Hanga, erika vagy csarab? Így válaszd ki és gondozd a legszebb őszi virágot a teraszra

- Őszi színpompás örökzöld: a csarab (Calluna vulgaris) késő őszig díszíti a kertet és a balkont fehér, rózsaszín vagy lila virágaival.
- Savanyú talajt és lágy vizet igényel: csak mészkerülő, 4,5–5,5 pH-értékű földben marad meg egészségesen, az öntözéshez pedig esővíz vagy lágy víz szükséges.
- Télálló, de a kiszáradástól óvni kell: jól bírja a fagytartományt, viszont sem cserépben, sem szabadföldben nem szabad hagyni teljesen kiszáradni a földjét.
A csarab (tudományos nevén Calluna vulgaris) Észak- és Nyugat-Európa csapadékos vidékeiről származó, alacsony termetű örökzöld törpecserje. Hazánkban leginkább a Nyugat-Dunántúlon, a Bakonyalján és a Balaton-felvidéken fordul elő a természetben. A népnyelvben gyakran seprűvirágként vagy vadciprusként is emlegetik, mert fásodó hajtásaiból régen seprűt kötöttek. Virágzata a fehértől a rózsaszínen át az élénk liláig terjed, virágzása pedig egészen késő őszig kitart.
Hogy történik a csarab gondozása a kertben?
A köztudatban gyakran keveredik a csarab, az erika növény és a hanga elnevezés. Bár mindgyik a hangafélék családjába tartozik, a csarab virágai hegyesek és zártabbak, míg az erika virágzata nyitottabb, trombitaszerű.
A sikeres nevelés alapja, hogy megértsd a növény eredeti élőhelyének viszonyait. A csarab fényigénye közepes: leginkább a világos, félárnyékos fekvést kedveli, ahol nem éri a perzselő délutáni napsütés. Mivel az északi hűvösebb klímához szokott, a tartós nyári hőséget és a szárazságot nehezen viseli.
A csarab földigénye meglehetősen specifikus. A mészben szegény, kifejezetten savanyú (4,5–5,5 pH-értékű) talajban fejlődik szépen. Ha hagyományos kerti földbe ülteted, a gyökérzete hamar károsodhat, ezért ültetéskor keverj a földjéhez savanyú tőzeget vagy rododendronoknak szánt virágföldet.
Hogy zajlik a csarab ültetése és hogy kell a növényt öntözni?
A csarab ültetése leginkább kora tavasszal vagy a kora őszi időszakban időszerű; ősszel különösen népszerű, hiszen ilyenkor a kertészetek tele vannak virágzó példányokkal, amelyeket jól társíthatsz más sziklakerti vagy dézsás növényekkel.
A csarab öntözésére kiemelten ügyelj:
- Kerüld a meszet: a csarab öntözése mindig lágy vízzel vagy összegyűjtött esővízzel történjen, mert a meszes csapvíz fokozatosan megemeli a talaj pH-ját.
- Nedvességtartalom: földjét ne hagyd teljesen kiszáradni, de a pangó vizet is kerüld, mert a gyökérrothadás végezhet a növénnyel.
A csarab gondozása cserépben
Ha balkonládába vagy kaspóba kerül a növény, a csarab gondozása cserépben kicsit több odafigyelést igényel. A cserépben lévő földkeverék gyorsabban kiszárad, így a nyári kánikulában gyakrabban kell nedvesítened.
Lényegesen egyszerűbb a csarab gondozása télen, hiszen maga a növény teljesen télálló:
- Szabadföldben: a kiültetett példányok jól bírják a fagyokat, a fiatalabb tövek tövét azonban érdemes avarral vagy fenyőkéreggel takarni.
- Edényben: a balkoni cserepeket a súlyosabb fagyok idején érdemes földbe süllyeszteni vagy szigetelőanyaggal körbevenni, nehogy a gyökérbála teljesen átfagyjon.
- Téli öntözés: fagymentes napokon télen is gondoskodj kevés vízről, ha csapadékmentes az időjárás.
Kora tavasszal célszerű az elnyílt virágos hajtásokat kissé visszavágni, ezzel bokrosodásra és bőségesebb ősz végi virágzásra serkentheted a növényt.
Nézd meg a videót is a csarab gondozásáról:
Ezek a cikkek is érdekelhetnek: