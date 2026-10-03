Hanga, erika vagy csarab? Így válaszd ki és gondozd a legszebb őszi virágot a teraszra

Őszi színpompás örökzöld: a csarab (Calluna vulgaris) késő őszig díszíti a kertet és a balkont fehér, rózsaszín vagy lila virágaival.

a csarab (Calluna vulgaris) késő őszig díszíti a kertet és a balkont fehér, rózsaszín vagy lila virágaival. Savanyú talajt és lágy vizet igényel: csak mészkerülő, 4,5–5,5 pH-értékű földben marad meg egészségesen, az öntözéshez pedig esővíz vagy lágy víz szükséges.

csak mészkerülő, 4,5–5,5 pH-értékű földben marad meg egészségesen, az öntözéshez pedig esővíz vagy lágy víz szükséges. Télálló, de a kiszáradástól óvni kell: jól bírja a fagytartományt, viszont sem cserépben, sem szabadföldben nem szabad hagyni teljesen kiszáradni a földjét.

A csarab (tudományos nevén Calluna vulgaris) Észak- és Nyugat-Európa csapadékos vidékeiről származó, alacsony termetű örökzöld törpecserje. Hazánkban leginkább a Nyugat-Dunántúlon, a Bakonyalján és a Balaton-felvidéken fordul elő a természetben. A népnyelvben gyakran seprűvirágként vagy vadciprusként is emlegetik, mert fásodó hajtásaiból régen seprűt kötöttek. Virágzata a fehértől a rózsaszínen át az élénk liláig terjed, virágzása pedig egészen késő őszig kitart.

Az őszi ablakok, balkonok dísze, a csarab, amely többféle színváltozatban is előfordul.

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Hogy történik a csarab gondozása a kertben?

A köztudatban gyakran keveredik a csarab, az erika növény és a hanga elnevezés. Bár mindgyik a hangafélék családjába tartozik, a csarab virágai hegyesek és zártabbak, míg az erika virágzata nyitottabb, trombitaszerű.

A sikeres nevelés alapja, hogy megértsd a növény eredeti élőhelyének viszonyait. A csarab fényigénye közepes: leginkább a világos, félárnyékos fekvést kedveli, ahol nem éri a perzselő délutáni napsütés. Mivel az északi hűvösebb klímához szokott, a tartós nyári hőséget és a szárazságot nehezen viseli.

Virágzó csarab (Calluna vulgaris) borítja a Terhorsterzand homokhátat a hollandiai Drenthe tartományban található Dwingelderveld Nemzeti Parkban.

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A csarab földigénye meglehetősen specifikus. A mészben szegény, kifejezetten savanyú (4,5–5,5 pH-értékű) talajban fejlődik szépen. Ha hagyományos kerti földbe ülteted, a gyökérzete hamar károsodhat, ezért ültetéskor keverj a földjéhez savanyú tőzeget vagy rododendronoknak szánt virágföldet.

Hogy zajlik a csarab ültetése és hogy kell a növényt öntözni?

A csarab ültetése leginkább kora tavasszal vagy a kora őszi időszakban időszerű; ősszel különösen népszerű, hiszen ilyenkor a kertészetek tele vannak virágzó példányokkal, amelyeket jól társíthatsz más sziklakerti vagy dézsás növényekkel.