Újra berobbant az „amerikai covid” – így különböztesd meg a náthától és az influenzától

Emelkedett a kórházi felvételek száma az Egyesült Királyságban a Covid-aktivitás fokozódása miatt. A legfrissebb adatok szerint augusztus és szeptember között 950-ről 4 ezer 939 főre emelkedett az egészségügyi intézményekben regisztráltak száma, az elmúlt héten pedig 28 Covid okozta halálesetet is regisztráltak, az előző héthez képest 9 fős emelkedéssel. Az egyre hűvösebb idő miatt hazánkban is egyre nagyobb a kockázat, ezért az alábbiakban kifejtjük, melyek a Covid tüneteit, és miben különböztethetők meg azok a nátha és az influenza okozta panaszoktól.

Az újonnan jelentkező erős köhögés egyike a Covid tüneteinek Fotó: vectorfusionart / Shutterstock

Így különböztethetők meg a nátha, az influenza és a covid tünetei

A jelenleg az Egyesült Királyságban terjedő, és a hazánkban is többségi arányban jelen lévő XFG vírustörzsek már 2025 óta ismertek. Dr. Alex Allen, a brit Egészségbiztonsági Ügynökség (UKHSA) tanácsadó epidemiológusa szerint nincs rá bizonyíték, hogy ezek az ágensek súlyosabb betegséget okoznának vagy gyorsabban terjednének, mint korábban, azok azonban fokozott veszélyben lehetnek, akik nem oltatják be magukat. Mint kiemelte, az idei oltóanyagot kifejezetten ezekre a törzsekre fejlesztették ki.

„A Covid-19 károsíthatja a tüdőt és a légutakat. Köhögés, tüsszentés és a fertőzött személyekkel való szoros érintkezés útján terjed, illetve akkor is, ha valaki megérinti a fertőzött felületeket, majd utána a szemét, az orrát vagy a száját” – figyelmeztetett az orvos, kiemelve a koronavírus-fertőzés okozta tüneteket. Ezek a következők:

magas láz vagy hidegrázás;

folyamatos, gyakori köhögés;

a szaglás vagy ízérzés elvesztése, megváltozása;

légszomj;

fáradtság, kimerültség érzése;

testfájdalom;

fej- és torokfájás;

orrdugulás vagy orrfolyás;

étvágytalanság;

hasmenés;

hányinger, hányás.

Ezek közül a torokfájás, orrdugulás vagy orrfolyás, tüsszentés és köhögés a megfázás és az influenza velejárói is lehetnek, megfázás esetén azonban a tünetek enyhébbek és fokozatosan jelentkeznek. A betegek általában 1-2 két héten belül kezdik jobban érezni magukat. Influenza esetén a tünetek hirtelen jelentkeznek, súlyosabbak és hosszú ideig tartanak. Gyakoribb a láz, a hidegrázás, valamint izomfájdalom is felléphet.

Koronavírus-fertőzésre többnyire akkor gyanakodhatunk, ha a magas láz mellett újonnan jelentkező, folyamatos köhögéstől szenvedünk, ezenkívül íz- és szaglásvesztés vagy -változás lép fel.

„A Covid-19-ben szenvedő emberek többsége néhány héten belül jobban lesz, de bőséges vízfogyasztással és sok pihenéssel enyhíthetők a tünetek. Ezenkívül különféle vény nélkül kapható készítmények is beszerezhetők a patikákban a szimptómák kezelésére” – magyarázta Claire Nevinson gyógyszerész a Daily Starnak. Hasonlóképp a megfázás tünetei is enyhíthetők, ehhez sok pihenésre, bőséges folyadékfogyasztásra, illetve sok gyümölcsöt és zöldséget tartalmazó, kiegyensúlyozott étrendre van szükség. A fájdalom és a láz hatékonyan enyhíthető paracetamol vagy ibuprofen tartalmú készítmények szedésével, valamint köhögéscsillapítók, orrspray-k és torokcukorkák alkalmazása is hasznos lehet.