Öregedés kívül-belül: vajon tényleg visszafordítható a biológiai óránk?

Cikkünkben szó lesz az öregedéskutatás legfrissebb területeiről;

a külsőnk és az agyunk öregedéséről és fiatalon tartásáról;

az általunk megkérdezett szakértők pedig tanácsokkal látják el azokat, akik szeretnének megismerkedni a longevity-vel, vagyis az egészséges és hosszú élethez elengedhetetlen életmódbeli tényezőkkel.

Dr. Ficzere Andrea neurológus és reumatológus szakorvos, valamint dr. Széchenyi Kornél esztétikai orvos segítségét kértük a téma körüljárásában. Tarts velünk, ha téged is érdekel a biológiai óra megállításának vagy visszapörgetésének kérdése!

A fiatalos külső önmagában nem minden: a testi- és mentális egészség együtt határozza meg a biológiai óra állását. Forrás: 1234RF

Lehetséges a biológiai óra visszapörgetése, vagy ez csak egy népszerű marketingfogás?

A két szakértő válasza elsőre eltérőnek tűnhet, valójában azonban kiegészítik egymást.

„Ha azt értjük megfiatalodás alatt, hogy visszaforgathatjuk a biológiai óránkat, és a szervezetünk ismét olyanná válhat, mint húszéves korunkban, akkor erre a válasz az, hogy nem, erre nem vagyunk képesek. Ha viszont azt, hogy bizonyos szerveink működését, fizikai teljesítőképességünket vagy akár egyes biológiai mutatóinkat javítani tudjuk, akkor a válasz egyértelműen igen" – mondta Dr. Ficzere Andrea neurológus.

Dr. Széchenyi Kornél hasonló véleményt fogalmazott meg a témában. Szerinte ugyanakkor vannak olyan folyamatok, amelyek részben visszafordíthatók a tudomány fejlődésének hála.

„Megfiatalítható a szervezetünk. Ez egyértelmű. Vannak folyamatok, amelyeket vissza lehet fordítani" – fogalmazott a szakember, aki szerint az öregedéskutatás legújabb eredményei több biztató lehetőséget is felvetnek, például a sejtek energiaellátása területén.

„Az úgynevezett NAD-szint (a sejtek energiaellátottsága – a szerk.) természetes módon csökken a korral, körülbelül húszévente megfeleződik. Egy negyvenéves embernek már csak feleannyi van belőle, mint egy húszévesnek, egy hatvanévesnek pedig már csak negyedannyi. Minél kevesebb energiát tudunk eljuttatni a felhasználás helyére, annál inkább energiaszegény állapot alakul ki."

Dr. Széchenyi Kornél szerint emiatt csökkenhet például a kollagéntermelés vagy a sejtkárosodások javításának hatékonysága is. Ez azonban nem végleges folyamat.

Ma már többféle módon lehet növelni a NAD-szintet. Egyre több klinikai vizsgálat igazolja, hogy ennek előnyös hatása lehet az öregedés lassításában, illetve bizonyos folyamatok visszafordításában.

Ha fiatalosnak tűnünk, azok is vagyunk?

A külsőnk gyakran elárulja, hogyan élünk, ezzel a szépészeti szakember is egyetért. Dr. Széchenyi Kornél szerint az életmód és a megjelenés között szorosabb kapcsolat van, mint azt sokan gondolják. Szerinte pusztán esztétikai beavatkozásokkal nem lehet tartós eredményt elérni.