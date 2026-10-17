A boldogságod kulcsa az érzelemszabályozásban rejlik. A stresszes helyzetekre ne ösztönösen reagálj.

A mentális egészség hatással van a szakmai és magánéleti kapcsolatokra, amelyeket a kötődési stílusunk felismerésével szabályozhatunk.

Rendszeres önreflexióval és naplózással feltárható, milyen tevékenységek vezetnek a teljes kiégéshez, így elkerülhetjük azokat.

Sokan úgy gondolják, hogy a pszichológus kanapéján ülve jöhetnek rá, hogyan harcoljanak a depresszió ellen, és hogyan izmozzák le a bennük dúló munkahelyi stresszt. Ezek a tényezők ugyanis mind a boldogságunkat csorbítják. Egy friss kutatás szerint viszont nem kell vagyonokat költeni a mentális egészségünkre; elég 3 ingyenes trükk a boldogságunk visszaszerzéséhez.

A pszichológusok szerint a boldogságunk kulcsa három trükkben rejlik. Illusztráció: Unsplash

Hogyan érjem el a boldogságot és a sikert?

Rengetegen hajszoljuk az anyagi sikereket, a karriert és a megbecsülést. A napi hajtásban azonban észre sem vesszük, hogy a mentális egészségünket tesszük kockára. Az irodában és a tárgyalószobában töltött órák után sokszor semmi másra nem marad energiánk, mint fáradtan lehuppanni a kanapéra és bekapcsolni a tévét. Ha azonban a legjobb sorozatunk sem kapcsol már ki minket, és folyton csak kattog az agyunk, lassanként egyre jobban kimerülünk, mígnem teljesen kiégünk. Az egyik legnagyobb probléma, hogy a siker mellett stresszmentes életre is vágyunk, ám a stressz ellen a boldogság a kulcs, ami aztán a sikerszériához is megnyithatja az utat. Kiégve azonban nehéz boldognak lenni, így ahhoz, hogy változtatni tudjunk, tudatos jelenlétre van szükség. Mark Travers pszichológus szerint ehhez elég mindössze három dologra odafigyelnünk. Ez a három

az érzelmeink megzabolázása;

a kötődési stílusunk megfejtése;

sikernapló vezetése.

Így zabolázd meg az érzelmeid

Gyakran kerülsz vitába a főnököddel, már az első mondatra robbansz, egy prezentáció előtt viszont lebénulsz? Ha képtelen vagy megregulázni az érzelmeid, a szakértő szerint elsőként azt kell felismerned, hogyan reagálsz stresszhelyzetben. Ha megvan a válasz, pozitív újraértékelést kell alkalmazz. Ilyen például, ha azt mondod magadnak: „Ez egy értékes lecke, amiből legközelebb profitálok”. Aki uralja az érzelmeit, az uralja a tárgyalóasztalt is.