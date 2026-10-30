65 éve robbant fel a világ legerősebb bombája – elképesztő felvételek az atomkorszakból

- Az első sikeres atomrobbantást 1945. július 16-án hajtották végre az Egyesült Államokban.
- Hirosimára és Nagaszakira 1945 augusztusában dobtak atombombát, több tízezer ember azonnali halálát okozva.
- Az 1954-es Castle Bravo hidrogénbomba-kísérlet súlyos radioaktív szennyezést okozott a Marshall-szigeteken.
- A Cár-bomba 1961-es felrobbantása minden korábbi nukleáris robbanás erejét felülmúlta.
- Az atomfegyverek nemcsak a robbanás pillanatában pusztítanak: a sugárzás következményei hosszú távon is veszélyesek lehetnek.
A Cár-bomba felrobbantása a hidegháborús fegyverkezési verseny egyik legmegdöbbentőbb eseménye volt. A Szovjetunió 1961. október 30-án olyan hidrogénbombát próbált ki, amelynek ereje még a korábbi nukleáris kísérletekhez képest is elképesztőnek számított. A hatalmas gombafelhő több tíz kilométer magasra emelkedett, a robbanás lökéshullámát pedig a Földet többször megkerülve is érzékelték a műszerek. De az atomkorszak története jóval korábban, egy titkos amerikai kutatási programmal kezdődött.
Mielőbb megszületett a Cár-bomba: mi az az atombomba, és kik találták fel?
Az atombomba olyan nukleáris fegyver, amely az atommagok hasadásakor felszabaduló energiát használja fel. A másodperc töredéke alatt keletkező hatalmas energia pusztító lökéshullámot, rendkívüli hőt és ionizáló sugárzást idéz elő.
Az atombomba feltalálása nem egyetlen tudós érdeme. A maghasadás felfedezésében Otto Hahn, Fritz Strassmann, Lise Meitner és Otto Frisch játszott meghatározó szerepet. Az első működő nukleáris fegyvert a második világháború idején, az amerikai Manhattan-terv keretében fejlesztették ki. A program tudományos vezetője J. Robert Oppenheimer volt, akit gyakran az atombomba atyjaként emlegetnek.
A később kifejlesztett hidrogénbombák már a magfúzió energiáját is hasznosítják, ezért sokkal nagyobb robbanóerőre képesek. A Cár-bomba is ilyen termonukleáris fegyver volt.
Az első atomrobbantás: 1945-ben kezdődött az atomkorszak
1945. július 16-án az Egyesült Államok Új-Mexikó államában végrehajtották a Trinity fedőnevű kísérletet. Ez volt a történelem első sikeres nukleáris robbantása. A plutóniumalapú szerkezet felrobbanásakor vakító fény villant fel, hatalmas tűzgömb keletkezett, majd az ég felé emelkedett a később az atomkorszak jelképévé váló gombafelhő. A körülbelül 20 kilotonnás robbanás bebizonyította, hogy az új fegyver működőképes.
Hirosima és Nagaszaki: két város, amely örökre megváltozott
1945. augusztus 6-án az amerikai légierő ledobta a Little Boy nevű atombombát Hirosimára. A nagyjából 15 kilotonnás fegyver a japán város jelentős részét elpusztította. Három nappal később, augusztus 9-én Nagaszaki fölött robbant fel a Fat Man nevű, körülbelül 21 kilotonnás plutóniumbomba.
A robbanások és közvetlen következményeik emberek tízezreinek életét követelték. A sérülések, az égési sebek és a sugárterhelés miatt az áldozatok száma a következő hónapokban tovább emelkedett.
A becslések szerint 1945 végéig Hirosimában mintegy 140 ezren, Nagaszakiban körülbelül 70 ezren haltak meg, bár a pontos számokat nem lehet teljes bizonyossággal megállapítani.
Hirosima és Nagaszaki máig az egyetlen két város, amely ellen háborúban nukleáris fegyvert vetettek be.
Marshall-szigetek: az atomkísérlet, amelynek hosszútávú következményei lettek
A második világháború után az Egyesült Államok és a Szovjetunió egyre nagyobb teljesítményű nukleáris fegyvereket fejlesztett ki. Az amerikai atomkísérletek egyik fontos helyszíne a Csendes-óceánon fekvő Marshall-szigetek volt. Itt, a Bikini-atollon hajtották végre 1954. március 1-jén a Castle Bravo nevű hidrogénbomba-kísérletet.
A robbanás ereje elérte a 15 megatonnát, vagyis jóval meghaladta az előzetesen várt értéket. Ez volt az Egyesült Államok történetének legerősebb nukleáris robbantása. A radioaktív kihullás lakott szigeteket is elért, és egy japán halászhajó legénységét is sugárterhelés érte. A szennyezés súlyos egészségügyi és környezeti következményekkel járt, a kitelepítések pedig egész közösségek életét változtatták meg. A radioaktivitás hatása az ottani élővilágra a mai napig érezhető.
Cár-bomba: a robbanás, amely minden rekordot megdöntött
1961. október 30-án a Szovjetunió a Jeges-tengeren fekvő Novaja Zemlja szigetcsoport fölött felrobbantotta a Cár-bombát. A körülbelül 50 megatonnás hidrogénbomba több mint 3300-szor akkora energiát szabadított fel, mint a Hirosimára ledobott fegyver. A robbanás ereje a második világháború során felhasznált hagyományos robbanóanyagok összesített energiáját is sokszorosan felülmúlta – írja a Nuclear Museum.
A csaknem 27 tonnás bombát egy átalakított Tu–95-ös bombázó szállította. Ejtőernyővel engedték le, hogy a repülőgépnek legyen ideje eltávolodni a robbanás helyszínétől. A hatalmas gombafelhő körülbelül 60–65 kilométer magasra emelkedett. A lökéshullámot még a Földet többször megkerülve is érzékelték a műszerek, a robbanás hatása pedig több száz kilométeres távolságban is jelentkezett. A bombának eredetileg egy akár 100 megatonnás változatát is tervezték, de végül csökkentették a robbanóerejét, részben a radioaktív kihullás mérséklése érdekében.
A Cár-bombát soha nem vetették be háborúban. Felrobbantása a hidegháborús fegyverkezési verseny látványos erődemonstrációja volt, és máig ez számít a történelem legerősebb ember által előidézett robbanásának.
Miért annyira veszélyes az atombomba?
Az atomfegyverek pusztító hatása messze túlmutat egy hagyományos robbanásén.
- A robbanás helyszínének közelében a hatalmas lökéshullám épületeket dönthet romba, miközben a rendkívüli hősugárzás súlyos égési sérüléseket és kiterjedt tüzeket okozhat.
- A nukleáris robbanást ionizáló sugárzás is kíséri, amely nagy dózisban akut sugárbetegséget idézhet elő. Bizonyos körülmények között radioaktív részecskék kerülhetnek a levegőbe, amelyek a széllel távoli területekre is eljuthatnak, és beszennyezhetik a talajt, valamint a vizeket.
- A sugárterhelés hosszú távon egyes daganatos betegségek kockázatát is növelheti. Egy lakott területet érő nukleáris támadás ráadásul egyszerre teheti tönkre a kórházakat, az ivóvízellátást, az áramhálózatot és a közlekedést, megnehezítve a túlélők mentését.
A Cár-bomba 65 évvel ezelőtti robbanása ezért nem csupán történelmi rekord, hanem figyelmeztetés is: az emberiség olyan fegyvereket hozott létre, amelyek pusztító ereje egész városok és közösségek sorsát változtathatja meg.
Galériánkban történelmi felvételeken mutatjuk meg az atomkorszak legfontosabb robbantásait:
Nézd meg videón az egyik amerikai atombomba tesztelést:
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