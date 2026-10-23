Hamarosan fellélegezhetnek: a Skorpió-szezon öt csillagjegy számára kész felülés lesz

Az élet hamarosan jóval kevésbé stresszessé vélik öt csillagjegy számára, méghozzá 2026. október 23. és november 21. között. A Skorpió-szezonja ugyanis számukra egy sokkal békésebb időszakot teremt. Ekkor több bolygó is retrográd mozgásban lesz, köztük a Merkúr és a Vénusz is. Október 26-án telihold lesz a Bikában, ami igen intenzív, majd november elején egy ugyanilyen intenzív Skorpió újhold következik. Mindezek ellenére ezek az állatövi jegyek most komoly védelmet élvezhetnek az univerzumtól. Mutatjuk, kikről van szó!

Csillagjegyek, akik most felszabadulnak a stressz alól / Fotó: magnific.com

Csillagjegyek, akik most felszabadulnak a stressz alól

1. Skorpió

A jegyedben lévő Nap segít legyőzni az önbizalomhiányt. Nem is olyan sokára energikusabbnak és kényelmesebben érezheted magad a bőrödben, mialatt az élet jóval kevésbé stresszessé válik, miután a Vénusz és a Merkúr előrehaladása több tisztánlátást ad. Amint a Vénusz és a Merkúr november 13-án közvetlenül egymás felé fordul, végre előreléphetsz és megoldhatod a makacs problémákat. Az október 25-i telihold pedig a partnerségek házába esik, így a figyelmed az üzleti vagy személyes kapcsolatokra, esetleg a pénzügyekre terelődhet.

2. Bika

November 13-a után, amikor mind a Merkúr, mind a Vénusz közvetlen pályára vált, a hathetes múltra való ráhangolódás után cselekvésbe kezdesz. Az évnek ez a szakasza segíthet jobban átlátni a kapcsolataidat is: szerencsére a Merkúr és a Nap a partnereid házában kevésbé stresszessé teszi a dolgokat. Végre tisztázhatod a félreértéseket vagy a zavarodottságot, ami az elmúlt időszakban történt. Számíts arra, hogy nagyobb lendületet kapsz november 13-a után, amikor a Vénusz a Mérleg jegyében közvetlenbe fordul. Mivel a Mérleg természetes módon uralja a párkapcsolatokat, ez a tranzit pozitívan befolyásolhatja a kapcsolataidat. A Jupiter és a Mars eközben áthalad az Oroszlánon, egy merész és eltökélt jegyen, ami bátorságot adhat ahhoz, hogy rendezd a dolgokat odahaza és a családoddal. Mivel az Oroszlán a romantika ötödik házát is uralja, elég erős és magabiztos lehetsz ahhoz, hogy véget vess a negatív kapcsolati mintáknak, vagy magabiztosan keress párt, amennyiben egyedülálló vagy. Arra is számíthatsz, hogy megszabadulsz az érzelmi holttehertől.