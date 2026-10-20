Évekig észrevétlenül pusztíthatja a csontokat ez a betegség – sokan csak akkor szembesülnek vele, amikor már késő

A csontritkulás, más néven oszteoporózis világszerte emberek millióit érinti. A betegség során csökken a csontok szilárdsága, szerkezetük sérülékenyebbé válik, ezért olyan hétköznapi mozdulatok vagy kisebb esések is törést okozhatnak, amelyek egészséges csontozat mellett általában nem járnának súlyos következményekkel. A legnagyobb veszélyt az jelenti, hogy a folyamat sokáig teljesen tünetmentes lehet.

Csontritkulás: évekig észrevétlenül pusztíthatja a csontokat ez a betegség - Fotó: Pexels

A csontritkulás első jele akár egy csonttörés is lehet

A csontszövet egész életünkben folyamatosan megújul. A régi csontállomány lebomlik, miközben új épül a helyére. Az életkor előrehaladtával azonban ez az egyensúly megváltozhat: a csontvesztés gyorsabbá válhat, mint az új csontszövet képződése.

A csontritkulás különösen gyakori a menopauza után lévő nőknél, mivel az ösztrogénszint csökkenése felgyorsíthatja a csontvesztést. A betegség ugyanakkor férfiaknál is kialakulhat.

A leggyakrabban a csigolyák, a csukló és a csípőtájék sérül. A csípőtáji törések különösen veszélyesek lehetnek, mert hosszú rehabilitációval, mozgáskorlátozottsággal és súlyos szövődményekkel járhatnak.

A csigolyatörések olykor fokozatos testmagasság-csökkenéssel, görnyedtebb testtartással vagy hátfájással hívják fel magukra a figyelmet.

Ezek a tényezők növelhetik a csontritkulás kockázatát

Bár az életkor és a hormonális változások meghatározó szerepet játszanak, számos más körülmény is hozzájárulhat a betegség kialakulásához.

A családban előforduló csontritkulás vagy csípőtáji törés.

Az alacsony testsúly és a nem megfelelő tápanyagbevitel.

A kalcium- és D-vitamin-hiány.

A rendszeres testmozgás hiánya.

A dohányzás és a túlzott alkoholfogyasztás.

Egyes betegségek és gyógyszerek, például a tartós szisztémás szteroidkezelés.

Különösen fontos odafigyelni azoknak, akiknél már előfordult kis erőbehatásra bekövetkező csonttörés, például álló helyzetből történő elesés következtében.

Egy egyszerű vizsgálat segíthet felismerni a betegséget

A csontritkulás felismerésének egyik legfontosabb eszköze a csontsűrűségmérés, vagyis a DXA-vizsgálat. A vizsgálat alacsony sugárterheléssel jár, és segít felmérni a csontállomány állapotát. Az eredményt az orvos a beteg életkorával, korábbi töréseivel, gyógyszereivel és egyéb kockázati tényezőivel együtt értékeli.