Öregedés kívül-belül: vajon tényleg visszafordítható a biológiai óránk?

- Cikkünkben szó lesz az öregedéskutatás legfrissebb területeiről;
- a külsőnk és az agyunk öregedéséről és fiatalon tartásáról;
- az általunk megkérdezett szakértők pedig tanácsokkal látják el azokat, akik szeretnének megismerkedni a longevity-vel, vagyis az egészséges és hosszú élethez elengedhetetlen életmódbeli tényezőkkel.
Dr. Ficzere Andrea neurológus és reumatológus szakorvos, valamint dr. Széchenyi Kornél esztétikai orvos segítségét kértük a téma körüljárásában. Tarts velünk, ha téged is érdekel a biológiai óra megállításának vagy visszapörgetésének kérdése!
Lehetséges a biológiai óra visszapörgetése, vagy ez csak egy népszerű marketingfogás?
A két szakértő válasza elsőre eltérőnek tűnhet, valójában azonban kiegészítik egymást.
„Ha azt értjük megfiatalodás alatt, hogy visszaforgathatjuk a biológiai óránkat, és a szervezetünk ismét olyanná válhat, mint húszéves korunkban, akkor erre a válasz az, hogy nem, erre nem vagyunk képesek. Ha viszont azt, hogy bizonyos szerveink működését, fizikai teljesítőképességünket vagy akár egyes biológiai mutatóinkat javítani tudjuk, akkor a válasz egyértelműen igen" – mondta Dr. Ficzere Andrea neurológus.
Dr. Széchenyi Kornél hasonló véleményt fogalmazott meg a témában. Szerinte ugyanakkor vannak olyan folyamatok, amelyek részben visszafordíthatók a tudomány fejlődésének hála.
„Megfiatalítható a szervezetünk. Ez egyértelmű. Vannak folyamatok, amelyeket vissza lehet fordítani" – fogalmazott a szakember, aki szerint az öregedéskutatás legújabb eredményei több biztató lehetőséget is felvetnek, például a sejtek energiaellátása területén.
„Az úgynevezett NAD-szint (a sejtek energiaellátottsága – a szerk.) természetes módon csökken a korral, körülbelül húszévente megfeleződik. Egy negyvenéves embernek már csak feleannyi van belőle, mint egy húszévesnek, egy hatvanévesnek pedig már csak negyedannyi. Minél kevesebb energiát tudunk eljuttatni a felhasználás helyére, annál inkább energiaszegény állapot alakul ki."
Dr. Széchenyi Kornél szerint emiatt csökkenhet például a kollagéntermelés vagy a sejtkárosodások javításának hatékonysága is. Ez azonban nem végleges folyamat.
Ma már többféle módon lehet növelni a NAD-szintet. Egyre több klinikai vizsgálat igazolja, hogy ennek előnyös hatása lehet az öregedés lassításában, illetve bizonyos folyamatok visszafordításában.
Ha fiatalosnak tűnünk, azok is vagyunk?
A külsőnk gyakran elárulja, hogyan élünk, ezzel a szépészeti szakember is egyetért. Dr. Széchenyi Kornél szerint az életmód és a megjelenés között szorosabb kapcsolat van, mint azt sokan gondolják. Szerinte pusztán esztétikai beavatkozásokkal nem lehet tartós eredményt elérni.
„A dohányos bőrén látszik, hogy dohányzik. Ugyanígy említhetnénk az UV-sugárzás okozta káros hatásokat is. Ha nem védekezünk ellene, akkor a bőrünk is gyorsabban öregszik. Hiába ránctalan valakinek az arca, hogyha mellette a kézfején vagy a nyakán már látszanak a ráncok. Vagy hiába kisimult a bőre, ha közben túlsúlyos."
A szakértő szerint a fizikai és a mentális egészség ugyanúgy része a fiatalos megjelenésnek. „Nem elég kívülről szépnek látszani. Fontos, hogy a belső harmónia is meglegyen. Ebbe nemcsak a fizikai, hanem a mentális állapot is beletartozik."
Az agyunkat sem szabad kihagyni az egyenletből
Ha már a mentális egészség témájánál tartunk, dr. Ficzere Andrea szerint az agy esetében is különbséget kell tenni a megfiatalodás és az agyműködés javítása között.
„Az agy egyik legizgalmasabb tulajdonsága a neuroplaszticitás, vagyis az a képessége, hogy egész életünk során tud alkalmazkodni, tanulni és bizonyos mértékig új idegi kapcsolatokat kialakítani."
A neurológus öt kulcsterületet emelt ki, amellyel segíthetjük az agyunk karbantartását: a rendszeres testmozgást, a minőségi alvást, a folyamatos szellemi aktivitást, a társas kapcsolatokat, valamint a szív- és érrendszeri kockázati tényezők csökkentését.
A mozgás nem csak az izmainknak és a szívünknek tesz jót. Az agy vérellátására, az idegrendszer működésére és a kognitív egészségre is kedvező hatással lehet. A tanulás, az új élmények és a szellemi kihívások pedig segíthetnek fenntartani a kognitív tartalékainkat
– emelte ki. A neurológus elárulta azt is, hogy a legfontosabbnak mégis az emberi kapcsolatokat tartja. „A magány, az elszigetelődés és a tartós inaktivitás nemcsak a lelki egészségünket, hanem a kognitív működésünket is kedvezőtlenül befolyásolhatja.”
Nem a hosszú élet a cél
Abban mindkét szakértő egyetért, hogy a longevity, vagyis a hosszú és tudatos életmód valójában nem a ráncok eltüntetéséről vagy a korunkról szól.
„Lehet jól, fitten és fiatalosan kinézni, és fiatalos életfunkciókkal is rendelkezni idősebb korban" – fogalmazott dr. Széchenyi Kornél. Dr. Ficzere Andrea pedig az egész longevity-szemlélet lényegét egyetlen kérdésben foglalta össze.
„Mit ér az, ha valaki kilencven évig él, de az utolsó húszat súlyos betegséggel, kiszolgáltatottan tölti? Mennyivel másabb, ha nyolcvanévesen még képes utazni, sportolni, aktív társasági életet élni, és önállóan dönteni a saját életéről. A longevity szemléletében az a fontos, hogy ne akkor kezdjünk foglalkozni az egészségünkkel, amikor már elvesztettük azt; amikor már megjelentek a tünetek, hanem jóval korábban, akkor, amikor még egészségesek vagyunk" – zárta sorait a neurológus.
Ha további tudnivalók is érdekelnek a mentális egészség témaköréről, nézd meg ezt a videót:
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