Évekig észrevétlenül pusztíthatja a csontokat ez a betegség – sokan csak akkor szembesülnek vele, amikor már késő

A csontritkulás, más néven oszteoporózis világszerte emberek millióit érinti. A betegség során csökken a csontok szilárdsága, szerkezetük sérülékenyebbé válik, ezért olyan hétköznapi mozdulatok vagy kisebb esések is törést okozhatnak, amelyek egészséges csontozat mellett általában nem járnának súlyos következményekkel. A legnagyobb veszélyt az jelenti, hogy a folyamat sokáig teljesen tünetmentes lehet.
A csontritkulás első jele akár egy csonttörés is lehet
A csontszövet egész életünkben folyamatosan megújul. A régi csontállomány lebomlik, miközben új épül a helyére. Az életkor előrehaladtával azonban ez az egyensúly megváltozhat: a csontvesztés gyorsabbá válhat, mint az új csontszövet képződése.
A csontritkulás különösen gyakori a menopauza után lévő nőknél, mivel az ösztrogénszint csökkenése felgyorsíthatja a csontvesztést. A betegség ugyanakkor férfiaknál is kialakulhat.
A leggyakrabban a csigolyák, a csukló és a csípőtájék sérül. A csípőtáji törések különösen veszélyesek lehetnek, mert hosszú rehabilitációval, mozgáskorlátozottsággal és súlyos szövődményekkel járhatnak.
A csigolyatörések olykor fokozatos testmagasság-csökkenéssel, görnyedtebb testtartással vagy hátfájással hívják fel magukra a figyelmet.
Ezek a tényezők növelhetik a csontritkulás kockázatát
Bár az életkor és a hormonális változások meghatározó szerepet játszanak, számos más körülmény is hozzájárulhat a betegség kialakulásához.
- A családban előforduló csontritkulás vagy csípőtáji törés.
- Az alacsony testsúly és a nem megfelelő tápanyagbevitel.
- A kalcium- és D-vitamin-hiány.
- A rendszeres testmozgás hiánya.
- A dohányzás és a túlzott alkoholfogyasztás.
- Egyes betegségek és gyógyszerek, például a tartós szisztémás szteroidkezelés.
- Különösen fontos odafigyelni azoknak, akiknél már előfordult kis erőbehatásra bekövetkező csonttörés, például álló helyzetből történő elesés következtében.
Egy egyszerű vizsgálat segíthet felismerni a betegséget
A csontritkulás felismerésének egyik legfontosabb eszköze a csontsűrűségmérés, vagyis a DXA-vizsgálat. A vizsgálat alacsony sugárterheléssel jár, és segít felmérni a csontállomány állapotát. Az eredményt az orvos a beteg életkorával, korábbi töréseivel, gyógyszereivel és egyéb kockázati tényezőivel együtt értékeli.
Nem mindenkinek szükséges ugyanabban az életkorban szűrővizsgálatra mennie. A vizsgálat indokoltságát az egyéni kockázat határozza meg, különösen idősebb nőknél és fokozott törési kockázat esetén.
Öt dolog, amellyel sokat tehetünk csontjaink egészségéért
A csontok egészségének megőrzése nem az időskorban kezdődik. A megfelelő életmód már fiatalabb korban is meghatározó lehet.
1. Figyeljünk a kalciumbevitelre. A tejtermékek, egyes zöldségek és kalciumban gazdag élelmiszerek hozzájárulhatnak a csontok egészségéhez.
2. Gondoskodjunk a megfelelő D-vitamin-ellátottságról. A D-vitamin nélkülözhetetlen a kalcium felszívódásához. Pótlásáról szükség esetén orvossal érdemes egyeztetni.
3. Mozogjunk rendszeresen. A séta, a megfelelően végzett erősítő gyakorlatok és az egyensúlyfejlesztő mozgásformák segíthetnek a csontok és az izmok egészségének megőrzésében.
4. Kerüljük a dohányzást és a túlzott alkoholfogyasztást. Mindkettő kedvezőtlenül befolyásolhatja a csontanyagcserét.
5. Ne hagyjuk figyelmen kívül a figyelmeztető jeleket. A testmagasság csökkenése, az újonnan jelentkező tartós hátfájás vagy egy kisebb esés után bekövetkező törés kivizsgálást indokolhat.
Október 20.: a csontritkulás világnapja
A csontritkulás világnapját minden évben október 20-án tartják. A nemzetközi kezdeményezés célja, hogy felhívja a figyelmet a megelőzés, a korai felismerés és a megfelelő kezelés fontosságára.
A betegség nem minden esetben előzhető meg, a törési kockázat azonban megfelelő életmóddal, szükség esetén gyógyszeres kezeléssel és az elesések megelőzésével csökkenthető.
A legfontosabb üzenet egyszerű: nem érdemes megvárni az első csonttörést ahhoz, hogy foglalkozni kezdjünk csontjaink egészségével.