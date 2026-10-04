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gasztronómiai élmény

Cékla: így lett a parasztok eledeléből a modern konyhaművészet sztárja

1 órája
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Ma már aligha lepődsz meg, ha egy étterem étlapján céklából készült fogásokat látsz. Sült cékla kecskesajttal, céklakrémleves, céklasaláta, vagy céklás desszert – a valaha egyszerű, vidéki zöldség mára a modern gasztronómia egyik kedvelt alapanyaga lett. De hogyan jutott el a fine diningig? Most megtudhatod.
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gasztronómiai élménycéklasalátakonyhai tippekcékla
  • A cékla lehet sárga, fehér, rózsaszín vagy akár belül csíkos is.
  • A levele is ehető: a zsenge céklalevél salátába, főzelékbe vagy párolva is felhasználható.
  • Görög és római hagyományokban a céklának vágyfokozó, szerelmi hatást tulajdonítottak.

Ősét régebben elsősorban a leveleiért fogyasztották, nem a ma ismert húsos gyökeréért. A lédús cékla népszerűségének egyik titka a praktikum volt: jól termeszthető, olcsó és megfelelő körülmények között hosszú ideig tárolható. A pincében hónapokig elállt, ezért a téli konyha megbízható alapanyaga volt. 

Cékla kosárban
A cékla az egyik legsokoldalúbb hazai szuperélelmiszerünk.
Fotó: New Africa / Shutterstock

A séfek fantáziáját megmozgatta a cékla színe

A régi paraszti konyhában nem az volt a kérdés, hogy egy alapanyag mennyire elegáns, hanem hogy mennyi embert lehet vele jóllakatni, mennyire könnyű előállítani, és meddig marad ehető. Időközben a felhasználása egyre változatosabb lett: főzték, sütötték, savanyították, levesbe tették, salátát készítettek belőle. Kelet-Európában pedig a céklás levesek, köztük a borscs különböző változatai váltak népszerűvé. 

A cékla természetes pigmentjei olyan erősek, hogy már kis mennyiségű lé is látványosan megfestette az ételeket. A modern konyha ezt ma már tudatosan használja.

Cékla krémleves, borscs
A borscs Ukrajna tradicionális, ikonikus nemzeti levese, bár sokan orosz ételként ismerik.
Fotó: Tatiana Volgutova / Shutterstock

A cékla mint szerelmi növény

Az ókori görögöknél és rómaiaknál a céklát vágyfokozó, szerelmi növényként tartották számon. Aphroditéval, a szerelem és szépség istennőjével is kapcsolatba hozták: állítólag Aphrodité céklát evett szépsége megőrzésére. Pompejiben pedig a Lupanare, vagyis a híres ókori bordély falain céklát ábrázoló freskók is fennmaradtak. 

céklát szedő pár
Reszelve salátákba (almával és sárgarépával) vagy frissen préselt zöldségléként is kiváló vitaminforrás.
Fotó: Pixel-Shot / Shutterstock

Természetes édessége miatt a csokoládéval is meglepően jól harmonizál, ezért a céklás brownie sem számít már különlegességnek a kreatív konyhában.

Miért lett divat a céklafogyasztás?

A séfek rájöttek, hogy ebben az egyszerű zöldségben sokkal több van: Mauro Colagreco, 

a világ egyik leghíresebb séfje durva sóágyban süti a céklát több órán át, majd vékonyra szeleteli, és luxus kaviárral, valamint egy gazdag, vajas-tejszínes mártással tálalja. 

csíkos cékla
A csíkos cékla jóval édesebb, enyhébb és lágyabb ízű, mint a hagyományos.
Fotó: Olga Bondarenko / Shutterstock

A cékla tehát kiváló példa arra, hogy ami egyszerű paraszti alapanyagnak tűnik, abból egy kis fantáziával a konyha egyik legizgalmasabb alapanyaga válhat.

A cékla jótékony hatásai

A cékla természetes nitrátokat, folátot, káliumot és antioxidáns hatású vegyületeket tartalmaz. A benne található nitrátokból a szervezet nitrogén-monoxidot képezhet, ami szerepet játszik az erek tágulásában és a véráramlásban. Emiatt a céklát a sportteljesítmény és a szív-érrendszeri egészség szempontjából is kutatják. A változatos étrend részeként fogyasztva értékes zöldség, de önmagában természetesen nem helyettesít semmilyen kezelést.

Készíts isteni borscsot céklából:

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