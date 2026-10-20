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csontritkulás

Évekig észrevétlenül pusztíthatja a csontokat ez a betegség – sokan csak akkor szembesülnek vele, amikor már késő

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Sokan azt gondolják, hogy a csontritkulás az időskor természetes velejárója, pedig egy olyan betegségről van szó, amely hosszú éveken keresztül észrevétlenül gyengítheti a csontokat. Gyakran semmilyen figyelmeztető tünet nem jelentkezik, az első jel pedig akár egy súlyos csonttörés is lehet. Október 20-án, a csontritkulás világnapján a szakemberek arra hívják fel a figyelmet, hogy a betegség megelőzéséért és korai felismeréséért sokat tehetünk.
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csontritkulásbetegségvizsgálat

A csontritkulás, más néven oszteoporózis világszerte emberek millióit érinti. A betegség során csökken a csontok szilárdsága, szerkezetük sérülékenyebbé válik, ezért olyan hétköznapi mozdulatok vagy kisebb esések is törést okozhatnak, amelyek egészséges csontozat mellett általában nem járnának súlyos következményekkel. A legnagyobb veszélyt az jelenti, hogy a folyamat sokáig teljesen tünetmentes lehet.

Csontritkulás: évekig észrevétlenül pusztíthatja a csontokat ez a betegség
Csontritkulás: évekig észrevétlenül pusztíthatja a csontokat ez a betegség - Fotó: Pexels

A csontritkulás első jele akár egy csonttörés is lehet

A csontszövet egész életünkben folyamatosan megújul. A régi csontállomány lebomlik, miközben új épül a helyére. Az életkor előrehaladtával azonban ez az egyensúly megváltozhat: a csontvesztés gyorsabbá válhat, mint az új csontszövet képződése.

A csontritkulás különösen gyakori a menopauza után lévő nőknél, mivel az ösztrogénszint csökkenése felgyorsíthatja a csontvesztést. A betegség ugyanakkor férfiaknál is kialakulhat.

A leggyakrabban a csigolyák, a csukló és a csípőtájék sérül. A csípőtáji törések különösen veszélyesek lehetnek, mert hosszú rehabilitációval, mozgáskorlátozottsággal és súlyos szövődményekkel járhatnak.

A csigolyatörések olykor fokozatos testmagasság-csökkenéssel, görnyedtebb testtartással vagy hátfájással hívják fel magukra a figyelmet.

Ezek a tényezők növelhetik a csontritkulás kockázatát

Bár az életkor és a hormonális változások meghatározó szerepet játszanak, számos más körülmény is hozzájárulhat a betegség kialakulásához.

  • A családban előforduló csontritkulás vagy csípőtáji törés.
  • Az alacsony testsúly és a nem megfelelő tápanyagbevitel.
  • A kalcium- és D-vitamin-hiány.
  • A rendszeres testmozgás hiánya.
  • A dohányzás és a túlzott alkoholfogyasztás.
  • Egyes betegségek és gyógyszerek, például a tartós szisztémás szteroidkezelés.
  • Különösen fontos odafigyelni azoknak, akiknél már előfordult kis erőbehatásra bekövetkező csonttörés, például álló helyzetből történő elesés következtében.

Egy egyszerű vizsgálat segíthet felismerni a betegséget

A csontritkulás felismerésének egyik legfontosabb eszköze a csontsűrűségmérés, vagyis a DXA-vizsgálat. A vizsgálat alacsony sugárterheléssel jár, és segít felmérni a csontállomány állapotát. Az eredményt az orvos a beteg életkorával, korábbi töréseivel, gyógyszereivel és egyéb kockázati tényezőivel együtt értékeli.

Nem mindenkinek szükséges ugyanabban az életkorban szűrővizsgálatra mennie. A vizsgálat indokoltságát az egyéni kockázat határozza meg, különösen idősebb nőknél és fokozott törési kockázat esetén.

Öt dolog, amellyel sokat tehetünk csontjaink egészségéért

A csontok egészségének megőrzése nem az időskorban kezdődik. A megfelelő életmód már fiatalabb korban is meghatározó lehet.

1. Figyeljünk a kalciumbevitelre. A tejtermékek, egyes zöldségek és kalciumban gazdag élelmiszerek hozzájárulhatnak a csontok egészségéhez.

2. Gondoskodjunk a megfelelő D-vitamin-ellátottságról. A D-vitamin nélkülözhetetlen a kalcium felszívódásához. Pótlásáról szükség esetén orvossal érdemes egyeztetni.

3. Mozogjunk rendszeresen. A séta, a megfelelően végzett erősítő gyakorlatok és az egyensúlyfejlesztő mozgásformák segíthetnek a csontok és az izmok egészségének megőrzésében.

4. Kerüljük a dohányzást és a túlzott alkoholfogyasztást. Mindkettő kedvezőtlenül befolyásolhatja a csontanyagcserét.

5. Ne hagyjuk figyelmen kívül a figyelmeztető jeleket. A testmagasság csökkenése, az újonnan jelentkező tartós hátfájás vagy egy kisebb esés után bekövetkező törés kivizsgálást indokolhat.

Október 20.: a csontritkulás világnapja

A csontritkulás világnapját minden évben október 20-án tartják. A nemzetközi kezdeményezés célja, hogy felhívja a figyelmet a megelőzés, a korai felismerés és a megfelelő kezelés fontosságára.

A betegség nem minden esetben előzhető meg, a törési kockázat azonban megfelelő életmóddal, szükség esetén gyógyszeres kezeléssel és az elesések megelőzésével csökkenthető.

A legfontosabb üzenet egyszerű: nem érdemes megvárni az első csonttörést ahhoz, hogy foglalkozni kezdjünk csontjaink egészségével.

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