Minden tizedik magyart fenyegeti a néma betegség

Számos betegség létezik, amelynek nincsenek egyértelmű tünetei. Nemrég például a vérszegénységről írtunk, amely egészen komoly következményekkel járhat, ha nem derül rá fény időben. Ugyanez a helyzet egy másik kórral is, amely bár leginkább az idősebbeket érinti, ahhoz, hogy a betegség elkerülhető legyen, már fiatalon érdemes odafigyelni néhány dologra.

A csontritkulás éveken keresztül észrevétlen maradhat. Illusztráció: 123RF

Néma betegség keseríti meg közel 1 millió magyar életét

Egy rossz mozdulat, egy ártatlannak tűnő botlás, vagy akár egy erősebb köhögés is elég lehet ahhoz, hogy egy idősebb szerettünkkel baj történjen. Különösen a változókoron átesett nők szorulnak féltésre, esetükben ugyanis sokkal gyakrabban fordul elő

csontritkulás.

Magyarországon hozzávetőlegesen közel egymillió ember lehet érintett, ami azt jelenti, hogy nagyjából minden tizedik magyar küzd a betegséggel. Ennek az az egyik legfőbb oka, hogy a folyamat szinte észrevehetetlen, így a legtöbben csak akkor kapják meg a diagnózist, ha már csonttöréssel kerülnek a kórházba.

Így alakul ki a csontritkulás

A csontállomány folyamatosan megújul: a régi csontszövet lebomlik, a helyére pedig új épül. Fiatalabb korban a két folyamat egyensúlyban van, az életkor előrehaladtával azonban a csontvesztés kerülhet túlsúlyba, aminek következtében a csontok belső szerkezete fokozatosan meggyengül. Ennek kezdetben általában nincsenek érzékelhető tünetei, mígnem egy alkalommal bekövetkezik egy hirtelen csukló-, csigolya- vagy csípőtáji törés, ami rámutat a sérülékenyebb csontozatra. Pont mivel nehezen észrevehető, a megoldást a megelőzés jelenti, ennek fontosságára hívja fel elsősorban a figyelmet október 20-án a csontritkulás világnapja.

A csontritkulás megelőzése

A csontritkulás kialakulásában az életkor mellett a hormonális változások, az öröklött hajlam, a mozgásszegény életmód, a dohányzás és a túlzott alkoholfogyasztás is szerepet játszhat. Menopauza után az ösztrogénszint csökkenése miatt a nők csontvesztése felgyorsulhat, ezenkívül bizonyos betegségek és gyógyszerek is növelhetik a kockázatot. Különösen a tartósan alkalmazott, szájon át szedett szteroidkészítmények gyengíthetik a csontállományt.