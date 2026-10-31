Nem biztos, hogy veled van a baj: ezért lesz valakiből a család fekete báránya

A közösségek természetes velejárója, hogy bizonyos emberekhez bizonyos tulajdonságokat kapcsolnak, ezekből a benyomásokból pedig idővel szerepeket alkotnak. Van, aki béketeremtő, van, aki döntéshozó, van, aki a felelősségteljes „jó gyerek” lesz, és gyakran akad valaki, akire rendszerint ujjal mutogatnak, ha feszültség üti fel a fejét a vacsoraasztalnál. Őt keresik a viták, sértettségek vagy kudarcok mögött. Csakhogy a fekete bárány bélyege nemcsak arról árulkodik, aki viseli. Rengeteg mesél a család egészéről is - írja a Fanny magazin.

A család fekete báránya: ezt mondja a pszichológus Fotó: unsplash.com

A család fekete báránya: ezt mondja a pszichológus

Így születik a bűnbak

Amikor meghalljuk a fekete bárány kifejezést, olyan emberre gondolunk, aki nehéz természetű, sokszor és könnyen konfliktusos helyzetbe kerül, vagy valamilyen módon kilóg a sorból. Ez a szerep azonban ennél összetettebb lehet. Kiváltképp egy családban. A jelenség hátteréről és a bűnbakká válás lelki következményeiről Dr. Makai Gábor klinikai szakpszichológust, pszichoterapeutát kérdezzük.

– Egy rokonság vagy bármilyen közösség könnyen és sokszor akár tudattalanul ítéletet mond valakiről, címkét ragaszt rá. A fekete bárány pozícióját általában valóban egy olyan ember kapja meg, aki kimond bizonyos dolgokat vagy viselkedésében eltér attól, amit az adott egység megszokott, kényelmesnek talál. Gyakran azonban nem egy kirívó, bomlasztó magatartás áll a bűnbakká válás hátterében, hanem egyszerűen az, hogy az illető változtat korábbi működésmódján, hozzáállásán. Ez különösen a kamaszkorban és a fiatal felnőttkorban válhat látványossá, amikor a gyermek természetes módon elkezd leválni a szüleiről és kialakítja saját identitását. Azonban később is előfordulhat ilyesfajta megbélyegzés. Ha valaki hosszú időn át alkalmazkodott, az elvárásoknak megfelelően cselekedett, akkor a környezete számára ez válik természetessé. Később azzal, hogy elkezd önálló döntéseket hozni, nemet mond, határokat húz, zavart okozhat a rendszerben. Sok szülővel előfordulhat például, hogy nem tudja kezelni ezt a fordulatot, és bűntudatkeltéssel próbálja visszaállítani a korábbi állapotot. Így történhet meg, hogy akár egy teljesen természetes leválási folyamatot is lázadásnak, hálátlanságnak vagy önzésnek élnek meg a hozzátartozók – mondja a pszichológus. Tehát könnyen megtörténhet az is, hogy a fejlődés egy egészséges szakasza válik a megbélyegzés alapjává. Így az önállóságért folytatott harc sokszor egyenes út a „problémás” gyerek, rokon, családtag kinevezéséig.