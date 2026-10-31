Nem biztos, hogy veled van a baj: ezért lesz valakiből a család fekete báránya

A közösségek természetes velejárója, hogy bizonyos emberekhez bizonyos tulajdonságokat kapcsolnak, ezekből a benyomásokból pedig idővel szerepeket alkotnak. Van, aki béketeremtő, van, aki döntéshozó, van, aki a felelősségteljes „jó gyerek” lesz, és gyakran akad valaki, akire rendszerint ujjal mutogatnak, ha feszültség üti fel a fejét a vacsoraasztalnál. Őt keresik a viták, sértettségek vagy kudarcok mögött. Csakhogy a fekete bárány bélyege nemcsak arról árulkodik, aki viseli. Rengeteg mesél a család egészéről is - írja a Fanny magazin.
A család fekete báránya: ezt mondja a pszichológus
Így születik a bűnbak
Amikor meghalljuk a fekete bárány kifejezést, olyan emberre gondolunk, aki nehéz természetű, sokszor és könnyen konfliktusos helyzetbe kerül, vagy valamilyen módon kilóg a sorból. Ez a szerep azonban ennél összetettebb lehet. Kiváltképp egy családban. A jelenség hátteréről és a bűnbakká válás lelki következményeiről Dr. Makai Gábor klinikai szakpszichológust, pszichoterapeutát kérdezzük.
– Egy rokonság vagy bármilyen közösség könnyen és sokszor akár tudattalanul ítéletet mond valakiről, címkét ragaszt rá. A fekete bárány pozícióját általában valóban egy olyan ember kapja meg, aki kimond bizonyos dolgokat vagy viselkedésében eltér attól, amit az adott egység megszokott, kényelmesnek talál. Gyakran azonban nem egy kirívó, bomlasztó magatartás áll a bűnbakká válás hátterében, hanem egyszerűen az, hogy az illető változtat korábbi működésmódján, hozzáállásán. Ez különösen a kamaszkorban és a fiatal felnőttkorban válhat látványossá, amikor a gyermek természetes módon elkezd leválni a szüleiről és kialakítja saját identitását. Azonban később is előfordulhat ilyesfajta megbélyegzés. Ha valaki hosszú időn át alkalmazkodott, az elvárásoknak megfelelően cselekedett, akkor a környezete számára ez válik természetessé. Később azzal, hogy elkezd önálló döntéseket hozni, nemet mond, határokat húz, zavart okozhat a rendszerben. Sok szülővel előfordulhat például, hogy nem tudja kezelni ezt a fordulatot, és bűntudatkeltéssel próbálja visszaállítani a korábbi állapotot. Így történhet meg, hogy akár egy teljesen természetes leválási folyamatot is lázadásnak, hálátlanságnak vagy önzésnek élnek meg a hozzátartozók – mondja a pszichológus. Tehát könnyen megtörténhet az is, hogy a fejlődés egy egészséges szakasza válik a megbélyegzés alapjává. Így az önállóságért folytatott harc sokszor egyenes út a „problémás” gyerek, rokon, családtag kinevezéséig.
Valóban ő a feszültség forrása?
A bűnbakképzés legfontosabb sajátossága, hogy szinte sosem pusztán egyetlen emberről szól. Inkább a nagy egészről árulkodik. A szerepnek gyakran funkciója van az egység működésében: egy felszínes egyensúly fenntartását szolgálja.
– Egy hétköznapi példával élve: ha anyuka és apuka folyton veszekednek, akkor arra a gyerek nem feltétlenül szavakkal, de reagálni fog. Lehet, hogy szorongani kezd, dacossá válik, nem akar iskolába menni, többet konfrontálódik vagy más tüneteket produkál. Ilyenkor pedig nem az kerül górcső alá, hogy mi történik a család egészében, hanem az, hogy miért viselkedik rosszul a gyerek, hogyan kellene őt kezelni. Holott a magaviselete valójában csak egy tükre azoknak a problémáknak, amik akár rajta kívül esően jelen vannak otthon. A vele való foglalkozás viszont elveszi a fókuszt az anyuka és az apuka konfliktusának megoldási kísérleteiről. A kezelhetetlennek vagy zűrösnek bélyegzett személy tehát sokszor csupán reagál egy egészségtelen élethelyzetre. Például ő az, aki szóvá teszi a tiszteletlen kommunikációt, aki már nem akar részt venni a manipulációban, a bűntudatkeltésben vagy a rokoni játszmákban. Mivel azonban ezzel megkérdőjelezi a megszokott működéseket, a rendszer ahelyett, hogy a nehézséget boncolgatná, annak jelzőjét kezdi támadni. Amíg pedig van valaki, akire rá lehet mutatni a gondban, addig nem kell szembenézni a mélyebben húzódó feszültségekkel – magyarázza a szakember. Vagyis a fekete bárány hasznos szereplőjévé válik a közösségnek. Eltereli a figyelmet a gondokról, amelyekkel kellemetlenebb vagy nehezebb, ugyanakkor sokszor fontosabb lenne foglalkozni. Nem kell beszélni a szülők rossz kapcsolatáról, az elfojtott sérelmekről vagy az akár generációkon át ismétlődő diszfunkcionális, esetleg mérgező mintákról.
– Sosem lehet azonban egyetlen ember a hibás. Ilyen esetekben mindig érdemes megvizsgálni a teljes családi struktúra működését is: miért éri meg mindent rávetíteni egyetlen emberre? Milyen konfliktusok maradnak rejtve azzal, hogy őt teszik felelőssé? – hívja fel a figyelmünket Dr. Makai Gábor.
Az ár, amit a bélyegért fizetünk
A közösségek által ránk ragasztott címkék veszélyesek, mivel idővel az identitásunk részévé válhatnak. Ha valaki egész életében azt hallja, hogy vele van a probléma, azt egy idő után a saját narratívájába építi, elkezdi igazságként kezelni.
– Amikor a család megbélyegez valakit, az tulajdonképpen egyfajta bántalmazás is. Személyiségromboló hatása lehet, sérülhet az önértékelés, következményei túlmutatnak a rokoni viszonyokon. A bélyeg beleég az identitásába, megnehezíti, hogy az érintett reálisan lássa önmagát és a környezetét, így a fekete bárány pozíciójával azonosuló ember egy leértékelt énképpel indul neki a világnak. Ezt viszi magával a kapcsolataiba, a munkába, a hétköznapjaiba. Előfordulhat, hogy fél a valódi, őszinte kapcsolatok kialakításától, nehezére esik felszólalni a saját érdekében, kevésbé bízik érzéseiben, döntéseiben, értékítéleteiben, így könnyebben maga alá gyűrheti az önbizalomhiány, a szorongás és a depresszió – vezeti le a pszichológus.
Dr. Makai Gábor szerint az egészséges határok kialakítása lehet az alapvető védekezési eszköz a fekete bárány számára. A tudatosítás és az önismereti munka segíthet leválasztani magunkról azokat a címkéket, amelyeket mások aggattak ránk.
– Az embernek meg kell tanulnia jelezni, ha valami sértő, bántó számára. Nem kell elszenvednie és elfogadnia azt a szerepet, amelybe beleerőltették. Ki kell tudnia mondani, amit érez és gondol. Ha ebből konfliktus születik, az még nem feltétlenül rossz. Az érintetten nagyobb sebeket ejthet, ha nem tudja képviselni saját magát, kijelölni határait – figyelmeztet a szakember. Bár ez gyakran valóban nem egy konfliktusmentes folyamat, hosszú távon nemcsak a fekete bárány, de akár az egész család számára gyümölcsöző lehet.