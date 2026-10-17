„Attól, hogy már nem érezzük az illatát, még büdös” – interjú Csernus Imrével

Olyannyira az itt és mostban él már jó ideje, hogy meg sem fordult a fejében, hogy azon gondolkozon, mennyit öregedett.

Csernus Imre szerint a változástól és az elmúlástól való félelmünk mögött a fájdalomtól való szorongás áll.

Ilyen az ősz a Csendülőben, és ilyen, amikor a doki okostelefont lát egy vendége kezében.

Hatvanévesen is kíváncsian és lelkesen fordul az élet felé. Sztrókja után sem veszítette el ironikus humorát és élni akarását, a változásokra pedig nem fenyegetésként, hanem új lehetőségként tekint Csernus Imre.

Csernus Imre ma sem kertel, és nem akar mindenkinek tetszeni.

Fotó: Csapó Balázs/Kisalföld

Az ősz szó hallatán legtöbbünknek a melankólia, az elmúlás, a sötétség és a megfázás jut eszébe. Morcosan állunk a buszmegállóban reggelente, és alig várjuk, hogy a munkaidő leteltével végre bekuckózhassunk otthon. Önnek milyen a viszonya az ősszel?

Szerintem gyönyörű. Szeretem a színeit. Itt az egyik gesztenyefát szoktam szemlélni. Épp sárgul, aranylik, barnul. Nagyon szép. Én nem idegenkedem az elmúlástól, a megújulástól, és már a haláltól sem.

A fák könnyedén megválnak a leveleiktől, számunkra viszont kínkeserves az elengedés és a változás elfogadása. Miért éljük meg ezt a belső átmenetet ennyire küzdelmesen?

Az elengedés kialakít egy olyan érzést, amit nem kedvelünk. Ez az érzés a fájdalom. Valamint az arra való emlékeztetés, hogy a fájdalom minket is elérhet. Mert egyszer majd valaki minket is el fog hagyni, el fog engedni. Ha bármi emlékeztet minket arra, hogy porból lettünk, porrá válunk, öntudatlanul elkezdünk ezerrel pánikolni.

Az ismeretlentől félünk.

Pedig az nagyon izgalmas! Én alig várom, hogy ismeretlen, új dolgok történjenek az életemben.

A legtöbben annyira ódzkodunk a változástól, hogy inkább benne maradnak egy kihűlt házasságban, nem tágítanak egy lélekölő munkahelyről, és nem akarják feladni a függőségeiket.

De attól még a szar az szar. Attól, hogy már nem érezzük az illatát, még büdös.

Dr. Csernus kifejezetten élvezi az élet adta meglepetéseket, akár jó, akár rossz dolgokról van szó.

Fotó: Rákóczy Ádám/Kisalföld

Világos, de akkor hogyan lehet elengedni valamit úgy, hogy ne legyen fájdalmas?

Számomra az elengedés az elfogadás szimbolikája. Például elfogadom azt, hogy az egyik szerettem meghalt. Ha nem akarok valamit elengedni, akkor görcsösen ragaszkodni fogok hozzá. Amikor azt mondom, pedig még élhetett volna vagy jaj, miért pont most hagyott itt akkor valójában nem róla, hanem magamról beszélek, magamat sajnáltatom. Arról beszélek, mennyire vagyok önző.