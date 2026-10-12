Főszerepben egy alulértékelt szuperélelmiszer – így hat a cékla az egészségre

A friss céklalé tökéletes napindító lehet.

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A cékla és az aktív életmód

Aki rendszeresen mozog vagy komolyabban sportol, jól teszi, ha mielőbb beépíti a céklát az étrendjébe. Tudományos vizsgálatok szerint a színes zöldség növeli az állóképességet, a nitrátoknak köszönhetően javítja a vérkeringést, ezáltal több oxigén és tápanyag juthat a sejtekhez, ami kifejezetten előnyös fizikai aktivitás során. Mindennek következtében a zöldség rendszeres fogyasztásával javítható a teljesítmény és fokozható az erőnlét.

Hogyan együk a céklát?

Nem mindegy, milyen formában használjuk fel és vesszük magunkhoz a gyökérzöldséget, mivel a különféle feldolgozási módok befolyásolják, hogy mennyi hatóanyag marad a céklában. Emiatt a legideálisabb, ha nyersen falatozunk belőle, hiszen így juthatunk hozzá a legtöbb tápanyaghoz. Felszeletelhetjük vékonyan és falatozhatjuk nassolnivalóként, de salátához reszelhetjük, zöldséglevekhez pedig turmixolhatjuk is az értékes alapanyagot. A párolt vagy sült, például céklacsipsz formájában elérhető verzió már kevesebb vitamin tartalmaz, de még ilyen formában is egészséges és ajánlott a hétköznapok során elkészíteni vagy beszerezni.

Mellékhatásai is lehetnek Akik hajlamosak vesekőre, jobb ha kerülik a céklafogyasztást, mert a zöldségben található oxalátok vesekő kialakulását is előidézhetik. A sok rost puffadást okozhat, a nitrát pedig csökkentheti a vérnyomást, ami nem kedvez azoknak, akik amúgy is alacsony vérnyomással küzdenek, esetleg éppen emiatt szednek gyógyszert. A magas káliumtartalom miatt óvatosan bánjunk a káliumot magában foglaló étrend-kiegészítőkkel, továbbá ha a cékla megevése után viszketést, csalánkiütést vagy nehézkes légzést tapasztalunk, keressünk fel orvost, mert a cékla ritkán allergiát is okozhat.

Ne ijedjünk meg tőle A cékla erőteljes színe nemcsak a tányérunkat és a fogás többi részét, de a vizeletet, sőt a székletet is megszínezheti. Erről az élénk színért felelős betalain nevű növényi pigment tehet. A céklafogyasztás utáni napokban tapasztalható rózsaszínes vagy vöröses árnyalatú végtermék nem egészségügyi problémát jelez. Az elszíneződésektől tehát nem érdemes megijednünk, helyette inkább gondoljunk bele abba, hogy a felsorolt pozitív élettani hatásokon túl milyen betegségekre jó a cékla. A zöldség egészségre gyakorolt előnyeit szinte végeláthatatlan listán lehetne még sorolni...

Kíváncsi vagy, hogy mi történik a testeddel, ha elkezdesz mindennap céklát enni, például diétás fogások formájában? Akkor nézd meg ezt a videót:

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