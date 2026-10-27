Hányás, hasmenés, rosszullét: villámgyorsan terjed a calicivírus – így védekezhetsz ellene

Országszerte egyre többen számolnak be lázzal kísért hányásos, hasmenéses tünetekről. Ezeknek a többségét általában calicivírusok okozzák, különösképpen a víruscsaládba tartozó norovírus. A fertőző gyomor-bélhurut különösen könnyen terjed zárt közösségekben, például óvodákban, iskolákban és idősotthonokban.
Több calicivírushoz kapcsolódó járványt regisztráltak
A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ októberi jelentése szerint Magyarországon több közösségi gyomor-bélrendszeri járványt is regisztráltak, amelyek közül többnél laboratóriumi vizsgálat igazolta a calicivírus jelenlétét. A kórokozó lappangási ideje általában 12-48 óra, a panaszok pedig gyakran hirtelen jelentkeznek. A legjellemzőbb tünetek:
- hányinger és ismétlődő hányás;
- vizes hasmenés;
- hasi görcsök és fájdalom;
- levertség, fejfájás, esetenként láz.
A legtöbben egy-három nap alatt felépülnek, ám a gyakori hányás és hasmenés miatt könnyen kiszáradhatnak. Ez különösen a kisgyerekekre, idősekre és legyengült szervezetű betegekre jelent veszélyt.
„A gyerekek könnyebben kiszáradhatnak, ezért gyakrabban szorulnak kórházi kezelésre, de az idős, illetve legyengült szervezetre is súlyos hatással lehet a fertőzés, akár néhány órán belül kiszáradáshoz vezetve” – kezdte az Origónak dr. Kiss Csaba háziorvos. „A fertőzötteken tüneti terápia, hányáscsillapítás, folyadék- és ionpótlás segíthet, ám ha a hányás csillapíthatatlan, erős hasi fájdalom jelentkezik, a beteg levert és aluszékony, akkor orvosi beavatkozásra van szükség.”
Aki hasmenéssel küzd, számára aktív szén alkalmazása ajánlott, vagy olyan hasmenés csökkentő készítményeket, mint például a vény nélkül beszerezhető Smecta. Kerülni kell azonban az olyan gyógyszereket, amelyek megállítják a bél mozgását.
„Ilyen készítmény alkalmazása esetén a vírusok nem ürülnek a szervezetből és tovább szaporodnak, így a hasfogók hatásának megszűnésével a hasmenés akár sokkal rosszabb is lehet” – figyelmeztetett dr. Kiss.
Hogyan előzhetjük meg a megfertőződést?
A norovírus egyik legkellemetlenebb tulajdonsága, hogy rendkívül könnyen terjed, ezért a megelőzéshez különösen alaposnak és körültekintőnek kell lennünk.
„A hányással, hasmenéssel kiürített mikroszkopikus méretű kórokozók szinte minden környező tárgyra rákerülhetnek, illetve a beteg bőrén is megtapadhatnak. Ha megérintünk egy szennyezett tárgyat vagy érintkezünk a beteggel, majd a szánkhoz nyúlunk, szinte biztos a megfertőződés, ahhoz ugyanis kis mennyiségű vírussal való érintkezés is elég. Mivel nagyon változatos kórokozóról van szó, így nincs megfelelő védőoltás ellene. Amit tehetünk, hogy nagyon odafigyelünk a higiénés szabályok betartására. Fontos, hogy a beteg vécéhasználata után maga a vécé, a csaptelep, a kilincs, sőt a villanykapcsoló is fertőtlenítve legyen, mi pedig nagyon ügyeljünk a megfelelő kézmosásra, személyes higiéniára” – mutatott rá dr. Kiss Csaba háziorvos.
Ha valaki átesett a calicivírus-fertőzésen, neki célszerű kimosnia a szennyezett ruháit és ágyneműit, illetve a tünetek megszűnését követően 48 órán át otthon maradnia, a vírus ugyanis a gyógyulás után is ürülhet még a szervezetből. Éppen ezért ételt sem tanácsos készíteni másnak közvetlenül a tünetek elmúlása után.
Így moss helyesen kezet
A megfelelő védekezéshez a szappanos kézmosásnak legalább 20 másodpercig kell tartania, belefoglalva az ujjak közötti részek tisztítását is. Az alkoholos kézfertőtlenítők önmagukban nem elég hatékonyak a norovírus ellen.
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