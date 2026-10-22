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egészséges ételek

Tele van fehérjével és rosttal: ez az egyszerű étel igazi kincs a szervezetnek

58 perce
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Számtalan recept kínálkozik a csicseriborsó elkészítéséhez.
Fotó: Laura Wagner Goods
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Próbáld ki a Földközi-tenger vidékének egyik legrégebbi és legértékesebb hüvelyes növényét a mindennapi étkezéseidben. Ismerd meg, miért kihagyhatatlan alapanyag a csicseriborsó, és készíts belőle tápláló ételeket még ma!
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egészséges ételekfalafelgolyóhummuszcsicseriborsó
  • Rendkívül gazdag növényi fehérjékben, rostokban és ásványi anyagokban, így kiválóan támogatja az emésztést és a szív egészségét.
  • Története mintegy tízezer évre nyúlik vissza a Közel-Keleten, mára pedig a mediterrán és az indiai konyha elengedhetetlen alapanyaga.
  • Krémlevesként, salátaként, hummuszként vagy ropogós fűszeres snackként is gyorsan és sokoldalúan elkészíthető.

A csicseriborsó az egyik legkorábban háziasított hüvelyes növény, amelynek termesztése mintegy tízezer évre nyúlik vissza a Közel-Keleten. A növényt már az ókori Görögországban és Rómában is nagyra becsülték, latin botanikai neve, a Cicer arietinum pedig a kos fejére emlékeztető magformájára utal. Ma a világ legnagyobb termelője India, de az európai és a mediterrán konyhának is az egyik legsokoldalúbb alapanyaga. Két fő fajtáját különböztetjük meg: a sötétebb, rücskösebb héjú Desi típust, valamint a világosabb, simább és nagyobb szemű Kabuli változatot, amit a szupermarketek polcain is leggyakrabban megtalálsz.

Csicseriborsó fehér tálkában, fehér környezetben.
A csicseriborsó nemcsak tápláló és fehérjében gazdag alapanyag, hanem a mediterrán konyha egyik legsokoldalúbb növényi fehérjeforrása is
Fotó: Halil ibrahim mescioglu / Shutterstock

Így hat a szervezetünkre a csicseriborsó

A csicseriborsó jótékony hatása elsősorban a magas fehérje-, rost- és ásványianyag-tartalmában rejlik. Remek növényi fehérjeforrás, így vegetáriánus vagy vegán étrendet követőknek kimondottan ajánlott a fogyasztása. A benne található élelmi rostok támogatják az emésztést, segítik a bélflóra egyensúlyának fenntartását, és hozzájárulnak a vércukorszint stabilizálásához, mivel alacsony a glikémiás indexe. Emellett bőségesen tartalmaz folsavat, vasat, magnéziumot és cinket is, ami segít a szív- és érrendszer egészségének megőrzésében.

Szüretelés előtti csicseriborsó növény.
A szüret előtt álló csicseriborsó kis hüvelyeiben már érnek a tápanyagban gazdag, aranysárga magvak, amelyek hamarosan a konyhák kedvelt alapanyagaivá válnak
Fotó: Sumita Basak / Shutterstock

Gyors fogások a hétköznapokra

A konyhában rendkívül sokoldalúan felhasználható: a száraz hüvelyest áztatás és főzés után használhatod fel, de a konyhakész konzerv csicseriborsó recept kínálat is hatalmas segítséget jelent, ha kevés az időd. Egy tartalmas csicseriborsó leves vagy egy krémes csicseriborsó krémleves kiváló választás a hidegebb napokon, míg egy fűszeres csicseriborsó saláta remek könnyű ebéd lehet. Ha mártogatóst készítenél, a klasszikus csicseriborsó krém (hummusz) a legjobb opció, míg a sült verziók közül a ropogós csicseriborsó fasírt (falafel) garantáltan elnyeri a család tetszését.

Falafel, csicseriborsó fasír egy tányéron zöldségekkel.
A csicseriborsó fasírt, közismert nevén falafel a levantei, és közel-keleti konyha kedvelt fogása 
Fotó: Esin Deniz / Shutterstock

Fűszeres, tepsiben sült csicseriborsó receptje

Ez az egyszerű snack vagy feltét kívül ropogós, belül puha, és percek alatt előkészíthető.

Hozzávalók:

  • 1 doboz (kb. 400 g) konzerv csicseriborsó
  • 2 evőkanál olívaolaj
  • 1 teáskanál római kömény
  • 1 teáskanál füstölt pirospaprika
  • fél teáskanál fokhagymapor
  • só és frissen őrölt fekete bors ízlés szerint

Elkészítés:

  1. melegítsd elő a sütőt 200 fokra, és bélelj ki egy tepsit sütőpapírral.
  2. szűrd le a konzervet, alaposan öblítsd át a szemeket, majd konyhai papírtörlővel töröld teljesen szárazra őket (ez a ropogósság titka).
  3. egy tálban forgasd össze a csicseriborsót az olívaolajjal és a fűszerekkel, hogy a szemeket egyenletesen befedje  a keverék.
  4. terítsd el a tepsiben egy rétegben, és süsd 25-30 percig, amíg aranybarnák és ropogósak nem lesznek. önálló csemegeként vagy saláták feltéteként is tálalhatod.

Nézd meg a videót is a csicseriborsóról:

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