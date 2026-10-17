„Attól, hogy már nem érezzük az illatát, még büdös” – interjú Csernus Imrével

- Olyannyira az itt és mostban él már jó ideje, hogy meg sem fordult a fejében, hogy azon gondolkozon, mennyit öregedett.
- Csernus Imre szerint a változástól és az elmúlástól való félelmünk mögött a fájdalomtól való szorongás áll.
- Ilyen az ősz a Csendülőben, és ilyen, amikor a doki okostelefont lát egy vendége kezében.
Hatvanévesen is kíváncsian és lelkesen fordul az élet felé. Sztrókja után sem veszítette el ironikus humorát és élni akarását, a változásokra pedig nem fenyegetésként, hanem új lehetőségként tekint Csernus Imre.
Az ősz szó hallatán legtöbbünknek a melankólia, az elmúlás, a sötétség és a megfázás jut eszébe. Morcosan állunk a buszmegállóban reggelente, és alig várjuk, hogy a munkaidő leteltével végre bekuckózhassunk otthon. Önnek milyen a viszonya az ősszel?
Szerintem gyönyörű. Szeretem a színeit. Itt az egyik gesztenyefát szoktam szemlélni. Épp sárgul, aranylik, barnul. Nagyon szép. Én nem idegenkedem az elmúlástól, a megújulástól, és már a haláltól sem.
A fák könnyedén megválnak a leveleiktől, számunkra viszont kínkeserves az elengedés és a változás elfogadása. Miért éljük meg ezt a belső átmenetet ennyire küzdelmesen?
Az elengedés kialakít egy olyan érzést, amit nem kedvelünk. Ez az érzés a fájdalom. Valamint az arra való emlékeztetés, hogy a fájdalom minket is elérhet. Mert egyszer majd valaki minket is el fog hagyni, el fog engedni. Ha bármi emlékeztet minket arra, hogy porból lettünk, porrá válunk, öntudatlanul elkezdünk ezerrel pánikolni.
Az ismeretlentől félünk.
Pedig az nagyon izgalmas! Én alig várom, hogy ismeretlen, új dolgok történjenek az életemben.
A legtöbben annyira ódzkodunk a változástól, hogy inkább benne maradnak egy kihűlt házasságban, nem tágítanak egy lélekölő munkahelyről, és nem akarják feladni a függőségeiket.
De attól még a szar az szar. Attól, hogy már nem érezzük az illatát, még büdös.
Világos, de akkor hogyan lehet elengedni valamit úgy, hogy ne legyen fájdalmas?
Számomra az elengedés az elfogadás szimbolikája. Például elfogadom azt, hogy az egyik szerettem meghalt. Ha nem akarok valamit elengedni, akkor görcsösen ragaszkodni fogok hozzá. Amikor azt mondom, pedig még élhetett volna vagy jaj, miért pont most hagyott itt akkor valójában nem róla, hanem magamról beszélek, magamat sajnáltatom. Arról beszélek, mennyire vagyok önző.
Idén töltötte be a hatvanat. A fiatalság és a középkorúság elengedése könnyen ment?
Olyannyira az itt és mostban élek már jó ideje, hogy meg sem fordult a fejemben, hogy gondolkozzak ezen. A mostba beleteszek mindent, ami tőlem telik, amíg el nem jön a következő itt és most. Nem foglalkoztat, hogy a hatvanegyedikben vagyok. Nem is érdekel, mennyi van hátra.
A fogyasztói társadalom logikája szerint a fiatalság jobban eladható, így szinte kódolva van, hogy a korosabbakat lecserélik. Előbb-utóbb munka nélkül maradnak azok, akik nem felelnek meg az elvárásnak.
És akkor mi van?
Miért, ki szereti azt érezni, hogy pótolható?
Ki ne szeretné érezni azt, hogy megújulhat? Hogy jön egy új lehetőség. Már ha az illető kellőképpen nyitott és kíváncsi. Ha nem látja, hogy mi jön, de rendelkezik türelemmel, akkor nem fog pánikba esni. Akkor sem, ha az új nem azonnal jön. Ma elképesztő nagy a rohanás, keveseken érzem, hogy meglenne a türelme és a belső békéje.
Mit vesz észre a rohanó világból érkező embereken? Milyen állapotban lépnek be a noszvaji nyugalmi zónába, a Csendülőbe?
Van egyfajta feszült és ideges vibrálásuk. Sajnos csak egy nagyon rövid időre tudnak lenyugodni. A visszautazás előtti órákban újra érezhető körülöttük a belső feszültség.
Ejtsünk néhány szót a Csendülőről még: az ősz beköszöntével a vendégek ösztönösen a laktatóbb ételeket keresik. Hogyan változik ilyenkor a Csendülő kínálata?
Pár órája arról beszéltünk itt a csapattal, hogy annak ellenére, hogy október van, olyan jó az idő, hogy még nem gondolkodunk sütőtökös fogásokban. A kápiapaprika szezonnak viszont nemsokára vége, ezért kápia-krémlevessel fogunk indítani. A birsalma is számos ételünkben kap helyet. Az alkalom szüli, mi kerül éppen az étlapra, és ezt az intenzív változást én nagyon imádom a Csendülőben.
És ha valaki pont azt a fogást szeretné, ami egy éve annyira ízlett neki önöknél?
Nyilván van ilyen. De miért ne lehetne tőlünk ez a változtatás, egyfajta pszichoedukáció? Két hónapja felmerült a kecsege, sikerült is beszereznem. A feleségem olvasta Krúdy Gyulától, hogy annak idején a harcsahalászléhez kecsegét fogyasztottak a magyarok. Érdekelt, hogy a kétféle hal íze mit eredményez. Imádják a vendégeink.
Nem írta még ki egy táblára, hogy okostelefonnal belépni tilos?
Nem. Azt viszont látom, hogy a legtöbben nem tudnak lejönni róla. Látok tizenéves srácokat telefonozni, a szülőkön meg érezhető, hogy már mindent megpróbáltak, hogy igazán együtt töltsék az időt, de feladták. Ha a helyzet úgy hozza, ilyenkor azért odamegyek az asztalhoz.
Volt, hogy megkérdeztem egy ilyen tizenéves fiatalurat, hogy gondolt-e már arra, hogy egyszer majd ő fog állni az apukája meg az anyukája sírja mellett. Akkor majd lehet, hogy eszébe jut, hány olyan pillanat volt, amit kihasználhatott volna a beszélgetésre a telefon görgetése helyett.
Elmeséltem, hogy amit majd érezni fog, úgy hívják: bűntudat. Ezt hogy fogja megoldani? – kérdeztem.
Ez gyerekeknél bizonyára hatásos. De a felnőttek sokszor azért is lógnak az okostelefonon, mert a munkahelyük elvárja tőlük, hogy mindig álljanak készenlétben.
Ja, hát könnyebb emögé bújni, mint dönteni. Eldönteni, hogy eltesszük a kütyüt egy időre. Nehéz? Igen, de hát a határhúzás mindig melós.
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