépők: a monostor hétköznapokon jellemzően 9 és 16–17 óra között, szombaton 9 és 17 óra között, vasárnap a szentmise után 11 és 12 óra között látogatható. A legutóbb elérhető jegyárak alapján a teljes árú belépő 2500 forint, a kedvezményes 2100 forint, a családi jegy pedig 7900 forint.

Borostyán-kút és Kálvária: csendes séta az őszi erdőben

A falu központjától nagyjából egy kilométerre található a Borostyán-kút, más néven Szent-kút. A hagyomány szerint Szent Gellért is ezen a vidéken élt remeteként.