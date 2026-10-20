Minden tizedik magyart fenyegeti a néma betegség

Számos betegség létezik, amelynek nincsenek egyértelmű tünetei. Nemrég például a vérszegénységről írtunk, amely egészen komoly következményekkel járhat, ha nem derül rá fény időben. Ugyanez a helyzet egy másik kórral is, amely bár leginkább az idősebbeket érinti, ahhoz, hogy a betegség elkerülhető legyen, már fiatalon érdemes odafigyelni néhány dologra.
Néma betegség keseríti meg közel 1 millió magyar életét
Egy rossz mozdulat, egy ártatlannak tűnő botlás, vagy akár egy erősebb köhögés is elég lehet ahhoz, hogy egy idősebb szerettünkkel baj történjen. Különösen a változókoron átesett nők szorulnak féltésre, esetükben ugyanis sokkal gyakrabban fordul elő
csontritkulás.
Magyarországon hozzávetőlegesen közel egymillió ember lehet érintett, ami azt jelenti, hogy nagyjából minden tizedik magyar küzd a betegséggel. Ennek az az egyik legfőbb oka, hogy a folyamat szinte észrevehetetlen, így a legtöbben csak akkor kapják meg a diagnózist, ha már csonttöréssel kerülnek a kórházba.
Így alakul ki a csontritkulás
A csontállomány folyamatosan megújul: a régi csontszövet lebomlik, a helyére pedig új épül. Fiatalabb korban a két folyamat egyensúlyban van, az életkor előrehaladtával azonban a csontvesztés kerülhet túlsúlyba, aminek következtében a csontok belső szerkezete fokozatosan meggyengül. Ennek kezdetben általában nincsenek érzékelhető tünetei, mígnem egy alkalommal bekövetkezik egy hirtelen csukló-, csigolya- vagy csípőtáji törés, ami rámutat a sérülékenyebb csontozatra. Pont mivel nehezen észrevehető, a megoldást a megelőzés jelenti, ennek fontosságára hívja fel elsősorban a figyelmet október 20-án a csontritkulás világnapja.
A csontritkulás megelőzése
A csontritkulás kialakulásában az életkor mellett a hormonális változások, az öröklött hajlam, a mozgásszegény életmód, a dohányzás és a túlzott alkoholfogyasztás is szerepet játszhat. Menopauza után az ösztrogénszint csökkenése miatt a nők csontvesztése felgyorsulhat, ezenkívül bizonyos betegségek és gyógyszerek is növelhetik a kockázatot. Különösen a tartósan alkalmazott, szájon át szedett szteroidkészítmények gyengíthetik a csontállományt.
Mindebből az következik, hogy a legtöbbet az életmódunkkal tehetünk a csontjaink egészségéért, legyünk bármilyen korban is. A rendszeres mozgás, például a séta, lépcsőzés, tánc és erősítő edzések, hozzájárulhat a csontok és az izmok állapotának megőrzéséhez. Az izomerő és az egyensúly javítása ráadásul az elesések kockázatát is csökkentheti. Ezenfelül fontos a megfelelő táplálkozás, kalciumdús ételek, például tejtermékek fogyasztása. A megfelelő kalciumbevitelhez hozzájárulhatnak még a zöld leveles zöldségek, a kalciummal dúsított növényi italok és a szálkával együtt fogyasztható halfélék is. Hogy a kalcium hasznosulni tudjon, a D-vitamin pótlása is elengedhetetlen, kiváltképp a napfényben szegényebb hónapokban, a vitamin ugyanis segíti a kalcium felszívódását.
Miből ismerhető fel, ha már baj van?
Mivel sok minden múlik a genetikán, előfordulhat, hogy idős korunkra némelyikünknek mindenképpen szembe kell néznie a kórral, akárcsak azoknak, akik nem foglalkoztak kellően a megelőzéssel. Még ilyenkor sincs minden veszve, ha ugyanis időben elcsípjük a betegséget, akkor sokáig kitolhatjuk a hanyatlást.
A csontritkulás felismerésében kiemelt szerepet játszik például a csontsűrűségmérés, vagyis a DXA-vizsgálat. Az eljárás gyors, fájdalommentes, és alacsony sugárterheléssel jár.
Elsősorban a 65 év feletti nőknek, valamint a fiatalabb, fokozott kockázatú személyeknek lehet indokolt a szűrés. A vizsgálat szükségességéről az orvos a kockázati tényezők alapján dönthet
Vannak testi jelek is, amelyekből következtetni lehet csontritkulásra, ám ha ezek megjelennek, akkor a további állapotunk már inkább a kapott kezeléstől függ. Ezek a testi a jelek a következők lehetnek:
- a testmagasság fokozatos csökkenése;
- a hát meggörbülése;
- újonnan jelentkező, tartós hátfájdalom;
- csonttörés egy kisebb eséstől vagy jelentéktelennek tűnő sérüléstől.
Ha a csontritkulás már kialakult, a későbbi csonttörések kockázata jelentősen csökkenthető megfelelő gyógyszeres kezeléssel és életmódbeli változtatásokkal.
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