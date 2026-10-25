A boszorkányóra titkai: Nagy jelentősége van, ha hajnali 3-kor felébredünk

Hajnali három óra, a szemünk pedig minden különösebb ok nélkül felpattan, képtelenek vagyunk visszaaludni. Insomnia, stressz vagy inkább a spirituális energiák közelsége tart minket ébren ebben a rövid, ám annál misztikusabb időszakban? Koncentráljunk, mert dolgunk lehet a boszorkányóra idején ébredő gondolatainkkal!
- Létezik egy óra, amikor az általunk ismert valóság szilárd szabályai meginganak, az intuícióink pedig felerősödnek.
- A folklórban ezt a hajnali három és négy óra közé eső időszakot boszorkányóraként emlegetik. Úgy tartják, hogy ilyenkor egyes érzékeny lelkek képesek észlelni azokat az energiákat és üzeneteket, amelyek nappal elvesznek a világ zajában.
- Ha ekkor nyitjuk ki a szemünket, az szinte sosem a véletlen műve!
Mi az a boszorkányóra?
A boszorkányóra jelentése a nyugati folklórból ered, és évszázadok óta összefonódik a spirituális üzenetek tapasztalataival. Ez az a rövid időszak, amikor a fizikai világ és az asztrálsík közötti fátyol elvékonyodik, így a különböző energiák és láthatatlan erők könnyebben kapcsolatot létesítenek velünk. Korábban javasasszonyok, sámánok és gyógyítók is felhasználták ezt a hajnali órát, hogy hozzáférjenek a transzcendens rezgésekhez. A boszorkányóra ugyanis nemcsak a természetfeletti ideje, hanem a fokozott érzékenységé is. A csend, a sötétség és az álmok olyan kapukat nyithatnak meg, amelyeken keresztül kapcsolatba léphetünk tudatalattinkkal. A hagyományok szerint ilyenkor a lélek hangja erősebben szól, mint az ego vagy a puszta realitás talaján eredő gondolatok.
Miért ébredek fel hajnali 3-kor?
A hajnali három és négy óra közti álmatlanság mögött üzenet húzódik – különösképp, ha rendszeressé válik. A feleszmélés akkor történhet, amikor a lelkünk valamilyen változáson megy keresztül, egyfajta spirituális ébredés veszi kezdetét. Erős megérzéseink támadhatnak, tisztábban láthatunk egy-egy korábban zavarosnak tűnő élethelyzetet. Intuícióink próbálnak kapcsolatba lépni tudatos énünkkel. Lehet, hogy egy régóta halogatott döntés, egy lezáratlan kapcsolat vagy egy elfojtott érzelmi teher szeretné felhívni magára a figyelmet. Ha ébredés után folyton ugyanaz a gondolat vagy érzés ragad magával bennünket, érdemes odafigyelni rá, mert fontos útmutatást hordozhat magában. A boszorkányóra a spirituális vezetőnkkel vagy az elhunyt szeretteink energiáival való kapcsolódás ideje is lehet. Élénk álmokat, intenzív jelenlétérzést tapasztalhatunk. Ezektől az élményektől sem kell megijednünk: csupán a megszokottnál nyitottabb tudatállapotunk jelei.
Fordítsuk javunkra az boszorkányóra energiáit!
Ha rendszeresen ebben az órában ocsúdunk fel, az első és legfontosabb, hogy ne nyúljunk azonnal a telefonunk után. Maradjunk néhány percig mozdulatlanok, figyeljük meg csendben, milyen érzések vagy gondolatok kavarognak bennünk. Az ébredést követő percekben érkeznek a legpontosabb intuitív üzenetek, ezért hasznos lehet egy álomnapló vezetése is. Jegyezzük le az álmainkat és gondolatainkat, és ha idővel visszaolvassuk őket, olyan minták rajzolódhatnak ki belőlük, amelyek segíthetnek megérteni, milyen emlékek, történetek, döntések nem hagyják nyugodni lelkünket. Választ kaphatunk megoldhatatlannak tűnő kérdéseinkre. Ebben segíthetnek a meditációs és manifesztációs gyakorlatok is, amelyek a boszorkányóra energiagazdag időszakában még eredményesebbek. Vizualizáljuk vágyainkat és céljainkat, hiszen ez nem a félelem ideje! Inkább egy különleges meghívó egy olyan térbe, ahol tisztábban hallhatjuk a hangot, amely a jó irányba vezet bennünket - írja a Fanny magazin.