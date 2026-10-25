A boszorkányóra titkai: Nagy jelentősége van, ha hajnali 3-kor felébredünk

Hajnali három óra, a szemünk pedig minden különösebb ok nélkül felpattan, képtelenek vagyunk visszaaludni. Insomnia, stressz vagy inkább a spirituális energiák közelsége tart minket ébren ebben a rövid, ám annál misztikusabb időszakban? Koncentráljunk, mert dolgunk lehet a boszorkányóra idején ébredő gondolatainkkal!

Boszorkányóra idején felerősödhetnek az intuíciók

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Létezik egy óra, amikor az általunk ismert valóság szilárd szabályai meginganak, az intuícióink pedig felerősödnek.

A folklórban ezt a hajnali három és négy óra közé eső időszakot boszorkányóraként emlegetik. Úgy tartják, hogy ilyenkor egyes érzékeny lelkek képesek észlelni azokat az energiákat és üzeneteket, amelyek nappal elvesznek a világ zajában.

Ha ekkor nyitjuk ki a szemünket, az szinte sosem a véletlen műve!

Mi az a boszorkányóra?

A boszorkányóra jelentése a nyugati folklórból ered, és évszázadok óta összefonódik a spirituális üzenetek tapasztalataival. Ez az a rövid időszak, amikor a fizikai világ és az asztrálsík közötti fátyol elvékonyodik, így a különböző energiák és láthatatlan erők könnyebben kapcsolatot létesítenek velünk. Korábban javasasszonyok, sámánok és gyógyítók is felhasználták ezt a hajnali órát, hogy hozzáférjenek a transzcendens rezgésekhez. A boszorkányóra ugyanis nemcsak a természetfeletti ideje, hanem a fokozott érzékenységé is. A csend, a sötétség és az álmok olyan kapukat nyithatnak meg, amelyeken keresztül kapcsolatba léphetünk tudatalattinkkal. A hagyományok szerint ilyenkor a lélek hangja erősebben szól, mint az ego vagy a puszta realitás talaján eredő gondolatok.

Miért ébredek fel hajnali 3-kor?

A hajnali három és négy óra közti álmatlanság mögött üzenet húzódik – különösképp, ha rendszeressé válik. A feleszmélés akkor történhet, amikor a lelkünk valamilyen változáson megy keresztül, egyfajta spirituális ébredés veszi kezdetét. Erős megérzéseink támadhatnak, tisztábban láthatunk egy-egy korábban zavarosnak tűnő élethelyzetet. Intuícióink próbálnak kapcsolatba lépni tudatos énünkkel. Lehet, hogy egy régóta halogatott döntés, egy lezáratlan kapcsolat vagy egy elfojtott érzelmi teher szeretné felhívni magára a figyelmet. Ha ébredés után folyton ugyanaz a gondolat vagy érzés ragad magával bennünket, érdemes odafigyelni rá, mert fontos útmutatást hordozhat magában. A boszorkányóra a spirituális vezetőnkkel vagy az elhunyt szeretteink energiáival való kapcsolódás ideje is lehet. Élénk álmokat, intenzív jelenlétérzést tapasztalhatunk. Ezektől az élményektől sem kell megijednünk: csupán a megszokottnál nyitottabb tudatállapotunk jelei.