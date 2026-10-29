Egy apró felirat miatt robbant ki a botrány a Lidlben

A The Guardian beszámolója szerint a citrushéj fogyaszthatósága egy vírusként terjedő Instagram-bejegyzés után került a figyelem középpontjába. A fényképeken brit Lidl-termékek címkéi láthatók, amelyeken a felhasznált tartósító és gombaölő szereket is felsorolták.

Citrushéj fogyasztása: váratlan felirat kavart botrányt a Lidlben. Fotó: Pixabay

Fogyasztható-e a vegyszerekkel kezelt citrushéj?

A lime-ok csomagolásán az azoxistrobin és a fludioxonil, a könnyen hámozható citrusokon pedig többek között imazalil, 2-fenil-fenol, tiabendazol és pirimetanil szerepelt. A viaszbevonat részeként az E903 adalékanyagot is feltüntették.

A Pesticide Action Network UK képviselője szerint a felsorolt anyagok jelentős része gombaölő szer. Az imazalilt a citrusfélék tárolása és szállítása során alkalmazzák, maradványai pedig főként a héjon fordulhatnak elő, így reszeléskor az ételbe kerülhetnek.

Az anyagok meghatározott határértékeken belül külön-külön engedélyezettek. A kampányszervezetet elsősorban az úgynevezett koktélhatás aggasztja, vagyis az, hogy a fogyasztók egyszerre több növényvédőszer-maradvánnyal találkozhatnak.

A szervezet szakértője szerint az alapos mosás sem feltétlenül távolítja el valamennyi maradványt, mivel bizonyos szerek megtapadnak a gyümölcsön vagy annak szöveteibe is bekerülhetnek.

Aki teljesen el szeretné kerülni a felsorolt kezelőanyagokat, annak a cikkben megszólaló szakértők bio citrusfélék vásárlását javasolják.

A Lidl közölte, hogy a termékek összetétele és kezelése nem változott, azok továbbra is megfelelnek a brit élelmiszer-biztonsági előírásoknak. A vállalat szerint a figyelmeztetés tévedésből került a címkére, amelyet a beszállítóval együttműködve javítanak.