Ez történik a testeddel, ha rendszeresen banánt eszel

Egy közepes méretű banán körülbelül 422 milligramm káliumot tartalmaz, ami a felnőttek számára ajánlott napi bevitel 9 százalékát jelenti. Ez az esszenciális ásványi anyag hozzájárulhat a vérnyomás csökkentéséhez, de más hatásai is vannak!

Banán fogyasztása: magas káliumtartalma miatt sok kedvező hatása van

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Miért előnyös a banán fogyasztása?

A banánt és más káliumban gazdag élelmiszereket is érdemes beilleszteni a kiegyensúlyozott étrendbe. Vesebetegség vagy csökkent veseműködés esetén azonban szükség lehet a káliumbevitel korlátozására.

A megfelelő káliumbevitel támogathatja a szív egészségét, hozzájárulhat az egészséges vérnyomás fenntartásához, és csökkentheti bizonyos betegségek kialakulásának kockázatát. A kálium hatása ugyanakkor az egyéni egészségi állapottól és szükségletektől is függhet.

A káliumnak számos fontos szerepe van a szervezetben. Többek között:

segíti az izmok összehúzódását,

támogatja az idegrendszer működését,

hozzájárul a szabályos szívveréshez,

segíti a tápanyagok sejtekbe jutását,

kedvezően hathat a vérnyomásra.

A dohányzás, a mozgásszegény életmód és más tényezők mellett a túl sok nátriumot – vagyis a konyhasó egyik alkotóelemét – tartalmazó étrend is hozzájárulhat a magas vérnyomás kialakulásához. A tartósan magas vérnyomás idővel olyan szövődményekhez vezethet, mint a szívbetegség, a stroke vagy a vesebetegség. A kálium segítheti a szervezetet abban, hogy a nátriumot a vizelettel kiválassza, emellett ellazíthatja az erek falát is. Ez a két hatás együttesen hozzájárulhat a vérnyomás csökkentéséhez.

Számos kutatás kimutatta, hogy egyes embereknél a magasabb káliumbevitel összefügg a vérnyomás csökkenésével. A kifejezetten a banán és a magas vérnyomás kapcsolatát vizsgáló kutatások száma ugyanakkor korlátozottabb. Egy 2024-es kutatás szerint azonban a több alma és banán fogyasztása alacsonyabb halálozási kockázattal járt a magas vérnyomással élők körében. Egy patkányokon végzett vizsgálat pedig arra jutott, hogy a banán mérsékelheti a magas vérnyomás és a cukorbetegség bizonyos hatásait.

Ha bizonytalan vagy abban, hogy mennyi káliumra van szükséged, érdemes orvossal egyeztetni a számodra megfelelő mennyiségről, különösen akkor, ha étrend-kiegészítőt is szedsz - írja a health.com.