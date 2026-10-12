Főszerepben egy alulértékelt szuperélelmiszer – így hat a cékla az egészségre

- A cékla igazi szuperélelmiszer, ha a szervezetünkre való hatását vizsgáljuk.
- A sportos életmódot folytatóknak kötelező lenne rendszeresen fogyasztani.
- Minden esetben ugyanakkor nem tanácsos céklát enni, ugyanis vannak mellékhatásai.
Különösen sokoldalú a jellegzetes földes ízű zöldség, ennek ellenére nem használjuk ki maximálisan a benne rejlő lehetőségeket; pedig a cékla nemcsak a tányérunkat, hanem a mindennapjainkat is képes megszínesíteni azzal, hogy értékes tápanyagokkal látja el a szervezetünket. Lássuk, mire jó a cékla, és pontosan melyek a cékla hatásai a szervezetre!
A cékla hatása az egészségre
A céklarépának vagy vörös répának is nevezett salátanövény egy kifejezetten megosztó zöldség, főként földes íze miatt. Mégis érdemes megbarátkozni vele és felvenni a rendszeresen fogyasztott ételeink közé, hiszen számtalan előnye van a szervezetünkre nézve. Egyebek mellett a következőket lehet kiemelni:
- a céklában kifejezetten sok a vas, 200 grammban mintegy 2 milligramm van, ami a napi beviteli szükségletünk 10-15 százaléka;
- a színes zöldségben előforduló C-vitamin és réz segíti a vas felszívódását, de nem elhanyagolható a benne található kalcium, folsav, mangán, magnézium és kálium mértéke sem;
- ereje mindezeken felül abban rejlik, hogy a különféle vitaminok, ásványi- és tápanyagok olyan ideális összetételben vannak benne jelen, hogy azok egymást segítve szívódnak fel és hasznosulnak;
- a cékla tele van antioxidánsokkal, ezáltal gyulladáscsökkentő, valamint méregtelenítő hatással is bír, ezért a bőrre, a bőröregedés lassítására és a különféle bőrproblémákra is jó hatással van;
- keringésfokozóként a cékla az idegrendszer egészségét is támogatja, rendszeres fogyasztásával ráadásul a demencia kialakulásának kockázata is csökkenthető;
- a gyökérzöldség zöld levelei kitűnő luteinforrások, így segíthetnek megelőzni a korral járó szembetegségeket, támogatva a szem egészségét, valamint a bőr és az idegrendszer egészségére is pozitív hatással vannak;
- a vörös répa gazdag nitrátokban, amelyeket a szervezetünk értágító hatású nitrogén-monoxiddá alakít, így a cékla rendszeres fogyasztása segíthet kordában tartani a magas vérnyomást.
Zamatos élmények
Habár a cékláról a legtöbben a földízre asszociálunk, ez a zöldség nem csupán erre emlékeztet. Nyersen fogyasztva roppanós, megidézi a sárgarépa frissességét, ugyanakkor a természetes cukrok jelenléte miatt némi édeskés ízt is érezhetünk, ami egyértelműen érdekessé teszi az étkezéseket vagy a nassolást.
A cékla és az aktív életmód
Aki rendszeresen mozog vagy komolyabban sportol, jól teszi, ha mielőbb beépíti a céklát az étrendjébe. Tudományos vizsgálatok szerint a színes zöldség növeli az állóképességet, a nitrátoknak köszönhetően javítja a vérkeringést, ezáltal több oxigén és tápanyag juthat a sejtekhez, ami kifejezetten előnyös fizikai aktivitás során. Mindennek következtében a zöldség rendszeres fogyasztásával javítható a teljesítmény és fokozható az erőnlét.
Hogyan együk a céklát?
Nem mindegy, milyen formában használjuk fel és vesszük magunkhoz a gyökérzöldséget, mivel a különféle feldolgozási módok befolyásolják, hogy mennyi hatóanyag marad a céklában. Emiatt a legideálisabb, ha nyersen falatozunk belőle, hiszen így juthatunk hozzá a legtöbb tápanyaghoz. Felszeletelhetjük vékonyan és falatozhatjuk nassolnivalóként, de salátához reszelhetjük, zöldséglevekhez pedig turmixolhatjuk is az értékes alapanyagot. A párolt vagy sült, például céklacsipsz formájában elérhető verzió már kevesebb vitamin tartalmaz, de még ilyen formában is egészséges és ajánlott a hétköznapok során elkészíteni vagy beszerezni.
Mellékhatásai is lehetnek
Akik hajlamosak vesekőre, jobb ha kerülik a céklafogyasztást, mert a zöldségben található oxalátok vesekő kialakulását is előidézhetik. A sok rost puffadást okozhat, a nitrát pedig csökkentheti a vérnyomást, ami nem kedvez azoknak, akik amúgy is alacsony vérnyomással küzdenek, esetleg éppen emiatt szednek gyógyszert. A magas káliumtartalom miatt óvatosan bánjunk a káliumot magában foglaló étrend-kiegészítőkkel, továbbá ha a cékla megevése után viszketést, csalánkiütést vagy nehézkes légzést tapasztalunk, keressünk fel orvost, mert a cékla ritkán allergiát is okozhat.
Ne ijedjünk meg tőle
A cékla erőteljes színe nemcsak a tányérunkat és a fogás többi részét, de a vizeletet, sőt a székletet is megszínezheti. Erről az élénk színért felelős betalain nevű növényi pigment tehet. A céklafogyasztás utáni napokban tapasztalható rózsaszínes vagy vöröses árnyalatú végtermék nem egészségügyi problémát jelez. Az elszíneződésektől tehát nem érdemes megijednünk, helyette inkább gondoljunk bele abba, hogy a felsorolt pozitív élettani hatásokon túl milyen betegségekre jó a cékla. A zöldség egészségre gyakorolt előnyeit szinte végeláthatatlan listán lehetne még sorolni...
Kíváncsi vagy, hogy mi történik a testeddel, ha elkezdesz mindennap céklát enni, például diétás fogások formájában? Akkor nézd meg ezt a videót:
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