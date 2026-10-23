Hamarosan fellélegezhetnek: a Skorpió-szezon öt csillagjegy számára kész felülés lesz

Az élet hamarosan jóval kevésbé stresszessé vélik öt csillagjegy számára, méghozzá 2026. október 23. és november 21. között. A Skorpió-szezonja ugyanis számukra egy sokkal békésebb időszakot teremt. Ekkor több bolygó is retrográd mozgásban lesz, köztük a Merkúr és a Vénusz is. Október 26-án telihold lesz a Bikában, ami igen intenzív, majd november elején egy ugyanilyen intenzív Skorpió újhold következik. Mindezek ellenére ezek az állatövi jegyek most komoly védelmet élvezhetnek az univerzumtól. Mutatjuk, kikről van szó!
Csillagjegyek, akik most felszabadulnak a stressz alól
1. Skorpió
A jegyedben lévő Nap segít legyőzni az önbizalomhiányt. Nem is olyan sokára energikusabbnak és kényelmesebben érezheted magad a bőrödben, mialatt az élet jóval kevésbé stresszessé válik, miután a Vénusz és a Merkúr előrehaladása több tisztánlátást ad. Amint a Vénusz és a Merkúr november 13-án közvetlenül egymás felé fordul, végre előreléphetsz és megoldhatod a makacs problémákat. Az október 25-i telihold pedig a partnerségek házába esik, így a figyelmed az üzleti vagy személyes kapcsolatokra, esetleg a pénzügyekre terelődhet.
2. Bika
November 13-a után, amikor mind a Merkúr, mind a Vénusz közvetlen pályára vált, a hathetes múltra való ráhangolódás után cselekvésbe kezdesz. Az évnek ez a szakasza segíthet jobban átlátni a kapcsolataidat is: szerencsére a Merkúr és a Nap a partnereid házában kevésbé stresszessé teszi a dolgokat. Végre tisztázhatod a félreértéseket vagy a zavarodottságot, ami az elmúlt időszakban történt. Számíts arra, hogy nagyobb lendületet kapsz november 13-a után, amikor a Vénusz a Mérleg jegyében közvetlenbe fordul. Mivel a Mérleg természetes módon uralja a párkapcsolatokat, ez a tranzit pozitívan befolyásolhatja a kapcsolataidat. A Jupiter és a Mars eközben áthalad az Oroszlánon, egy merész és eltökélt jegyen, ami bátorságot adhat ahhoz, hogy rendezd a dolgokat odahaza és a családoddal. Mivel az Oroszlán a romantika ötödik házát is uralja, elég erős és magabiztos lehetsz ahhoz, hogy véget vess a negatív kapcsolati mintáknak, vagy magabiztosan keress párt, amennyiben egyedülálló vagy. Arra is számíthatsz, hogy megszabadulsz az érzelmi holttehertől.
3. Kos
A Merkúr és a Vénusz retrográd mozgása mélyen elgondolkodtathat a pénzügyeken, így amikor a Vénusz és a Merkúr november 13-án közvetlen kapcsolatba kerül, az kevésbé stresszessé teheti az életet, miután megnyitja az utat a pénzügyi haszonszerzés felé. A Nap Skorpión keresztüli átvonulása pedig új lehetőségekre is rávilágíthat. A Vénusz december 5-ig a Mérlegben marad, ami egy rendkívül romantikus szakaszt hozhat el az életedbe. Több esélyed lehet a szerelemre, és rengeteg támogatást kaphatsz a múltbeli kapcsolati problémáid megoldásához. Mindeközben a Mars és a Jupiter is táplálja a romantika utáni vágyadat: ez a két bolygó november 16-án erős együttállást alkot, ami könnyen felgyújthatja benned a szikrát, esetleg egy új románc is kezdetét veheti.
4. Ikrek
A Skorpió-szezon eleje ugyan még több stresszt hozhat, mivel november 13-ig a retrográd Vénusszal és Merkúrral navigálsz. Szerencsére, amint mindkét bolygó egyenesbe kerül, már nem fogod annyira zavarodottnak érezni magad, és felkészülhetsz a személyes megújulásra. A munkahelyi problémák is elkezdhetnek rendeződni ebben az időszakban. A Skorpióban lévő Nap arra ösztönözhet, hogy változtass a jelenlegi helyzeteden, és magabiztosan lépj előre. A barátságokkal vagy szerelmi kapcsolatokkal kapcsolatos folyamatban lévő problémák végre megoldódhatnak, mialatt az Uránusz 2025 nyara óta az első házadban van, ami arra ösztönöz, hogy felvállald a valódi, hiteles önmagad. A Vénusz közvetlen pályára állása eközben felpezsdítheti a szerelmi életedet: ha egyedülálló vagy, az átlagosnál nagyobb az esélye annak, hogy megismerkedsz valakivel, amennyiben pedig kapcsolatban élsz, akkor most megújulhat a romantika érzése. Végül, a Jupiter és a Mars áthaladása a harmadik házban élesebbé teheti az elmédet. Ez a tranzit a társasági életedet és a mindennapi tevékenységeidet is fellendíti, így összességében a Skorpió-szezon az év egyik legjobb időszaka lehet a számodra.
5. Szűz
Amikor a Merkúr november 13-án közvetlen pályára vált, az mentális tisztaságot hozhat el a hetek óta tartó elmélkedés és zűrzavar után. Ez a váltás könnyen elindíthat egy kreatív áttörést, különösen azokon a területen, ahol a kommunikáció létfontosságú. Mivel a Skorpió-szezonja még jobban megvilágítja a gondolkodásodat és a társasági életedet, a következő hetekben nincs igazán okod a stresszre. A Vénusz ebben az időszakban a második, a pénzügy házába fordul. Miután az elmúlt hetekben sokat töprengtél a szerelemről és a pénzügyekről, most sikeresen végrehajthatod a kívánt változtatásokat. Ahogy a Vénusz halad előre, a pénzügyi helyzeted javulni fog, akár előléptetést vagy új bevételnövelési lehetőséget is hozhat. Végezetül a Jupiter és a Mars átvonulása a tizenkettedik házban mély önvizsgálatra késztethet, és felszínre hozhat korábbi érzelmi terheket a múltból. A Jupiter jelenléte viszont valódi őrangyalként működik, így felkészülhetsz a mélyreható belső gyógyulás és személyes fejlődés megtapasztalására.
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