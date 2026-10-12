Reggel vagy este? Ekkor érdemes beszedni a D-vitamint

A D-vitamin kulcsfontosságú szerepet játszik az immunrendszer egészsége és az izomműködés szempontjából, emellett befolyásolja a kalcium- és foszfát-anyagcserét, és segít fenntartani az egészséges csontokat. A D-vitamin hiány gyakori probléma, különösen azokban a hónapokban, amikor a bőr korlátozottan van kitéve a napfénynek. Nem mindegy azonban, hogyan vesszük be: mivel a D-vitamin egy zsírban oldódó vitamin, akárcsak az A-, E- és K-vitamin, ezért a legjobb, ha zsírtartalmú étkezés közben szedjük be.

Ekkor érdemes beszedni a D-vitamint / Fotó: DIGICOMPHOTO/SCIENCE PHOTO LIBRA / FCA

Jó megoldás lehet az, ha a kapszulát vagy cseppeket a reggelivel vagy ebéddel vesszük be, éhgyomor helyett. Az olajban már oldott D-vitamint tartalmazó étrend-kiegészítők esetében a különbség kisebb lehet, de a kiegészítő rendszeres, étkezés közbeni szedése is segít egy tartós szokás kialakításában.

Reggel vagy este?

Számos hiedelem kering a D-vitamin bevételének legjobb időpontjáról: ilyenkor gyakran hallani olyan ajánlásokat, hogy reggel vagy kora reggel kell bevenni. Akadnak, akik kerülik az esti D-vitamin bevitelt, mivel a jelentések összefüggést sugallnak a D-vitamin szintje, a melatonin és a cirkadián ritmus között. A jelenlegi adatok azonban nem támasztják alá azt a következtetést, hogy az esti szedés alvási problémákat okozna a legtöbb embernél. Azonban, ha valaki mégis azt veszi észre, hogy nehezen tud elaludni, miután késő este vette be a kiegészítőt, átteheti a kiegészítő bevételét reggelre vagy ebédidőre. Mindenki más számára az a legfontosabb, hogy minden nap egy könnyen megjegyezhető időpontot válasszanak.

Nem érdemes túlzásba vinni a D-vitamint

Hiába gyakori a D-vitamin hiány, nem szabad túlzásba sem vinni a szedését. Ez a vitamin tárolódik a szervezetben, így a hosszú távú, nagy mennyiségű bevitel túlzott kalciumszinthez és a vér kalciumszintjének emelkedéséhez vezethet. Az adagolás kiválasztásakor olyan tényezőket kell figyelembe venni, mint az életkor, a testsúly, az étrend, a napsugárzásnak való kitettség és a társbetegségek. Érdemes a rendszeres vitaminpótlás megkezdése előtt teszteket végeztetni és ellenőrizni a vitaminszintet.