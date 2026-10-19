Takarításkor is jól jöhet: nem is hinnéd, mennyi mindenre jó a borotvapenge

A makacs szennyeződésektől a rászáradt festékig számos bosszantó foltot eltávolíthatunk borotvapenge használatával.

A borotvapenge takarításkor is hasznos eszköz lehet a háztartásban

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Borotvapenge: az ablakon lévő festékpöttyökre is jó

Felújítás után gyakran maradnak apró festékcseppek az ablaküvegen. Ezeket nem kell órákig dörzsölni, hiszen egy borotvapengével könnyedén eltávolíthatjuk. Előtte töröljük át nedves ruhával a felületet, és mindig lapos szögben dolgozzunk, így nem karcoljuk össze az üveget.

Ragacsos matricanyomok

A matricák és címkék ragasztója sokszor még akkor is a befőttesüvegen marad, amikor már lehúztuk róla a papírt. Először mosogatószeres vízzel áztassuk be a ragacsos maradványt, majd óvatosan kaparjuk le a pengével. Műanyagon ne próbálkozzunk, mert könnyen megkarcolhatjuk.

Távolítsuk el a maradékokat

Főzés közben könnyen a főzőlapra fröccsenhet az étel, a rászáradt maradványokat pedig nem mindig egyszerű eltávolítani. Ha a hagyományos tisztítószer nem segít, óvatosan nyúljunk alá a pengével. Csak kihűlt felületen dolgozzunk!

Pillanatok alatt eltűnik a vízkő

Nem könnyű megtisztítani a zuhanykabin üvegét, ha makacs, vastag vízkőréteg alakult ki rajta. Először oldjuk fel speciális tisztítószerrel, majd kaparjuk le a már fellazult lerakódást.

Rászáradt zsiradék a sütőajtón

A kifröccsent étel ráéghet a sütőajtó üvegére, amit később még a legerősebb vegyszerrel sem egyszerű eltávolítani. Fújjuk le hideg zsíroldóval, hagyjuk hatni néhány percig, majd fentről lefelé haladva húzzuk végig rajta a pengét.

Fugázzunk úgy, mint a profik

Fugázáskor könnyen kerülhet felesleges anyag a csempére vagy a járólap felületére, amit száradás után már nehéz eltávolítani. Ha megkötött, egy pengével kaparjuk le a maradványokat, de előtte próbáljuk ki egy kevésbé látható részen.

Ha megdermedt a viasz

A megdermedt gyertyaviaszt könnyen eltüntethetjük a mécsestartóról vagy üvegasztalról. A pengét tartsuk lapos szögben, és finoman dolgozzunk, hogy ne karcoljuk össze a felületet.

Makacs szennyeződés a vázán

Az üvegvázák alján vagy oldalán lévő vízkőtől és zöldes lerakódásoktól legkönnyebben forró ecetes vízzel lehet megszabadulni. Ha áztatás után sem sikerül teljesen megtisztítani, pengével óvatosan lazítsuk fel a szennyeződést.