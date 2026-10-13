Itt találkozhatsz gyilkosokkal a szabadulásuk után – elítélteket kérdeztünk a börtönben tanult szakmájukról a Budapesti Fegyházban

Mosoly a kamerába, kattanó zár, és már nyílik is az ajtó. Kollégámmal kimért léptekkel haladunk a Kozma utca 13. szám alatt található Budapesti Fegyház és Börtön udvarán. Azért jöttünk, hogy néhány elítélttel találkozzunk, akik számára – sok hétköznapi diákhoz hasonlóan – ugyancsak megkezdődött idén a tanév. A börtönben tanulható szakmák közül ki festőnek vagy mázolónak, ki pincérnek vagy szakácsnak tanul, de van, aki bolti eladónak, esetleg asztalosnak készül.

Fogvatartott a Budapesti Fegyház és Börtön egyik folyosóján – riportunkból kiderül, milyen börtönszakma tanulható a fogvatartás ideje alatt. Fotó: Hatlaczki Balázs

A belső kapu irányába menet felfigyelünk a homlokzatára az intézménynek, amelyet bár eredetileg is börtönnek építettek 1896-ban, az épületet eklektikus, romantikus stílusban tervezte az akkoriban kivételesen elismert Wagner Gyula.

A Budapesti Fegyház és Börtön celláin kilátásgátló található, hogy a rabok ne tudjanak „liftezni”, vagyis a fenti ablakokból különböző „árukat” leereszteni az alsóbb ablakokba. Fotó: Hatlaczki Balazs

Az ajtó nehéz, úgy kell betolni. Kiss Dóra törzsőrmester széles mosollyal vár minket, meglehet, kicsit késve érkezünk. A beengedés szigorú, a telefonunkat elzárják, a fényképezőt ellenőrzik, mi pedig áthaladunk egy biztonsági kapun. Az ajtók mindenhol kameraképi ellenőrzéssel, központi irányítással nyílnak, a dolgozók mágneskártyával közlekednek. Egy külön terem felé vesszük az irányt, útba ejtve a börtön sétálóudvarát. Szögesdrótokkal, vasráccsal elzárt területen körbe-körbe menetelnek a rabok – ez jelenti a szabadidőt. Továbbindulva egy keresztfolyosóra érünk. Jobbra tőlünk rabruhában mos fel éppen egy elítélt, balra villanykörtét cserélnek. A munkájukat szigort parancsoló tekintettel követik az őrök, a hangulat fegyelmezett. Eközben meg is érkezünk a külön teremhez, amelynek oldalában már felsorakozva áll négy rab, arra várva, hogy szólítsák őket.

Tizenegy éve vagyok bent, emberölésért

– fordul hozzám az első elítélt, aki a neve elhallgatását kérte. Tettéért 19 évre ítélték, feltételesen jövő nyáron szabadulhat. A rácsok mögött töltött évek során több szakmát is kitanult, mint mondja, ez remek módja annak, hogy időnként kiszakadjon a bezártságból.

A lapunknak először nyilatkozó fogvatartott az arcát nem vállalta, de elárulta: több szakmát is kitanult, szabadulása után pedig szakácsként szeretne elhelyezkedni. Fotó: Hatlaczki Balázs

„A kezdetektől fontos volt számomra, hogy idebent ne hagyjam el önmagam; hogy fejlődjek, gyarapítsam a tudásom. Eddig a szárazépítő, bolti eladó, fogadós és pincér szakmát végeztem el, idén szakácsnak kezdtem tanulni. A vendéglátós munkák mindig is közel álltak hozzám, lehetőség szerint szakácsként szeretnék majd elhelyezkedni” – mondja a 32 éves férfi, aki eredetileg gépészként dolgozott. Leendő szakácsként a helyi kosztot kifogásolta, a képzések kapcsán pedig elárulta, hogy azok nagyjából napi 3 órányi menekvést jelentenek a cellák mögül. Az órák előtt a rabtársaival még elvégzi a rászabott feladatokat, mint például a személyzeti helyiségek takarítását, kinyújtóztatja a végtagjait a kültéri sétálóban, majd reggel 8 órakor megkezdődik az oktatás. Ébresztő hajnali 4 óra 30 perckor van.