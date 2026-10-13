Itt találkozhatsz gyilkosokkal a szabadulásuk után – elítélteket kérdeztünk a börtönben tanult szakmájukról a Budapesti Fegyházban

Mosoly a kamerába, kattanó zár, és már nyílik is az ajtó. Kollégámmal kimért léptekkel haladunk a Kozma utca 13. szám alatt található Budapesti Fegyház és Börtön udvarán. Azért jöttünk, hogy néhány elítélttel találkozzunk, akik számára – sok hétköznapi diákhoz hasonlóan – ugyancsak megkezdődött idén a tanév. A börtönben tanulható szakmák közül ki festőnek vagy mázolónak, ki pincérnek vagy szakácsnak tanul, de van, aki bolti eladónak, esetleg asztalosnak készül.
A belső kapu irányába menet felfigyelünk a homlokzatára az intézménynek, amelyet bár eredetileg is börtönnek építettek 1896-ban, az épületet eklektikus, romantikus stílusban tervezte az akkoriban kivételesen elismert Wagner Gyula.
Az ajtó nehéz, úgy kell betolni. Kiss Dóra törzsőrmester széles mosollyal vár minket, meglehet, kicsit késve érkezünk. A beengedés szigorú, a telefonunkat elzárják, a fényképezőt ellenőrzik, mi pedig áthaladunk egy biztonsági kapun. Az ajtók mindenhol kameraképi ellenőrzéssel, központi irányítással nyílnak, a dolgozók mágneskártyával közlekednek. Egy külön terem felé vesszük az irányt, útba ejtve a börtön sétálóudvarát. Szögesdrótokkal, vasráccsal elzárt területen körbe-körbe menetelnek a rabok – ez jelenti a szabadidőt. Továbbindulva egy keresztfolyosóra érünk. Jobbra tőlünk rabruhában mos fel éppen egy elítélt, balra villanykörtét cserélnek. A munkájukat szigort parancsoló tekintettel követik az őrök, a hangulat fegyelmezett. Eközben meg is érkezünk a külön teremhez, amelynek oldalában már felsorakozva áll négy rab, arra várva, hogy szólítsák őket.
Tizenegy éve vagyok bent, emberölésért
– fordul hozzám az első elítélt, aki a neve elhallgatását kérte. Tettéért 19 évre ítélték, feltételesen jövő nyáron szabadulhat. A rácsok mögött töltött évek során több szakmát is kitanult, mint mondja, ez remek módja annak, hogy időnként kiszakadjon a bezártságból.
„A kezdetektől fontos volt számomra, hogy idebent ne hagyjam el önmagam; hogy fejlődjek, gyarapítsam a tudásom. Eddig a szárazépítő, bolti eladó, fogadós és pincér szakmát végeztem el, idén szakácsnak kezdtem tanulni. A vendéglátós munkák mindig is közel álltak hozzám, lehetőség szerint szakácsként szeretnék majd elhelyezkedni” – mondja a 32 éves férfi, aki eredetileg gépészként dolgozott. Leendő szakácsként a helyi kosztot kifogásolta, a képzések kapcsán pedig elárulta, hogy azok nagyjából napi 3 órányi menekvést jelentenek a cellák mögül. Az órák előtt a rabtársaival még elvégzi a rászabott feladatokat, mint például a személyzeti helyiségek takarítását, kinyújtóztatja a végtagjait a kültéri sétálóban, majd reggel 8 órakor megkezdődik az oktatás. Ébresztő hajnali 4 óra 30 perckor van.
„Az órák után vannak a látogatások, az ebédosztás, fürdetés, cellatakarítás, majd este 6 órakor van zárás. A villanyoltásra este fél 9-kor kerül sor.”
A fegyházban szintén gyilkosságért ül egy, az arcát ugyancsak nem vállaló rab, akit 2009. december 11-én ítéltek el, a szabadulása kedvezménnyel jövő áprilisban várható. Idén szakácsoktatásba kezdett, amellyel párhuzamosan jogászképzésen vesz részt levelező tanrendben. Az elmúlt 17 évben emelt szinten újraérettségizett történelemből és olasz nyelvből, utóbbiból nyelvvizsgát tett, kitanulta a festő, mázoló és kertész szakmát, valamint elvégezte Pécsett a teológiát és lelkipásztorként diplomázott.
„Én nem kábítószerezek, nem dohányzom. Dolgozok, tanulok, edzek idebent, máshogy nem is tudtam volna túlélni, az itteni ugyanis nem egy illusztris társaság. Nagyon hálás vagyok, hogy lehetőségem volt ezeket az iskolákat elvégezni, ezzel talán vissza fogok tudni adni valamit a társadalomnak, ha már a bűnömet nem tudom visszacsinálni. Nagyon megbántam a tettem, nem véletlenül kezdtem el a kereszténység felé fordulni. Pont jókor, jó időben ajánlották fel a lehetőséget, hogy teológiát tanulhassak. Heti 3-4 alkalommal bejártak ide oktatók, akikkel nagyon jó személyes kapcsolatom alakult ki. Teljes pálforduláson mentem keresztül, a pécsi tanulmányaim során pedig megtanultam, hogyan álljam meg a helyem a felsőoktatásban, ennek köszönhetem, hogy most jogot tanulhatok” – mesélte a férfi, aki a szabadulása után feltehetően egy étteremben kezd majd dolgozni, utána pedig jogi tanácsadóként szeretne elhelyezkedni.
A fotós kollégámmal ezen a ponton szusszanunk egyet. Én kávéért indulok, ő lő néhány képet a rabokról, akik úgy döntöttek, az arcukat, nevüket is felvállalják. Egyikőjük kábítószerek importálása miatt tölti a büntetését, másikójuk – állítása szerint – ittas vezetés miatt került rács mögé tavaly. A fotók lassacskán elkészülnek, én pedig lehörpintem a kávémat.
„Svájcban vagy hajón tervezem a jövőmet, miután 2028 júniusában szabadulok” – kezdi Szabó-Lusztig Ádám, aki bevallása szerint ittas vezetés miatt tölti 1 év 8 hónapos büntetését. „Idén kezdtem bele a pincérképzésbe. Az első félévben elméleti, a másodikban gyakorlati oktatás lesz, 11 hónap múlva meg is szerzem a papírt, utána még egy vendéglátós szakma elsajátításába is tervezek belekezdeni” – beszél a terveiről Ádám, aki korábban is felszolgálóként dolgozott, ám mint mondja, képesítés nélkül. „Azért is jelentkeztem, mert angol és német nyelven is állítanak ki bizonyítványt, amely a későbbiekben könnyítheti a külföldön való elhelyezkedésem.”
Az utolsó rab, aki a személyazonosságát felvállalva vállalt interjút, Sütő Csaba. Ő kábítószerek importálása miatt tölti több éves börtönbüntetését, feltételesen a hetedik évben, 2027. májusában szabadulhat. Az útja utána haza vezet Siófokra a családjához, otthon ugyanis a párja és két gyermeke várja.
„Az egyik kollégista Bécsben, a másik ott dolgozik állatorvosként, de mindketten rendszeresen hazajárnak. A párom rokkantnyugdíjas, így bár két személyes beszélgetés jár számomra egy hónapban, az egyiket mindig online tudjuk csak kihasználni” – ejt néhány szót a családjáról Csaba, aki a párjával idestova 38 éve van együtt.
Mint azt elárulta, annak idején azért nem tudta befejezni a gimnáziumot, mert történt egy tragikus haláleset a családjában, így a rácsok mögé kerülve az volt az első dolga, hogy leérettségizett. Ezután elsajátította a fogadós és bolti eladó szakmát, tavaly pedig szakácsnak kezdett tanulni.
„A börtönben nem tudnak annyi munkát adni, ahány rab van, így viszont rendszeresen ki tudok lépni a szobámból. Miután kitanultam a fogadós szakmát, a tanárok annyira megkedveltek, hogy biztattak a kereskedelmi oktatásra is, a szabadulásomig pedig magam választottam a szakács képzést. Az első éven túl vagyok, akkor zömében részfeladatokat végeztünk. Volt, aki a levest készítette, más a köretet, és így tovább. Idén fél év elméleti képzés van, majd az utolsó félévben már magasabb szinten sajátíthatjuk el a főzés tudományát” – fejti ki a képzés menetét az édesapa, megjegyezve, hogy ezekből a szakmákból tud majd a legtöbbet profitálni otthon, Siófokon. „A rokonaim szállodát üzemeltetnek a városban, talán ott tudnék elhelyezkedni először, idővel pedig szívesen megnyitnám a saját helyemet.”
Országszerte több mint hatezren tanulnak
A Büntetés-végrehajtás (BV) Országos Parancsnokságának korábbi közlése szerint az idei tanévben több mint hatezer diákra számítottak, közülük a legtöbben középiskolai, utána általános iskolai, végül a legkevesebben, de így is 1643-an szakmai képzésben vesznek részt. Sutka Marcsi, a Budapesti Fegyház és Börtön egy alosztályvezetője elmondta, a fővárosi intézményben az 1164 rab közül több mint 600-at iskoláztak be, de az idei jelentkezési lapok még feldolgozás alatt vannak.
„A legtöbben általános iskolai és szakmaképzésben vesznek részt, ezeket követi a gimnáziumi képzés. Elenyésző mértékben ugyan, de vannak az intézményben analfabéták is, akik első osztályban kezdik meg a tanulmányaikat. Szakmaképzésre való jelentkezést az intézmények által kiadott jelentkezési lapon tehetnek a rabok. Az egyik intézmény két éves képzéseket tart, innen kerülnek ki a festők, szárazépítők, asztalosok és szakácsok, míg a másik intézménynél egy év alatt elvégezhető a pincér, pincérsegéd, kereskedelmi értékesítő és bolti előkészítő szakma. A jelentkezőknek szükséges részt venniük egy tesztfelmérésen, hogy megvannak-e az alapkészségeik a választott szakma elvégzéséhez. Ehhez természetesen szükséges a 8. osztályos bizonyítvány, illetve egy egészségügyi alkalmassági vizsgálat. A legnépszerűbbek az építőipari képzések. Az iskolázottak a BV intézményeiben is elhelyezkedhetnek, de a piacon is megállják a helyüket, a bizonyítányukban ugyanis nem szerepel, hogy hol végezték el az adott szakot” – fejtette ki Sutka Marcsi.
A képzések elvégzéséért a rabok kreditpontokat kapnak, a pontjaik alapján pedig öt kategóriába sorolják be őket. Minél előrébb jut valaki, annál több kedvezményben részesül, illetve a feltételezett szabadlábra helyezését is korábbra tehetik.
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