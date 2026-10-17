- A boldogságod kulcsa az érzelemszabályozásban rejlik. A stresszes helyzetekre ne ösztönösen reagálj.
- A mentális egészség hatással van a szakmai és magánéleti kapcsolatokra, amelyeket a kötődési stílusunk felismerésével szabályozhatunk.
- Rendszeres önreflexióval és naplózással feltárható, milyen tevékenységek vezetnek a teljes kiégéshez, így elkerülhetjük azokat.
Sokan úgy gondolják, hogy a pszichológus kanapéján ülve jöhetnek rá, hogyan harcoljanak a depresszió ellen, és hogyan izmozzák le a bennük dúló munkahelyi stresszt. Ezek a tényezők ugyanis mind a boldogságunkat csorbítják. Egy friss kutatás szerint viszont nem kell vagyonokat költeni a mentális egészségünkre; elég 3 ingyenes trükk a boldogságunk visszaszerzéséhez.
Hogyan érjem el a boldogságot és a sikert?
Rengetegen hajszoljuk az anyagi sikereket, a karriert és a megbecsülést. A napi hajtásban azonban észre sem vesszük, hogy a mentális egészségünket tesszük kockára. Az irodában és a tárgyalószobában töltött órák után sokszor semmi másra nem marad energiánk, mint fáradtan lehuppanni a kanapéra és bekapcsolni a tévét. Ha azonban a legjobb sorozatunk sem kapcsol már ki minket, és folyton csak kattog az agyunk, lassanként egyre jobban kimerülünk, mígnem teljesen kiégünk. Az egyik legnagyobb probléma, hogy a siker mellett stresszmentes életre is vágyunk, ám a stressz ellen a boldogság a kulcs, ami aztán a sikerszériához is megnyithatja az utat. Kiégve azonban nehéz boldognak lenni, így ahhoz, hogy változtatni tudjunk, tudatos jelenlétre van szükség. Mark Travers pszichológus szerint ehhez elég mindössze három dologra odafigyelnünk. Ez a három
- az érzelmeink megzabolázása;
- a kötődési stílusunk megfejtése;
- sikernapló vezetése.
Így zabolázd meg az érzelmeid
Gyakran kerülsz vitába a főnököddel, már az első mondatra robbansz, egy prezentáció előtt viszont lebénulsz? Ha képtelen vagy megregulázni az érzelmeid, a szakértő szerint elsőként azt kell felismerned, hogyan reagálsz stresszhelyzetben. Ha megvan a válasz, pozitív újraértékelést kell alkalmazz. Ilyen például, ha azt mondod magadnak: „Ez egy értékes lecke, amiből legközelebb profitálok”. Aki uralja az érzelmeit, az uralja a tárgyalóasztalt is.
A kötődési stílus megfejtése
A siker a kapcsolatokon, a kötődéseken is múlik, vagyis hogy miképp rezonálsz másokkal és viszonyulsz hozzájuk. Ha nehezen építed a kapcsolati tőkéd, nem bízol meg senkiben, akkor a kötődési mechanizmusoddal van probléma. A kiút, ha észreveszed a rád jellemző mintákat, és bízni kezdesz önmagadban, valamint másokban.
Vezess sikernaplót
A legsikeresebb emberek pontosan tudják, hogy milyen tevékenységek töltik fel őket. Ha te is az ő táborukat erősítenéd, akkor kezdj el írni egy sikernaplót. A nap végén néhány mondat is elég arról, mi töltött fel aznap, mikor és milyen feladat végzése közben voltál a leghatékonyabb. Ha ezekre a kérdésekre megvan a válasz, máris okosabban oszlathatod el az energiáid, ami nagyobb sikerhez vezet.
A boldogságod kulcsa a stresszkezelésben is rejlik. Erről további tippeket ebben a videóban nézhetsz meg:
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