Hányás, hasmenés, rosszullét: villámgyorsan terjed a calicivírus – így védekezhetsz ellene

Országszerte egyre többen számolnak be lázzal kísért hányásos, hasmenéses tünetekről. Ezeknek a többségét általában calicivírusok okozzák, különösképpen a víruscsaládba tartozó norovírus. A fertőző gyomor-bélhurut különösen könnyen terjed zárt közösségekben, például óvodákban, iskolákban és idősotthonokban.

A calicivírus-fertőzés súlyos hányást és hasmenést okoz. Illusztráció: 123RF

Több calicivírushoz kapcsolódó járványt regisztráltak

A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ októberi jelentése szerint Magyarországon több közösségi gyomor-bélrendszeri járványt is regisztráltak, amelyek közül többnél laboratóriumi vizsgálat igazolta a calicivírus jelenlétét. A kórokozó lappangási ideje általában 12-48 óra, a panaszok pedig gyakran hirtelen jelentkeznek. A legjellemzőbb tünetek:

hányinger és ismétlődő hányás;

vizes hasmenés;

hasi görcsök és fájdalom;

levertség, fejfájás, esetenként láz.

A legtöbben egy-három nap alatt felépülnek, ám a gyakori hányás és hasmenés miatt könnyen kiszáradhatnak. Ez különösen a kisgyerekekre, idősekre és legyengült szervezetű betegekre jelent veszélyt.

„A gyerekek könnyebben kiszáradhatnak, ezért gyakrabban szorulnak kórházi kezelésre, de az idős, illetve legyengült szervezetre is súlyos hatással lehet a fertőzés, akár néhány órán belül kiszáradáshoz vezetve” – kezdte az Origónak dr. Kiss Csaba háziorvos. „A fertőzötteken tüneti terápia, hányáscsillapítás, folyadék- és ionpótlás segíthet, ám ha a hányás csillapíthatatlan, erős hasi fájdalom jelentkezik, a beteg levert és aluszékony, akkor orvosi beavatkozásra van szükség.”

Aki hasmenéssel küzd, számára aktív szén alkalmazása ajánlott, vagy olyan hasmenés csökkentő készítményeket, mint például a vény nélkül beszerezhető Smecta. Kerülni kell azonban az olyan gyógyszereket, amelyek megállítják a bél mozgását.

„Ilyen készítmény alkalmazása esetén a vírusok nem ürülnek a szervezetből és tovább szaporodnak, így a hasfogók hatásának megszűnésével a hasmenés akár sokkal rosszabb is lehet” – figyelmeztetett dr. Kiss.

Hogyan előzhetjük meg a megfertőződést?

A norovírus egyik legkellemetlenebb tulajdonsága, hogy rendkívül könnyen terjed, ezért a megelőzéshez különösen alaposnak és körültekintőnek kell lennünk.