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világnap

Minden tizedik magyart fenyegeti a néma betegség

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Nem fáj, nem viszket, és sokáig semmilyen panaszt nem okoz, mégis súlyos következményekkel járhat: egy világszinten gyakori kór Magyarországon is minden tizedik embert érint, vagyis közel egymillió személy életét keseríti meg. A betegség ugyanakkor megelőzhető lenne, ha időben felismernénk.
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világnapéletmódmegelőzéscsontritkulás

Számos betegség létezik, amelynek nincsenek egyértelmű tünetei. Nemrég például a vérszegénységről írtunk, amely egészen komoly következményekkel járhat, ha nem derül rá fény időben. Ugyanez a helyzet egy másik kórral is, amely bár leginkább az idősebbeket érinti, ahhoz, hogy a betegség elkerülhető legyen, már fiatalon érdemes odafigyelni néhány dologra.

Csontritkulás kielemzése egy röntgenfelvételen
A csontritkulás éveken keresztül észrevétlen maradhat. Illusztráció: 123RF

Néma betegség keseríti meg közel 1 millió magyar életét

Egy rossz mozdulat, egy ártatlannak tűnő botlás, vagy akár egy erősebb köhögés is elég lehet ahhoz, hogy egy idősebb szerettünkkel baj történjen. Különösen a változókoron átesett nők szorulnak féltésre, esetükben ugyanis sokkal gyakrabban fordul elő

csontritkulás.

Magyarországon hozzávetőlegesen közel egymillió ember lehet érintett, ami azt jelenti, hogy nagyjából minden tizedik magyar küzd a betegséggel. Ennek az az egyik legfőbb oka, hogy a folyamat szinte észrevehetetlen, így a legtöbben csak akkor kapják meg a diagnózist, ha már csonttöréssel kerülnek a kórházba.

Így alakul ki a csontritkulás

A csontállomány folyamatosan megújul: a régi csontszövet lebomlik, a helyére pedig új épül. Fiatalabb korban a két folyamat egyensúlyban van, az életkor előrehaladtával azonban a csontvesztés kerülhet túlsúlyba, aminek következtében a csontok belső szerkezete fokozatosan meggyengül. Ennek kezdetben általában nincsenek érzékelhető tünetei, mígnem egy alkalommal bekövetkezik egy hirtelen csukló-, csigolya- vagy csípőtáji törés, ami rámutat a sérülékenyebb csontozatra. Pont mivel nehezen észrevehető, a megoldást a megelőzés jelenti, ennek fontosságára hívja fel elsősorban a figyelmet október 20-án a csontritkulás világnapja.

A csontritkulás megelőzése

A csontritkulás kialakulásában az életkor mellett a hormonális változások, az öröklött hajlam, a mozgásszegény életmód, a dohányzás és a túlzott alkoholfogyasztás is szerepet játszhat. Menopauza után az ösztrogénszint csökkenése miatt a nők csontvesztése felgyorsulhat, ezenkívül bizonyos betegségek és gyógyszerek is növelhetik a kockázatot. Különösen a tartósan alkalmazott, szájon át szedett szteroidkészítmények gyengíthetik a csontállományt.

Mindebből az következik, hogy a legtöbbet az életmódunkkal tehetünk a csontjaink egészségéért, legyünk bármilyen korban is. A rendszeres mozgás, például a séta, lépcsőzés, tánc és erősítő edzések, hozzájárulhat a csontok és az izmok állapotának megőrzéséhez. Az izomerő és az egyensúly javítása ráadásul az elesések kockázatát is csökkentheti. Ezenfelül fontos a megfelelő táplálkozás, kalciumdús ételek, például tejtermékek fogyasztása. A megfelelő kalciumbevitelhez hozzájárulhatnak még a zöld leveles zöldségek, a kalciummal dúsított növényi italok és a szálkával együtt fogyasztható halfélék is. Hogy a kalcium hasznosulni tudjon, a D-vitamin pótlása is elengedhetetlen, kiváltképp a napfényben szegényebb hónapokban, a vitamin ugyanis segíti a kalcium felszívódását.

Gerinccsigolyák csontsűrűségének mutatása egy orvosi maketten
A csontritkulás a csontsűrűség csökkenését és a csont belső szerkezetének romlását jelenti. Illusztráció: 123RF

Miből ismerhető fel, ha már baj van?

Mivel sok minden múlik a genetikán, előfordulhat, hogy idős korunkra némelyikünknek mindenképpen szembe kell néznie a kórral, akárcsak azoknak, akik nem foglalkoztak kellően a megelőzéssel. Még ilyenkor sincs minden veszve, ha ugyanis időben elcsípjük a betegséget, akkor sokáig kitolhatjuk a hanyatlást.

A csontritkulás felismerésében kiemelt szerepet játszik például a csontsűrűségmérés, vagyis a DXA-vizsgálat. Az eljárás gyors, fájdalommentes, és alacsony sugárterheléssel jár.

Elsősorban a 65 év feletti nőknek, valamint a fiatalabb, fokozott kockázatú személyeknek lehet indokolt a szűrés. A vizsgálat szükségességéről az orvos a kockázati tényezők alapján dönthet

Vannak testi jelek is, amelyekből következtetni lehet csontritkulásra, ám ha ezek megjelennek, akkor a további állapotunk már inkább a kapott kezeléstől függ. Ezek a testi a jelek a következők lehetnek:

  • a testmagasság fokozatos csökkenése;
  • a hát meggörbülése;
  • újonnan jelentkező, tartós hátfájdalom;
  • csonttörés egy kisebb eséstől vagy jelentéktelennek tűnő sérüléstől.

Ha a csontritkulás már kialakult, a későbbi csonttörések kockázata jelentősen csökkenthető megfelelő gyógyszeres kezeléssel és életmódbeli változtatásokkal.

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