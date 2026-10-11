Felforgatja az októbert a Merkúr és a Vénusz: ez a 3 csillagjegy számíthat nehéz időszakra

Az október szokatlan hónap lehet három csillagjegy számára. Ebben a hónapban a Vénusz és a Merkúr retrográd mozgása is a Skorpió jegyén halad keresztül. Az asztrológiában a Vénusz a szerelemhez és az értékekhez kapcsolódik, míg a Merkúr a kommunikációt és a gondolkodást jelképezi. A Skorpió mindehhez intenzitást ad. Ha ezeket a hatásokat összeadjuk, könnyen előfordulhat, hogy október végén a régi párkapcsolati problémák ismét felszínre kerülnek.

Októberi horoszkóp: 3 csillagjegy nehézségekkel szembesül / Fotó: magnific.com

Horoszkóp: három csillagjegy számára nehéz időszak ígérkezik

Skorpió: szokatlanul közel kerülhet a múlt

A Skorpió kerül a kettős retrográd időszak középpontjába. A jegy képviselőinek október végén egy korábbi kapcsolat hirtelen ismét eszükbe juthat. Az is előfordulhat, hogy valaki, akiről azt hitték, már túlléptek rajta, ismét felveszi velük a kapcsolatot. A nagyobb kérdés azonban az érzelmi minta lehet, amely ehhez az emberhez kötődik. Egy régi szívfájdalom meglepően frissnek tűnhet, amikor valaki egy emléket idéz fel.

A Skorpiónak érdemes feltennie magának egy fontos kérdést: Valójában az adott személy hiányzik, vagy inkább az, aki te magad voltál abban az időszakban? Az október megmutathatja, milyen messzire jutottál azóta. Attól, hogy a múlt ismét felbukkan, még nem kell visszatérned hozzá.

Bika: ismét felszínre kerülhetnek a párkapcsolati feszültségek

A Bika a párkapcsolatain keresztül érezheti a kettős retrográd hatását, a Merkúr retrográd megnehezítheti a kommunikációt. Egy olyan probléma, amelyről azt hihetted, már megoldódott, októberben hirtelen újabb beszélgetést igényelhet. A partnered ismét felhozhat egy régi sérelmet, de az is lehet, hogy épp te teszed ezt. A legnagyobb veszélyt a neheztelés jelentheti. Azok a problémák, amelyeket korábban nem sikerült teljesen rendezni, ismét előkerülhetnek, amikor az érzelmek felerősödnek.

Az október próbára teheti a Bika türelmét. Nem az a cél, hogy minden vitát megnyerjen. Egy nyugodtabb beszélgetés végre lezárhat valamit, ami már túl régóta jelen van a kapcsolatban.

Ikrek: a vegyes jelek kimerítővé válhatnak

Az Ikrek mentálisan túlterheltnek érezheti magát. A Merkúr az Ikrek uralkodó bolygója, ezért a Merkúr retrográd mozgása különösen erősen jelenhet meg ennek a jegynek a horoszkópjában. A Vénusz retrográd ehhez kapcsolati bizonytalanságot adhat. Mindezek eredményeként egy üzenet hirtelen sokkal több jelentést hordozhat, mint korábban. Egy megváltozott hangnem miatt elkezdhetsz túlgondolni egy beszélgetést. Újra lejátszhatod magadban a korábbi beszélgetéseket, és azon gondolkodhatsz, hogy a másik valójában mire gondolt. Az október emiatt különösen zajosnak tűnhet.