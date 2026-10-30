65 éve robbant fel a világ legerősebb bombája – elképesztő felvételek az atomkorszakból

Az első sikeres atomrobbantást 1945. július 16-án hajtották végre az Egyesült Államokban.

Hirosimára és Nagaszakira 1945 augusztusában dobtak atombombát, több tízezer ember azonnali halálát okozva.

Az 1954-es Castle Bravo hidrogénbomba-kísérlet súlyos radioaktív szennyezést okozott a Marshall-szigeteken.

A Cár-bomba 1961-es felrobbantása minden korábbi nukleáris robbanás erejét felülmúlta.

Az atomfegyverek nemcsak a robbanás pillanatában pusztítanak: a sugárzás következményei hosszú távon is veszélyesek lehetnek.

A Cár-bomba felrobbantása a hidegháborús fegyverkezési verseny egyik legmegdöbbentőbb eseménye volt. A Szovjetunió 1961. október 30-án olyan hidrogénbombát próbált ki, amelynek ereje még a korábbi nukleáris kísérletekhez képest is elképesztőnek számított. A hatalmas gombafelhő több tíz kilométer magasra emelkedett, a robbanás lökéshullámát pedig a Földet többször megkerülve is érzékelték a műszerek. De az atomkorszak története jóval korábban, egy titkos amerikai kutatási programmal kezdődött.

A Nagaszaki atomrobbanás 1945-ben történt, a legnagyobb Cár-bomba viszont jócskán túltett rajta, bár utóbbi elvileg emberi áldozatokat nem követelt.

Mielőbb megszületett a Cár-bomba: mi az az atombomba, és kik találták fel?

Az atombomba olyan nukleáris fegyver, amely az atommagok hasadásakor felszabaduló energiát használja fel. A másodperc töredéke alatt keletkező hatalmas energia pusztító lökéshullámot, rendkívüli hőt és ionizáló sugárzást idéz elő.

Az atombomba feltalálása nem egyetlen tudós érdeme. A maghasadás felfedezésében Otto Hahn, Fritz Strassmann, Lise Meitner és Otto Frisch játszott meghatározó szerepet. Az első működő nukleáris fegyvert a második világháború idején, az amerikai Manhattan-terv keretében fejlesztették ki. A program tudományos vezetője J. Robert Oppenheimer volt, akit gyakran az atombomba atyjaként emlegetnek.

A később kifejlesztett hidrogénbombák már a magfúzió energiáját is hasznosítják, ezért sokkal nagyobb robbanóerőre képesek. A Cár-bomba is ilyen termonukleáris fegyver volt.

Az első atomrobbantás: 1945-ben kezdődött az atomkorszak

1945. július 16-án az Egyesült Államok Új-Mexikó államában végrehajtották a Trinity fedőnevű kísérletet. Ez volt a történelem első sikeres nukleáris robbantása. A plutóniumalapú szerkezet felrobbanásakor vakító fény villant fel, hatalmas tűzgömb keletkezett, majd az ég felé emelkedett a később az atomkorszak jelképévé váló gombafelhő. A körülbelül 20 kilotonnás robbanás bebizonyította, hogy az új fegyver működőképes.